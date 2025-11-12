Akcje Heico bliskie hisotrycznego szczytu po przejęciu Axillon Aerospace Fuel Containment 📈

Akcje HEICO Corporation (HEI.US) znajdują się w pobliżu historycznych maksimów po ogłoszeniu nowej akwizycji, która umacnia pozycję spółki w sektorze aerospace & defense. Grupa Electronic Technologies Group należąca do HEICO zawarła umowę przejęcia Fuel Containment Business spółki Axillon Aerospace za nieujawnioną kwotę gotówkową. Finalizacja transakcji spodziewana jest w I kwartale 2026 roku, po spełnieniu standardowych warunków, w tym uzyskaniu zgody Hart-Scott-Rodino Antitrust. HEICO oczekuje, że przejęcie będzie dodatnie dla zysków już w ciągu roku od zakończenia transakcji. Spółka koncentruje się na produkcji zaawansowanych części i elektroniki specjalistycznej dla sektora cywilnego i wojskowego, współpracując m.in. z prywatnymi liniami lotniczymi, Departamentem Obrony USA oraz NASA. Poprzednia akwizycja HEICO miała miejsce w lipcu 2025 roku (Gables Engineering).
Axillon Fuel Containment
-
Siedziba: Rockmart, Georgia (USA)
-
Profil działalności: projektowanie i produkcja wojskowych systemów paliwowych dla samolotów Sił Powietrznych USA, wybranych samolotów komercyjnych oraz pojazdów wojskowych.
-
Zatrudnienie: ok. 530 pracowników
-
Obiekt produkcyjny: 600 000 stóp kwadratowych
-
Produkty wykorzystywane m.in. w: F-16, F-15, F/A-18, CH-47 Chinook, Bradley Fighting Vehicle.
-
Firma wywodzi się z Goodyear Tire & Rubber, która opracowała pierwsze samo uszczelniające się zbiorniki paliwa w czasie II wojny światowej.
Znaczenie strategiczne
-
Prezesi Heico, Eric A. Mendelson i Victor H. Mendelson podkreślili, że przejęcie „dodaje do portfela HEICO firmę o bogatej historii i znakomitej reputacji”.
-
Transakcja wpisuje się w strategię HEICO, zakładającą przejmowanie wyspecjalizowanych aktywów technologicznych z sektora lotniczego o silnych powiązaniach z obronnością.
-
Spółka poinformowała, że nie planuje istotnych zmian kadrowych – obecny zespół zarządzający będzie kontynuował działalność, a zakład pozostanie w Georgii.
Kondycja finansowa HEICO
-
Wartość rynkowa: 38,5 mld USD
-
Wzrost akcji od początku roku (YTD): +35%
-
Wzrost przychodów: +13,46% r/r
-
Sytuacja bilansowa: aktywa bieżące przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, zadłużenie umiarkowane.
-
Spółka wypłaca dywidendę nieprzerwanie od 50 lat.
Ostatnie wyniki i reakcje analityków
-
Zysk na akcję (EPS) za III kw. 2025: 1,26 USD (prognoza: 1,12 USD)
-
Przychody: 1,15 mld USD (prognoza: 1,11 mld USD, wzrost o 16% r/r)
Nowe cele cenowe po wynikach:
-
BofA Securities: podwyższenie do 400 USD, wskazując na wzrost udziałów w rynku i efektywne zarządzanie.
-
Truist Securities: do 366 USD, podkreślając silny wzrost organiczny w segmencie Flight Support Group.
-
Stifel: do 360 USD, wskazując na bardzo dobre wyniki finansowe.
-
RBC Capital: obniżenie do 350 USD, z powodu presji na marże – przy zachowaniu rekomendacji Outperform.
Wykres HEICO (interwał D1)
Akcje HEICO osiągnęły strefę historycznych maksimów w okolicach 230 USD za akcję, jednak wycena spółki staje się coraz bardziej wymagająca od 2021 roku. Inwestorzy w kolejnych kwartałach będą koncentrować się na wzroście rentowności.
