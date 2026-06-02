Marvell Technology namaszczony przez Nvidię na kolejnego chipoweg giganta!

Marvell Technology przeżywa jeden z kluczowych momentów w swojej nowożytnej historii, po tym jak Jensen Huang, dyrektor naczelny Nvidii, publicznie określił spółkę jako „następną firmę chipową o wartości 1 biliona dolarów". Rynek przyjął ten komunikat z ogromnym entuzjazmem: akcje Marvella rosną w handlu przedsesyjnym o ponad 20 procent, co oznacza dodanie ponad dziesiątek miliardów dolarów do kapitalizacji rynkowej tylko w ciągu jednego dnia. Taka reakcja nie jest jednak przypadkowa, lecz wynika ona z coraz głębszej współpracy między Marvell a Nvidią, która wykracza daleko poza zwykłe partnerstwo strategiczne.

Już w maju 2025 roku Marvell i Nvidia ogłosiły partnerstwo w zakresie niestandardowych rozwiązań dla infrastruktury AI, w tym połączenie własnych układów Marvella z technologią Nvidii. Dzięki temu Marvell odgrywa kluczową rolę w budowie skalowalnej infrastruktury AI dla największych firm chmurowych, co jest głównym kierunkiem rozwoju całego rynku centrów danych. Do tego w marcu 2026 roku Nvidia zainwestowała 2 miliardy dolarów w Marvella, co pokazuje, że chce mocno i długoterminowo zaangażować się w sukces swojego partnera.

W praktyce oznacza to, że Marvell przestaje być postrzegany wyłącznie jako dostawca półprzewodników do sieci i połączeń między układowych, a coraz bardziej jako strategiczny element ekosystemu sztucznej inteligencji. Spółka rozwija obszary takie jak niestandardowe procesory, fotonika krzemowa, zaawansowany networking i optyczne interfejsy łączności, czyli technologie, które mogą stać się jednym z wąskich gardeł kolejnej fali inwestycji w AI. Dzięki integracji z platformą Nvidii, Marvell zyskuje lepszą pozycję negocjacyjną wobec dużych klientów chmurowych, którzy budują własne układy i sieci dla centrów danych, a jednocześnie zwiększa widoczność przyszłych przychodów.

Z perspektywy rynkowej to jest klasyczny przykład re-ratingu, czyli wzrostu mnożników wyceny poprzedzającego dalszy wzrost fundamentów. Rynek zaczyna wyceniać Marvella nie tylko jako spółkę z sektora półprzewodników, ale jako kluczowego beneficjenta modernizacji infrastruktury AI na skalę globalną. Jeśli rynek uwierzy w narrację, że Marvell faktycznie stanie się jednym z głównych graczy tej infrastruktury, obecna wycena może jeszcze rosnąć szybciej niż wyniki operacyjne, przynajmniej w krótkim terminie.

Należy jednak pamiętać o ryzykach. Po tak gwałtownym ruchu część dobrych wiadomości jest już w cenie, co może prowadzić do większej zmienności i realizacji zysków w najbliższych dniach. Komentarz Jensa Huanga jest niezwykle ważnym sygnałem strategicznym, ale nie jest prognozą finansową, a ostateczny sukces zależy od tempa monetyzacji współpracy, utrzymania wysokiego popytu na AI oraz od tego, czy hyperscalerzy nie ograniczą wydatków kapitałowych. Dodatkowo, rynek półprzewodników jest bardzo konkurencyjny, a technologiczne wąskie gardła mogą się przesuwać w czasie.

Mimo tych ryzyk, Marvell właśnie dostał od Nvidii jedno z najważniejszych możliwych potwierdzeń: jest spółką infrastrukturalnie istotną dla sztucznej inteligencji. Ich relacja ma realny, biznesowy wymiar, poparty konkretnymi inwestycjami i technologiami. Dla inwestorów szukających ekspozycji na infrastrukturę AI Marvell staje się coraz bardziej interesującą opcją, ale po tak dużym ruchu warto pamiętać, że euforia rynkowa nie zastępuje fundamentów. Najlepsze rezultaty przyjdą do tych, którzy potrafią oddzielić prawdziwą wartość strategiczną od krótkoterminowej gonitwy za hossą.