Akcje europejskich spółek obronnych zyskują 📈Rheinmetall wraca na szczyty

Sektor obronny wyróżnia się dziś 'szerokimi' wzrostami podczas sesji giełdowej na Starym Kontynencie. Spółki notują 'szerokie' wzrosty i niemal na każdym parkiecie przewodzą dziś wzrostom. W Norwegii zyskują akcje Kongsberg Gruppen, a w Szwecji blisko 4% rośnie SAAB. W Niemczech dominują wzrosty akcje RENK Group i Hensoldt, a Rheinmetall, który wyrównuje szczyty z pierwszej części roku. W Wielkiej Brytanii wzrosty notuje BAE Systems i Rolls-Royce. Z kolei we Włoszech walory Fincantieri rosną ponad 5%, a Leonardo blisko 3%. Incydenty dronowe w Europie i komentarz Trumpa, który wskazał, że Ukraina z niezachwianym wsparciem NATO jest w stanie odbić wszystkie zagarnięte przez Rosję ziemie oraz perspektywa 'hybrydowej' eskalacji we wschodniej Europie wskazują, że firmy obronne będą otrzymywały duże kontrakty prawdopodobnie jeszcze przez długie lata. Po niemal 30% spadku akcje największego, niemieckiego koncernu obronnego Rheinmetall wróciły i utrzymują się na historycznych maksimach w pobliżu 2000 EUR za walor.

