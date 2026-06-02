Akcje Lubawy wzrosły już o 65% i biją rekordy 📈SAFE i euforia zbrojeniówki na GPW

Lubawa (LBW.PL) pokazała jeden z najmocniejszych kwartałów w swojej historii, podwajając zysk netto do 23,6 mln zł (+104,5% r/r) przy wzroście przychodów o 27,3% do 137 mln zł. W efekcie kurs akcji eksplodował po weekendzie i względem poziomów z 29 maja wzrósł już o ponad 65% i tylko dziś zyskuje prawie 19% - wspierany perspektywą potężnego budżetu na obronność kraju, pochodzącego z SAFE. Jeszcze ważniejsza od samego wzrostu sprzedaży jest poprawa rentowności: zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o ponad 50%, co sugeruje lepszy miks produktowy i rosnącą skalę działalności w segmentach wojskowych. Motorem wyników pozostają tkaniny techniczne oraz specjalistyczne wyposażenie wojskowe - obszary bezpośrednio korzystające z rosnących wydatków obronnych w Polsce i Europie. Poza Lubawą zyskują dziś akcje innych firm, które mogą zyskać na SAFE m.in. Cognor, Creotech czy Niewiadów Polska Grupa Militarna.
- Kontrakt Wisła II o wartości około 586 mln zł znacząco zwiększa widoczność przyszłych przychodów, choć udział Lubawy w konsorcjum nie został ujawniony. Jeszcze większym katalizatorem dla firmy może być program Narew, którego wartość szacowana jest na około 2 mld zł. Udział w tym projekcie mógłby istotnie zwiększyć skalę biznesu obronnego spółki.
- Europejski program SAFE może okazać się równie ważny jak krajowe zamówienia wojskowe. Polska uzyskała dostęp do finansowania o wartości do 43,7 mld euro, a rząd deklaruje, że większość środków trafi do krajowego przemysłu obronnego.
- Lubawa znajduje się dziś w jednym z najlepszych miejsc całego europejskiego sektora obronnego, ponieważ jest jednocześnie beneficjentem wzrostu wydatków NATO, modernizacji polskiej armii i nowych programów finansowanych przez Unię Europejską.
- Rynek wycenia już jednak znaczną część tego optymizmu. Po ostatnich wzrostach wskaźnik cena/zysk wynosi około 37, co oznacza, że inwestorzy płacą za oczekiwany wzrost zysków w kolejnych latach, a nie za obecne wyniki. Operacyjne cash flow wyniosło -67,6 mln zł, a poziom gotówki spadł z 138 mln zł do 61,7 mln zł, co pokazuje, że realizacja dużych kontraktów pochłania coraz więcej kapitału obrotowego.
- Dla inwestorów kluczowe będą teraz kwestie: tempo pozyskiwania kolejnych kontraktów wojskowych, udział Lubawy w programie Narew oraz zdolność spółki do utrzymania wysokiej rentowności bez dalszego pogorszenia przepływów pieniężnych. Rynek wyceniaa przede wszystkim rosnący portfel zamówień i potencjalną wieloletnią ekspozycję Lubawy na historyczny boom inwestycyjny w europejskim sektorze obronnym.
Akcje Lubawy (D1)
Źródło: xStation5
US Open: Wall Street traci impet. AI i Bliski Wschód chłodzą nastroje
Stopy procentowe w Polsce: czy w 2026 czekają nas podwyżki?
Marvell Technology namaszczony przez Nvidię na kolejnego chipoweg giganta!
Akcje Oracle i Alphabet spadają 📉Rynek obawia się kosztów AI?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.