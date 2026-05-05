czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
12:35 · 5 maja 2026

Wyniki Palantir: O włos od oczekiwań

Kamil Szczepański ·

Analityk Rynków Finansowych XTB

Spółka Palantir opublikowała swoje wyniki po zakończeniu poniedziałkowej sesji. Wyniki, które zawstydziłyby większość spółek, okazały się jednak minimalnie gorsze od oczekiwań.

Jednym z kluczowych mierników efektywności spółek SaaS, na który nacisk kładzie zarząd Palantir, jest tzw. „Rule of 40”. W dużym skrócie oznacza ona, że suma rocznego tempa wzrostu przychodów oraz marży EBITDA powinna wynosić ok. 40%.

Dla Palantir wskaźnik ten utrzymuje się na poziomie ok. 58% (145%), pozostawiając w tyle niemal cały sektor technologiczny oraz nieznacznie wyprzedzając Nvidię.

W ujęciu bardziej konwencjonalnych wskaźników:

  • Przychody: wzrost do 1,63 mld USD wobec oczekiwanych ~1,55 mld USD.
    • Wzrost q/q o 19% oraz r/r o 85%.
  • Skorygowany EPS: wzrost do 0,33 USD wobec oczekiwań na poziomie ~0,28 USD.
    • Wzrost q/q o 17% oraz wzrost r/r o ponad 250%.
  • Skorygowany FCF: wzrost do 924 mln USD.

Prognozy na Q2 2026 zostały wyznaczone na poziomach:

  • Przychody: 1,79–1,80 mld USD
  • Skorygowany zysk operacyjny: 1,063–1,067 mld USD

W ujęciu rocznym spółka podniosła swoje prognozy:

  • Przychody: 7,65 - 7,66 mld USD
  • Przychody komercyjne w USA: powyżej 3,22 mld USD
  • Skorygowany zysk operacyjny: 4,40 - 4,45 mld USD
  • FCF: 4,2 - 4,4 mld USD

Mimo to spółka zareagowała na wyniki niewielkim spadkiem ceny akcji - rzędu 3%. Co zatem nie zagrało?

Obawy inwestorów skupiły się na przychodach w amerykańskim segmencie komercyjnym. Sprzedaż wzrosła o 133% r/r, jednak wyniosła poniżej 600 mln USD (595 mln USD), co stanowi umiarkowane rozczarowanie dla rynku. Obawy o segment komercyjny są szczególnie istotne ze względu na coraz większą penetrację rynku przez konkurencję spółki.

PLTR.US (D1)

 

Źródło: xStation5

 

4 maja 2026, 19:06

Palantir przed wynikami: Kolejny rekord czy kolejne spadki?
29 kwietnia 2026, 22:55

💻Microsoft gasi sceptyków przypływem gotówki. Mocne wyniki za miniony kwartał
29 kwietnia 2026, 22:31

🤳Meta pokazuje potężne wyniki. Czy dla rynku to za mało?
29 kwietnia 2026, 21:13

Podsumowanie dnia - Powell zostaje w Fed, a ropa sięga ekstremów

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Akcje