Akcje Oracle i Alphabet spadają 📉Rynek obawia się kosztów AI?

Akcje Oracle (ORCL.US) spadały we wtorek w handlu przed sesją o ponad 4%, oddając część niemal 10% wzrostu z poprzedniego dnia. Powodem nie były słabsze wyniki spółki, lecz rosnące obawy inwestorów dotyczące kosztów dalszej rozbudowy infrastruktury sztucznej inteligencji. Podobnie prawie 3% spadają akcje Alphabet, po tym jak firma zapowiedziała sprzedaż akcji wartych ok 80 mld USD pod inwestycje w nowe technologie.
Najważniejsze informacje
- Oracle spada w premarkecie ponad 4%, po tym jak dzień wcześniej akcje spółki wzrosły do najwyższych poziomów od listopada.
- Alphabet zapowiedział sprzedaż akcji o wartości 80 mld USD, a pozyskany kapitał ma zostać przeznaczony na rozwój infrastruktury AI.
- Rynek zaczyna coraz uważniej patrzeć nie tylko na potencjał sztucznej inteligencji, ale także na koszty jej finansowania.
Alphabet pokazuje skalę wydatków na AI
Impulsem do spadku Oracle była decyzja Alphabetu (GOOGL.US), który ogłosił emisję akcji o wartości 80 mld USD. Wśród inwestorów znalazł się m.in. Berkshire Hathaway, które ma objąć akcje za około 10 mld USD. Pozyskany kapitał ma zostać przeznaczony na dalsze inwestycje w centra danych i moce obliczeniowe potrzebne do obsługi rosnącego popytu na usługi AI.
To kolejny sygnał pokazujący, jak kosztowny staje się wyścig o dominację w sztucznej inteligencji. Jeszcze w kwietniu Alphabet podniósł prognozę tegorocznych nakładów inwestycyjnych nawet do 190 mld USD. Dla rynku to ważna informacja, ponieważ pokazuje, że rozwój AI wymaga nie tylko dobrych modeli i klientów, ale także ogromnego kapitału.
Dlaczego inwestorzy reagują na to przez Oracle?
Dla Oracle boom na AI może być mieczem obosiecznym. Z jednej strony spółka korzysta na popycie na infrastrukturę chmurową i rozwiązania dla przedsiębiorstw. Z drugiej strony inwestorzy zaczynają pytać, jak długo firmy technologiczne będą w stanie finansować ogromne inwestycje bez presji na marże, bilanse lub konieczności pozyskiwania dodatkowego kapitału. Coraz ważniejsze staje się pytanie nie tylko o to, kto może skorzystać na AI, ale także kto będzie musiał ponieść największe koszty budowy.
