Akcje Meta Platforms szarżują 4% po rekomendacji Jefferies 📈

Meta Platforms (META.US) wraca dziś do łask po ostatniej, niemal 20% korekcie; akcje odbijają dziś o prawie 4%. Analitycy z Jefferies ponownie podtrzymali rekomendację „Kupuj”, wskazując na atrakcyjny profil ryzyka do potencjalnej nagrody po spadkach. Cena docelowa Jefferies pozostaje na poziomie 910 USD, co oznacza ok. 45% potencjału wzrostu względem ostatnich poziomów. Akcje spółki Zuckberberga wciąż notowane są wyraźnie poniżej najwyższych prognoz analityków sięgających 1 117 USD.
Podsumowanie
-
Według Jefferies, Meta handluje z wyraźnym dyskontem względem Alphabetu różnica to ok. 8 'punktów' we wskaźniku C/Z, co czyni wycenę spółki relatywnie bardziej przystępną jak na lidera reklamy cyfrowej i AI.
-
Fundamenty nadal wyglądają solidnie: Meta notowana jest przy C/Z ok. 27, i C/Z względem 12-miesięcznych oczekiwanych zysków bliskim 22. Spółka ma bardzo wysoką marżę brutto (ok. 82%) i pozostaje jedną z najbardziej rentownych spółek w segmencie Big Tech.
-
Jefferies podkreśla, że zatrudnienia i wzmocnienia zespołów AI powinny przynieść wymierne efekty w 2026 r., wzmacniając tzw. core flywheel, czyli mechanizm napędzający zaangażowanie i skuteczność reklam na Facebooku, Instagramie i WhatsApp.
-
Kluczowym argumentem „byków” są nowe źródła monetyzacji, które dopiero się rozpędzają: WhatsApp ma potencjał wzrostu z ok. 9 mld USD run-rate dziś do nawet 36 mld USD do roku fiskalnego 2029, a dodatkową opcję wzrostu mają zapewnić Threads oraz Llama/AI.
-
Dodatkowo, Jefferies zwraca uwagę, że od publikacji wyników Meta spadła ok. 18%, podczas gdy Alphabet zyskał ok. 18%, a Amazon ok. 4% — co tworzy potencjał do relatywnego „nadrobienia” strat, jeśli spółka uspokoi rynek w kwestii presji na marże i wydatków na AI.
-
Jednocześnie rynek nie ignoruje ryzyk: największym pozostaje skala CAPEX/OPEX związana z AI i infrastrukturą, bo inwestorzy chcą jasnego dowodu, że ta strategia przełoży się na wzrost zysków, a nie tylko kosztów.
-
W tle pojawiają się też ruchy strategiczne spółki, m.in. redukcje zatrudnienia w Reality Labs oraz inicjatywa Meta Compute, która ma budować przewagę dzięki mocy obliczeniowej i długoterminowo wspierać rozwój produktów AI.
-
Ogólny wniosek Wall Street jest spójny: rynek wciąż „kupuje” historię Meta jako spółki AI-first, ale chce równowagi między tempem inwestycji a dowożeniem marż. Prawdopodobnie to będzie główny punkt oceny spółki w kolejnych kwartałach.
Meta platforms (wykres D1)
Źródło: xStation5
Akcje Nvidia rosną prawie 2%🗽Chiny pozwolą na zakupy H200?
Komentarz giełdowy: Spadki na GPW, niepewny los hossy na Wall Street?
Przegląd rynkowy: PMI kształtuje europejskie rynki🚨
PULS GPW: Konsolidacja na szczytach
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.