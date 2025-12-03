Akcje Microsoft odrabiają straty spowodowane strachem przed mniejszym popytem na produkty AI 🔎

Microsoft zdementował doniesienia portalu The Information, który twierdził, że firma obniżyła cele wzrostu sprzedaży i limity dla wybranych produktów AI po tym, jak część zespołów sprzedażowych nie zrealizowała planów. Raport powoływał się na źródła w Azure i wskazywał, że:
- Carlyle Group ograniczyła wydatki na Copilot Studio z powodu problemów z integracją danych;
- Microsoft Foundry nie spełniło założeń związanych z wydatkami klientów.
Microsoft odrzucił te zarzuty, argumentując, że raport miesza oczekiwania wzrostowe z kwotami sprzedażowymi, które – jak podkreśla spółka – nie zostały obniżone. Cała sprawa pojawia się w momencie rosnących obaw rynkowych, że adopcja AI postępuje wolniej niż oczekiwano, a jedynie mała część projektów wychodzi poza etap pilotażowy. Jednocześnie giganci technologiczni stoją pod coraz większą presją, by udowodnić, że ogromne inwestycje w AI — w tym rekordowe 35 mld USD wydatków kapitałowych Microsoftu w ostatnim kwartale — przełożą się na trwałe przychody.
Pomimo wyzwań Microsoft nadal raportuje solidny wzrost Azure i spodziewa się, że ograniczenia przepustowości utrzymają się do połowy 2026 r. z uwagi na wysokie zapotrzebowanie. Firma pozostaje jednym z głównych beneficjentów infrastruktury AI, choć wolniejsze wdrożenia i doniesienia o problemach po stronie klientów zwiększają ostrożność inwestorów i prowokują porównania do wcześniejszych baniek technologicznych.
Po publikacji raportu przez portal The Information akcje Microsoftu spadły początkowo o blisko -3% do około 475 USD. Jednak obecnie częściowo odrobiły straty do ok. -1,65% przy kursie 481 USD.
