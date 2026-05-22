Komentarz giełdowy: Jak duże IPO mają sens?

Mając na uwadze wciąż świeży konspekt IPO SpaceX, można pokusić się o szereg pytań na temat kierunku rynku. Nie chodzi tu bynajmniej o coraz większe skupienie największych spółek na coraz bardziej odległych tezach inwestycyjnych, takich jak AI czy eksploracja kosmosu. Nie chodzi tu też o spadającą jakość polityki rachunkowości największych podmiotów giełdowych.
Docelowym poziomem kapitalizacji rynkowej dla SpaceX ma być 1,5–2 biliona USD, co czyniłoby spółkę bezkompromisowo największym IPO w historii. Ma to pozwolić, jak prognozują źródła CNBC, na zgromadzenie aż 75 miliardów dolarów dodatkowego kapitału. Liczby są ogromne. Pytanie: czy to naprawdę tak dużo i czy ma to sens?
75 miliardów to wystarczająco, by pokryć np. 40% prognozy CAPEX Google w 2026 roku. Kapitalizacja Google jest nieco ponad dwukrotnie większa niż domniemana kapitalizacja SpaceX, czy to więc wciąż tak mało?
To zależy. SpaceX na CAPEX w zeszłym roku wydał ok. 20 miliardów dolarów. Biorąc pod uwagę oczekiwany wzrost nakładów w następnych latach, można założyć ok. 2 lata pokrycia CAPEX poprzez kapitał zebrany z rynku detalicznego. Jaki jest z tym problem?
Problemem jest fakt, że im bliżej IPO, tym większy kryzys tożsamości przeżywa SpaceX. Ponad 60% CAPEX to nakłady na AI. Czy koszmarnie kapitałochłonne spółki kosmiczne mogą sobie pozwolić na coś, co leży poza ich działalnością operacyjną? SpaceX nie udało się zaprezentować żadnych planów czy rozwiązań, jak AI miałoby pomóc wynosić ładunki na orbitę.
W tym momencie muszę ostrzec też entuzjastów centrów danych w kosmosie, że jedynym środowiskiem, które jest mniej sprzyjające budowie centrów danych, zarówno fizycznie, jak i finansowo - jest jądro Ziemi. Spółki desperacko szukają sposobów przepalania przepływów gotówkowych; powinny zadowolić się kontynuowaniem budowania centrów danych w strefach aktywnie zagrożonych konfliktami zbrojnymi i katastrofami klimatycznymi.
Jeśli jakaś spółka ma wycenę na poziomie powyżej biliona dolarów, to nie jest już ona spółką, która szuka kapitału na rozwój. Jest to gigantyczny konglomerat z głębokim wsparciem instytucjonalnym, korporacyjnym i często rządowym.
Jedynym uzasadnieniem wprowadzenia takiego podmiotu na rynek publiczny jest dostarczenie płynności dla obecnych udziałowców – płynności, której, jak widać, nie ma na rynku prywatnym. A jeśli tej płynności nie ma, to musi być ku temu dobry powód. Należy mieć to na uwadze w kontekście, jak można oczekiwać, rychłych zapowiedzi IPO przez Anthropic i/lub OpenAI.
Kamil Szczepański
Analityk Rynków Finansowych XTB
US OPEN: Amerykańskie indeksy rosną niemal do szczytów przed długim weekendem dzięki AI
Rząd USA dofinansuje spółki kwantowe
US OPEN: Spółki technologiczne oraz Iran nadają kierunek rynku
🎉Poranna odprawa – Nvidia i Trump podkręcają nastroje (21.05.2026)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.