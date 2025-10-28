Akcje Nordex zyskują prawie 20% do 9-letnich szczytów📈

- Wyniki producenta turbin wiatrowych pozytywnie zaskoczyły rynek
- Grupa spodziewa się poprawy marży EBITDA
Akcje niemieckiego producenta turbin wiatrowych Nordex gwałtownie wzrosły dziś, po tym jak spółka podniosła prognozę rocznej marży zysku operacyjnego (EBITDA). W komunikacie firma poinformowała, że obecnie oczekuje, iż marża EBITDA w całym 2025 roku wyniesie od 7,5% do 8,5%, w porównaniu z wcześniejszą prognozą na poziomie 5%–7%.
- Nordex wyjaśnił, że lepsze perspektywy marży wynikają z silnej realizacji operacyjnej projektów i usług oraz stabilnego otoczenia makroekonomicznego.
- Pozostałe elementy prognozy pozostają bez zmian — roczne przychody mają wynieść od 7,4 do 7,9 mld EUR, a nakłady inwestycyjne około 200 mln EUR.
Grupa zajmująca się turbinami wiatrowymi onshore opublikowała również wstępne wyniki za trzeci kwartał — EBITDA wyniosła 136 mln EUR przy marży 8%, wobec 72 mln EUR i 4,3% w tym samym okresie rok wcześniej. Przychody za kwartał mają wynieść około 1,706 mld EUR, co jest wynikiem zbliżonym do ubiegłorocznego, głównie z powodu sezonowości i tymczasowych opóźnień dostaw w Turcji.
Analitycy Kepler Cheuvreux ocenili, że prognozy konsensusu dotyczące zysku operacyjnego w 2025 roku mogą wzrosnąć o około 22%, do około 600 mln EUR, wskazując, że „dobra realizacja projektów pozwoliła uwolnić więcej rezerw niż zakładano na początku roku. „Skupiamy się na rentownym wzroście i budowie długoterminowej wartości dla naszych akcjonariuszy,” powiedział w oświadczeniu prezes Jose Luis Blanco. Nordex opublikuje pełny raport za trzeci kwartał 4 listopada.
