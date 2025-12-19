US Open: Wall Street kończy tydzień w mocnym nastroju

Otwarcie ostatniego piątku przed świętami przebiega w niezwykle pozytywnej atmosferze, a główne indeksy na Wall Street notują wyraźne wzrosty. S&P 500 oscyluje w okolicach 6800 punktów, zyskując około 0,7%, natomiast Nasdaq rośnie o 1%, co odzwierciedla stopniowy powrót apetytu na ryzyko po ostatnich wahaniach rynku. Wzrosty obejmują szeroki rynek, bez oznak paniki czy gwałtownych zwrotów, co sugeruje, że inwestorzy coraz bardziej akceptują nowy, „pofedowy” krajobraz stóp procentowych i inflacji oraz powoli przyzwyczajają się do obecnej zmienności rynku.

Kurz po ostatnim posiedzeniu Fed oraz serii danych makroekonomicznych, w tym niższym od oczekiwań odczycie inflacji, powoli opada. Informacje te wzmocniły narrację o możliwych cięciach stóp procentowych w 2026 roku, a teraz uwaga rynku przesuwa się z polityki pieniężnej z powrotem na fundamenty spółek i ich perspektywy wynikowe. Jednocześnie zmienność związana z dzisiejszym rekordowym wygaśnięciem instrumentów pochodnych pozostaje pod kontrolą, co dodatkowo wspiera stabilny i uporządkowany obraz sesji, zwiększając poczucie bezpieczeństwa wśród inwestorów przed świąteczną przerwą.

Żródło: xStation5

Notowania kontraktów na S&P 500 (US500) zdecydowanie rosną, po dynamicznym wybiciu w górę po kilku dniach konsolidacji i wcześniejszej korekcie, co wskazuje na powrót kupujących na rynek. Kurs przebił się powyżej średnich kroczących EMA 25, 50 i 100, które zaczynają się podnosić, tworząc solidne wsparcie dla bieżącego ruchu wzrostowego i wzmacniając przewagę strony popytowej. Wskaźnik RSI kieruje się w stronę wyższych poziomów, pozostając jednocześnie poniżej klasycznej strefy wykupienia, co sugeruje, że rynek ma jeszcze przestrzeń do kontynuacji zwyżki bez ryzyka przegrzania. Po serii lokalnych dołków rynek buduje coraz wyższe minima, a wybicie ponad ostatnie lokalne szczyty otwiera drogę do testu kolejnych poziomów oporu w rejonie maksimów z bieżącego tygodnia.

Żródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

Akcje CoreWeave(CRWV.US) rosną podczas dzisiejszej sesji o ponad 10%, po tym jak Citi wznowiło rekomendację „kupuj”, podkreślając przy tym wysokie ryzyko, wskazując na bardzo silny popyt oraz dobrą widoczność dostępnej mocy obliczeniowej. Choć bank obniżył cenę docelową do 135 USD z wcześniejszy ponad 190 USD, podkreślił, że moce są praktycznie wyprzedane do 2026 roku, a rozmowy z klientami obejmują już 2027 rok. Zdaniem analityków krótkoterminowe opóźnienia nie zmieniają pozytywnych perspektyw, a tempo wzrostu spółki ma wyraźnie przyspieszyć w 2026 roku.

Akcje Palo Alto(PANW.US) Networks rosną, po tym jak spółka ogłosiła rozszerzenie współpracy z Google Cloud w odpowiedzi na rosnącą liczbę cyber ataków wymierzonych w systemy sztucznej inteligencji oraz infrastrukturę chmurową. Z najnowszego raportu Palo Alto wynika, że niemal wszystkie badane firmy w ostatnim roku doświadczyły ataku na swoje środowiska AI, a ponad cztery na dziesięć organizacji zauważyły wyraźny wzrost zagrożeń skierowanych w interfejsy API. Nowe elementy partnerstwa mają zapewnić pełne zabezpieczenie rozwiązań AI na każdym etapie, od tworzenia oprogramowania po jego działanie w chmurze Google.

Akcje Nike(NKE.US) spadają podczas dzisiejszej sesji o około 10%, mimo że spółka przebiła oczekiwania rynku pod względem przychodów i zysku w drugim kwartale fiskalnym. Reakcja inwestorów pokazuje jednak, że krótkoterminowe „beaty” przestały mieć znaczenie, a kluczowe obawy dotyczą kurczących się marż, słabości w Chinach oraz braku wiarygodnej historii odbicia wyników. Sprzedaż utrzymała się głównie dzięki powrotowi do kanału hurtowego, ale odbyło się to kosztem rentowności. Marża brutto mocno się skurczyła i spadła do 40,6%, obciążona przez cła i agresywne promocje mające na celu redukcję zapasów. Szczególnie słabo wypadły Chiny, gdzie sprzedaż spadła dwucyfrowo, a zyski pozostają pod silną presją.

Akcje NANO Nuclear Energy(NNE.US) rosną dziś o około 2%, po ogłoszeniu wyników i zapowiedzi przyspieszenia prac nad reaktorem KRONOS MMR. Firma ma solidną pozycję gotówkową, a zarząd planuje wkrótce złożyć wniosek o pozwolenie na budowę i kontynuować procedury licencyjne.