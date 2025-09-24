czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Akcje europejskich spółek obronnych zyskują 📈Rheinmetall wraca na szczyty

12:05 24 września 2025

Sektor obronny wyróżnia się dziś 'szerokimi' wzrostami podczas sesji giełdowej na Starym Kontynencie. Spółki notują 'szerokie' wzrosty i niemal na każdym parkiecie przewodzą dziś wzrostom. W Norwegii zyskują akcje Kongsberg Gruppen, a w Szwecji blisko 4% rośnie SAAB. W Niemczech dominują wzrosty akcje RENK Group i Hensoldt, a Rheinmetall, który wyrównuje szczyty z pierwszej części roku. W Wielkiej Brytanii wzrosty notuje BAE Systems i Rolls-Royce. Z kolei we Włoszech walory Fincantieri rosną ponad 5%, a Leonardo blisko 3%. 

Incydenty dronowe w Europie i komentarz Trumpa, który wskazał, że Ukraina z niezachwianym wsparciem NATO jest w stanie odbić wszystkie zagarnięte przez Rosję ziemie oraz perspektywa 'hybrydowej' eskalacji we wschodniej Europie wskazują, że firmy obronne będą otrzymywały duże kontrakty prawdopodobnie jeszcze przez długie lata. Po niemal 30% spadku akcje największego, niemieckiego koncernu obronnego Rheinmetall wróciły i utrzymują się na historycznych maksimach w pobliżu 2000 EUR za walor.

Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie

Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
 

Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót

Z ostatniej chwili

25.09.2025
20:12

Podsumowanie dnia: Korekta na Wall Street, spadki na Bitcoinie📉Dolar na fali

W Europie główne indeksy traciły. DAX spadł o ponad 0,5%, a brytyjski FTSE blisko -0,4%. Niemal 7% zyskiwały akcje szwedzkiego H&M w odpowiedzi...

 18:37

Kakao spada 2% poniżej 7000 USD za tonę na fali opadów w Afryce 📉

Ceny kakao (COCOA) spadły o ponad 40% od szczytu z 2024 roku, kiedy notowania zbliżyły się do poziomu niemal 13 000 USD za tonę. Obecnie handel odbywa...

 16:47

Komentarz Giełdowy: W USA nerwowo, a w Polsce zawirowania

Ostatnie dni na GPW przyniosły wyraźne osłabienie kursów akcji PZU oraz Pekao, które należą do najsłabiej radzących sobie spółek w...
Więcej wiadomości

Dołącz do ponad 1 700 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację