Akcje Heico najniżej od maja 2025 roku 🚩

Akcje spółki z sektora lotniczo-obronnego, Heico (HEI.US) cofnęły się do najniższego poziomu od maja 2025 roku i kontynuują spadkowy impuls wobec obaw o koniunkturę linii lotniczych w kontekście wojen na Bliskim Wschodzie i rosnących cen paliwa lotniczego. Perspektywa mniejszej ilości rejsów może oznaczać dla firmy mniejszą częstotliwość napraw i dostaw części zamiennych w średnim terminie wywierać presję na tempo wzrostu przychodów. Choć spółka przedstawiła rekordowe wyniki za ostatni kwartał, rynek przeważnie przecenia spółki z ekspozycją na cywilny sektor aerospace, a Heico dywersyfikuje zamówienia mniej więcej w połowie między sektor komercyjny, a obronny.

Co więcej, w ostatnich kwartałach to właśnie sektor komercyjny był tym rosnącym szybciej. Niepewne okoliczności rynkowe rynek wykorzystał do realizacji zysków a przecena względem historycznego szczytu wynosi ok. 20%. To największy spadek od wiosny ubiegłego roku. Warto jednak mieć na uwadzę, że o ile firma jest nastawiona pro-cyklicznie, historycznei wychodziła z każdej opresji zwycięzko i pozostaje jednym z liderów wzrostów pośród wszystkich notowanych na giełdzie spółek, licząc od 1990 roku. Rynek wciąż płaci za udziały w spółce olbrzymią premię. Wskaźnik ceny do oczekiwanego 12-miesięcznego zysku wynosi niemal 50, a cena do sprzedaży i cena do wartości księgowej wynoszą ok. 9.

Przecena względem 200-sesyjnej średniej EMA200 wynosu obecnie ok. 10% co historycznie zdarzało się rzadko i między 2020 a 2026 rokiem zawsze kończyło kontrą popytu. Jeśli finalnie Ormuz zostanie odblokowany w najbliższym czasie możemy upatrywać w tym potencjalnie bardzo silnego katalizatora dla spółki. Jeśli blokada będzie się przeciągać - rynek może wciąż ostrożnie podchodzić do waloru.

Źródło: xStation5