Akcje Heico bliskie hisotrycznego szczytu po przejęciu Axillon Aerospace Fuel Containment 📈

Akcje HEICO Corporation (HEI.US) znajdują się w pobliżu historycznych maksimów po ogłoszeniu nowej akwizycji, która umacnia pozycję spółki w sektorze aerospace & defense. Grupa Electronic Technologies Group należąca do HEICO zawarła umowę przejęcia Fuel Containment Business spółki Axillon Aerospace za nieujawnioną kwotę gotówkową. Finalizacja transakcji spodziewana jest w I kwartale 2026 roku, po spełnieniu standardowych warunków, w tym uzyskaniu zgody Hart-Scott-Rodino Antitrust. HEICO oczekuje, że przejęcie będzie dodatnie dla zysków już w ciągu roku od zakończenia transakcji. Spółka koncentruje się na produkcji zaawansowanych części i elektroniki specjalistycznej dla sektora cywilnego i wojskowego, współpracując m.in. z prywatnymi liniami lotniczymi, Departamentem Obrony USA oraz NASA. Poprzednia akwizycja HEICO miała miejsce w lipcu 2025 roku (Gables Engineering).

Axillon Fuel Containment

Siedziba: Rockmart, Georgia (USA)

Profil działalności: projektowanie i produkcja wojskowych systemów paliwowych dla samolotów Sił Powietrznych USA, wybranych samolotów komercyjnych oraz pojazdów wojskowych.

Zatrudnienie: ok. 530 pracowników

Obiekt produkcyjny: 600 000 stóp kwadratowych

Produkty wykorzystywane m.in. w: F-16, F-15, F/A-18, CH-47 Chinook, Bradley Fighting Vehicle .

Firma wywodzi się z Goodyear Tire & Rubber, która opracowała pierwsze samo uszczelniające się zbiorniki paliwa w czasie II wojny światowej.

Znaczenie strategiczne

Prezesi Heico, Eric A. Mendelson i Victor H. Mendelson podkreślili, że przejęcie „dodaje do portfela HEICO firmę o bogatej historii i znakomitej reputacji”.

Transakcja wpisuje się w strategię HEICO, zakładającą przejmowanie wyspecjalizowanych aktywów technologicznych z sektora lotniczego o silnych powiązaniach z obronnością .

Spółka poinformowała, że nie planuje istotnych zmian kadrowych – obecny zespół zarządzający będzie kontynuował działalność, a zakład pozostanie w Georgii.

Kondycja finansowa HEICO

Wartość rynkowa: 38,5 mld USD

Wzrost akcji od początku roku (YTD): +35%

Wzrost przychodów: +13,46% r/r

Sytuacja bilansowa: aktywa bieżące przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, zadłużenie umiarkowane.

Spółka wypłaca dywidendę nieprzerwanie od 50 lat.

Ostatnie wyniki i reakcje analityków

Zysk na akcję (EPS) za III kw. 2025: 1,26 USD (prognoza: 1,12 USD)

Przychody: 1,15 mld USD (prognoza: 1,11 mld USD, wzrost o 16% r/r)

Nowe cele cenowe po wynikach:

BofA Securities: podwyższenie do 400 USD , wskazując na wzrost udziałów w rynku i efektywne zarządzanie.

Truist Securities: do 366 USD , podkreślając silny wzrost organiczny w segmencie Flight Support Group.

Stifel: do 360 USD , wskazując na bardzo dobre wyniki finansowe.

RBC Capital: obniżenie do 350 USD, z powodu presji na marże – przy zachowaniu rekomendacji Outperform.

Wykres HEICO (interwał D1)

Akcje HEICO osiągnęły strefę historycznych maksimów w okolicach 230 USD za akcję, jednak wycena spółki staje się coraz bardziej wymagająca od 2021 roku. Inwestorzy w kolejnych kwartałach będą koncentrować się na wzroście rentowności.

Źródło: xStation5

Źródło: XTB Research

Źródło: XTB Research