Wyniki Palantir: O włos od oczekiwań

Spółka Palantir opublikowała swoje wyniki po zakończeniu poniedziałkowej sesji. Wyniki, które zawstydziłyby większość spółek, okazały się jednak minimalnie gorsze od oczekiwań.

Jednym z kluczowych mierników efektywności spółek SaaS, na który nacisk kładzie zarząd Palantir, jest tzw. „Rule of 40”. W dużym skrócie oznacza ona, że suma rocznego tempa wzrostu przychodów oraz marży EBITDA powinna wynosić ok. 40%.

Dla Palantir wskaźnik ten utrzymuje się na poziomie ok. 58% (145%), pozostawiając w tyle niemal cały sektor technologiczny oraz nieznacznie wyprzedzając Nvidię.

W ujęciu bardziej konwencjonalnych wskaźników:

Przychody: wzrost do 1,63 mld USD wobec oczekiwanych ~1,55 mld USD. Wzrost q/q o 19% oraz r/r o 85%.

Skorygowany EPS: wzrost do 0,33 USD wobec oczekiwań na poziomie ~0,28 USD. Wzrost q/q o 17% oraz wzrost r/r o ponad 250%.

Skorygowany FCF: wzrost do 924 mln USD.

Prognozy na Q2 2026 zostały wyznaczone na poziomach:

Przychody: 1,79–1,80 mld USD

Skorygowany zysk operacyjny: 1,063–1,067 mld USD

W ujęciu rocznym spółka podniosła swoje prognozy:

Przychody: 7,65 - 7,66 mld USD

Przychody komercyjne w USA: powyżej 3,22 mld USD

Skorygowany zysk operacyjny: 4,40 - 4,45 mld USD

FCF: 4,2 - 4,4 mld USD

Mimo to spółka zareagowała na wyniki niewielkim spadkiem ceny akcji - rzędu 3%. Co zatem nie zagrało?

Obawy inwestorów skupiły się na przychodach w amerykańskim segmencie komercyjnym. Sprzedaż wzrosła o 133% r/r, jednak wyniosła poniżej 600 mln USD (595 mln USD), co stanowi umiarkowane rozczarowanie dla rynku . Obawy o segment komercyjny są szczególnie istotne ze względu na coraz większą penetrację rynku przez konkurencję spółki.

