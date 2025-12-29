Kalendarz ekonomiczny: Indeks Fed Dallas oraz raport EIA jedynymi gośćmi programu (29.12.2025)

Poniedziałkowy kalendarz ekonomiczny po świętach jest jeszcze uboższy niż zwykle. Czekają nas jedynie trzy mniejsze publikacje z USA, tj. indeks podpisanych umów kupna domów, indeks Fed Dallas dla przemysłu oraz raport EIA ws. paliw, dlatego zmienność może skoczyć głównie na dolarze i surowcach energetycznych. Rynek powinien jednak być dość zachowawczy, odzwierciedlając napięcie przed jutrzejszą publikacją minutek FOMC.
Kalendarz ekonomiczny na dziś:
12:00 CET, Francja – Liczba zarejestrowanych bezrobotnych za listopad: poprzednio: 3 150,8 tys.
16:00 CET, Stany Zjednoczone – podpisane umowy kupna domów (Pending Home Sales) za listopad:
prognoza: 1,0% m/m; poprzednio: 1,9% m/m
16:00 CET, Stany Zjednoczone – indeks podpisanych umów kupna za listopad: poprzednio: 76,3
16:30 CET, Stany Zjednoczone – Indeks aktywności przemysłowej Dallas Fed za grudzień:
poprzednio: -10,4
16:30 CET, Stany Zjednoczone – Dane EIA:
-
Zapasy ropy naftowej: prognoza: -2,000 mln; poprzednio: -1,274 mln
-
Przerób ropy w rafineriach: poprzednio: 0,128 mln t/t
-
Import ropy naftowej: poprzednio: -0,719 mln
-
Zapasy ropy w Cushing: poprzednio: -0,742 mln
-
Produkcja destylatów: poprzednio: -0,228 mln
-
Tygodniowe zapasy destylatów: prognoza: 0,500 mln; poprzednio: 1,712 mln
-
Produkcja benzyny: poprzednio: 0,033 mln
-
Zapasy oleju opałowego: poprzednio: 0,267 mln
-
Wykorzystanie mocy rafinerii: poprzednio: 0,3% t/t
-
Zapasy benzyny: prognoza: 1,100 mln; poprzednio: 4,808 mln
