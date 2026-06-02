US Open: Wall Street traci impet. AI i Bliski Wschód chłodzą nastroje

Początek dzisiejszej sesji na Wall Street przynosi schłodzenie nastrojów, a główne indeksy rozpoczynają handel pod kreską. Jeszcze niedawno amerykańskie benchmarki testowały historyczne maksima, jednak w ostatnich dniach inwestorzy zostali zmuszeni do szybkiej rewizji swoich pozycji. Rynek znalazł się bowiem w kleszczach pomiędzy kosztowną batalią technologiczną w obszarze sztucznej inteligencji a nasilającym się szumem informacyjnym płynącym z Bliskiego Wschodu.

Głównym źródłem presji pozostaje sektor technologiczny, który przez ostatnie miesiące był filarem wzrostów. Dziś jednak zaczyna ciążyć indeksom za sprawą rosnących kosztów utrzymania pozycji lidera w wyścigu AI. Szczególną uwagę przyciągają plany Alphabet(GOOGL.US), który zamierza pozyskać nawet 80 mld USD dodatkowego kapitału na finansowanie infrastruktury. Skala tych wydatków stanowi dla rynku wyraźny sygnał, że technologiczna rewolucja pochłania ogromne środki, co naturalnie rodzi pytania o tempo monetyzacji i przyszłą stopę zwrotu. Choć popyt na rozwiązania AI pozostaje bardzo silny to jednak inwestorzy coraz częściej zaczynają kwestionować relację między rosnącymi nakładami a przyszłą rentownością.

Drugim kluczowym czynnikiem pozostaje geopolityka. Niepewność wokół rozmów USA–Iran oraz napływ sprzecznych informacji utrzymują podwyższoną zmienność. Z jednej strony pojawiają się sugestie możliwego przełomu w negocjacjach w najbliższych dniach, z drugiej brak konkretnych ustaleń i doniesienia o impasie podtrzymują ostrożność uczestników rynku. W tle pozostaje ryzyko zakłóceń w regionie Cieśniny Ormuz, kluczowej dla globalnych dostaw ropy, co podbija obawy o potencjalny impuls inflacyjny i ogranicza przestrzeń do bardziej gołębiej polityki Fed.

W efekcie dzisiejsza słabość rynku wpisuje się w szerszy obraz rosnącej selektywności. Po okresie niemal bezwarunkowego entuzjazmu wobec AI i Big Techów, rynek coraz wyraźniej przechodzi w fazę, w której kluczowe stają się nie tylko narracje wzrostowe, ale również dyscyplina kosztowa i realna zdolność do generowania zwrotów z ogromnych inwestycji.

Kontrakty terminowe na indeks S&P 500 (US500) znajdują się dziś pod delikatną presją sprzedających, choć ich notowania oscylują w bliskim sąsiedztwie poziomu odniesienia. Na rynku trudno obecnie mówić o silnym impulsie podażowym. Zamiast tego dominuje stan wyraźnego wyczekiwania oraz niepewność inwestorów, którzy wstrzymują się z większymi deklaracjami przed napływem kolejnych sygnałów makroekonomicznych i geopolitycznych. Rynek porusza się w wąskim paśmie wahań, co odzwierciedla tymczasową równowagę sił między chęcią do realizacji zysków na wysokich poziomach a brakiem jednoznacznych powodów do głębszej wyprzedaży.

Wiadomości ze spółek

Akcje spółki Broadcom(AVGO.US) rosną o około 6% w po zaprezentowaniu nowego portfolio rozwiązań „Edge AI” dla inteligentnych domów i firm, w tym urządzeń z technologią Wi-Fi 8 opracowanych we współpracy z Samsungiem(SMSN.UK). Nowe układy, wyposażone w procesory neuronowe (NPU), mają przetwarzać zadania sztucznej inteligencji lokalnie na brzegu sieci, co skróci opóźnienia i odciąży infrastrukturę chmurową.

Akcje firmy Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) wystrzeliły w górę o 25% po ogłoszeniu świetnych wyników finansowych i podniesieniu prognoz na przyszłość. Dzieje się tak, ponieważ firmy masowo kupują ich serwery (zarówno tradycyjne, jak i te do obsługi AI) i są w stanie płacić za nie znacznie wyższe ceny, aby zabezpieczyć się przed brakami sprzętu na rynku.

Super Micro Computer(SMCI.US) przedstawił nową platformę AMD Helios, czyli gotowy energooszczędny system serwerowy, który dzięki współpracy z firmą ARM pozwala zmieścić więcej mocy obliczeniowej w jednej szafie serwerowej przy jednoczesnym mniejszym zużyciu prądu. Platforma ta jest przeznaczona do centrów danych i systemów sztucznej inteligencji, umożliwia szybkie wdrażanie i łatwą rozbudowę mocy bez konieczności budowania infrastruktury od podstaw. Dzięki temu firmy mogą szybciej i taniej rozwijać swoje ośrodki danych pod kątem AI przy jednoczesnej niższej konsumpcji energii.

Jensen Huang, prezes Nvidii, zadeklarował, że Marvell Technology(MRVL.US) może stać się kolejną firmą producentem chipów o wartości 1 bln dolarów. Stanowi to kontynuację strategii Nvidii polegającej na inwestowaniu w partnerów technologicznych, którzy wspierają infrastrukturę AI. W tym przypadku Marvell dostarcza niestandardowe chipy sieciowe i rozwiązania do przesyłu danych dla centrów danych AI.