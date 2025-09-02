Akcje Inpostu spadają po publikacji najnowszych wyników. W tle spór z Allegro

InPost opublikował wyniki za drugi kwartał 2025 roku, które nie spełniły oczekiwań analityków, oraz spotkały się z mieszanymi reakcjami inwestorów. Skorygowana EBITDA spółki wyniosła 1 mld zł, nieco powyżej konsensusu rynkowego ustalonego na 990 mln zł. Przychody wzrosły aż o 34,7% rok do roku, osiągając poziom 3,5 mld zł, co zdecydowanie cieszy i pokazuje dalszą ekspansję oraz rosnącą skalę działalności. Jednocześnie jednak martwi spadek zysku netto, który wyniósł 254 mln zł, czyli aż o 21% mniej niż rok wcześniej, a także był niższy od prognozowanych 322,7 mln zł.

Wyniki finansowe II kwartału 2025:

Zysk netto: 254 mln zł (-21% r/r, prognoza: 322,7 mln zł)

Przychody: 3,5 mld zł (+34,7% r/r)

Skorygowana EBITDA : 1 mld zł (+12% r/r, prognoza: 990 mln zł)

Marża EBITDA: 28,2% (spadek o ponad 5 p.p.)

Wolumen paczek: 324 mln (+23% r/r), z czego znaczna część pochodzi z rynków zagranicznych

Spadek ceny akcji InPostu po publikacji wyników wynika m.in. z obaw o presję kosztową, szczególnie związaną z integracją brytyjskiej firmy kurierskiej Yodel, co wpływa na obniżenie rentowności. Dodatkowo analitycy zwracają uwagę na wyraźne spowolnienie wzrostu wolumenów na rynku polskim, który zmalał z 10% w I kwartale do 6% obecnie. W połączeniu z rosnącą konkurencją i presją cenową, te czynniki ograniczają możliwości poprawy zyskowności.

Dodatkowo na negatywne nastroje wpływa trwający spór prawny z Allegro. InPost domaga się zapłaty kary umownej w wysokości niemal 99 mln zł, oskarżając Allegro o utrudnianie klientom wyboru dostawy za pośrednictwem InPostu. Allegro odrzuca te zarzuty, a sprawa ma zostać rozstrzygnięta w sądzie arbitrażowym do końca 2026 roku. Mimo to, obie firmy kontynuują współpracę operacyjną, zwłaszcza w okresie przedświątecznym.

Motorem wzrostu przychodów InPostu były przede wszystkim wyniki na rynkach zagranicznych, a szczególnie w Wielkiej Brytanii. Po raz pierwszy ponad połowa przychodów Grupy InPost pochodziła spoza Polski, co potwierdza efektywność strategii międzynarodowej, na którą kładzie nacisk zarząd spółki. W drugim kwartale 2025 roku InPost dostarczył 324 miliony przesyłek, co oznacza wzrost o 23% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Największy wzrost odnotowano właśnie w Wielkiej Brytanii, gdzie przychody wzrosły aż o 177% rok do roku. To efekt przede wszystkim integracji brytyjskiej firmy kurierskiej Yodel, która dołączyła do Grupy InPost i znacząco wzmocniła jej obecność na tamtejszym rynku. Wzrosty pojawiły się także w segmencie strefy euro (+10% r/r), obejmującym rynki takie jak Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Hiszpania, Portugalia i Włochy.

Mimo wyzwań na rynku krajowym oraz presji kosztowej, InPost planuje dalszą agresywną ekspansję i w 2025 roku zamierza zainstalować ponad 14 tysięcy nowych paczkomatów. Znaczna część tych urządzeń trafi właśnie na rynki zagraniczne, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii, krajów Beneluksu oraz Półwyspu Iberyjskiego. Spółka zakłada, że dzięki temu uda się osiągnąć wzrost przychodów o 30–40% oraz wzrost EBITDA o 20–25% w całym roku. Strategia ta podkreśla kluczowe znaczenie międzynarodowej ekspansji jako głównego motoru rozwoju firmy, który może zrekompensować wyzwania i spowolnienie na rynku polskim.

Żródło: xStation5