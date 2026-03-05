Spółka Tygodnia: Broadcom napędzany AI bije rekordy

Broadcom rozpoczął rok fiskalny 2026 w imponującym stylu, potwierdzając swoją rosnącą rolę w globalnym ekosystemie sztucznej inteligencji. Producent półprzewodników nadal udowadnia, że potrafi skutecznie łączyć innowacje technologiczne z solidnymi wynikami finansowymi. Napędzany rosnącym zapotrzebowaniem na akceleratory AI oraz zaawansowane rozwiązania sieciowe dla centrów danych segment sztucznej inteligencji staje się kluczowym motorem wzrostu firmy. W miarę jak inwestycje w sztuczną inteligencję przyspieszają na całym świecie, Broadcom wydaje się być gotowy, by w pełni wykorzystać nadchodzącą falę popytu, umacniając swoją pozycję partnera strategicznego dla największych graczy rynku technologicznego.

Wyniki finansowe Broadcom Q1 FY2026

W pierwszym kwartale roku fiskalnego 2026 Broadcom ponownie pokazał, że potrafi skutecznie łączyć wzrost przychodów z wysoką efektywnością operacyjną. Firma odnotowała solidny wynik finansowy, napędzany przede wszystkim rosnącym popytem na niestandardowe akceleratory AI i układy sieciowe. Segment półprzewodników pozostaje głównym motorem przychodów, podczas gdy infrastruktura oprogramowania zapewnia stabilność i wspiera długoterminową strategię rozwoju. Skorygowany zysk operacyjny i EBITDA wskazują na zdolność Broadcom do generowania solidnej gotówki przy jednoczesnym inwestowaniu w przyszłość. Nakłady na badania i rozwój oraz inwestycje kapitałowe podkreślają konsekwentne zaangażowanie firmy w nowe technologie, przy zachowaniu dyscypliny finansowej.

Najważniejsze wyniki finansowe Broadcom Q1 FY2026:

Przychody: 19,31 mld USD (prognoza 19,26 mld USD)

Skorygowany EPS: 2,05 USD (prognoza 2,03 USD)

Przychody z rozwiązań półprzewodnikowych: 12,52 mld USD (prognoza 12,31 mld USD)

Przychody z infrastruktury oprogramowania: 6,80 mld USD (prognoza 6,86 mld USD)

Zysk operacyjny: 12,83 mld USD (prognoza 12,62 mld USD)

EBITDA: 13,13 mld USD (prognoza 12,83 mld USD)

Nakłady na R&D: 1,52 mld USD (prognoza 1,58 mld USD)

Inwestycje kapitałowe (CapEx): 250 mln USD (prognoza 215,7 mln USD)

Rola Broadcom w AI i kluczowi klienci

Broadcom konsekwentnie przekształca swoje działania w kierunku rynku sztucznej inteligencji, stając się ważnym graczem w segmencie niestandardowych akceleratorów i układów sieciowych. Firma współpracuje z wiodącymi firmami technologicznymi, takimi jak OpenAI, Anthropic, Google czy Meta, dostarczając komponenty niezbędne do uruchamiania i skalowania zaawansowanych modeli AI. CEO Broadcom, podkreśla, że spółka ma pełną kontrolę nad łańcuchem dostaw, co daje jej pewność realizacji ambitnego celu, osiągnięcia 100 miliardów dolarów przychodów z AI do 2027 roku.

Perspektywy Broadcom na Q2 i dalszy rozwój AI

Broadcom wchodzi w drugi kwartał roku fiskalnego 2026 z silnym momentum i prognozą przychodów na około 22 miliardy dolarów, znacznie powyżej oczekiwań analityków. Spółka kontynuuje ekspansję w segmencie niestandardowych układów AI, w tym akceleratorów i komponentów sieciowych, wspierających centra danych i zaawansowane systemy obliczeniowe. Sprzedaż dla kluczowych partnerów takich jak OpenAI, Anthropic, Google i Meta rośnie szybciej niż zakładano, a nowe generacje chipów będą wdrażane stopniowo. Broadcom zabezpieczyła moce produkcyjne i łańcuch dostaw, co daje pewność realizacji ambitnych celów przychodowych do 2027 roku.

Równocześnie firma wzmacnia segment infrastruktury oprogramowania, aktualizując platformy sieciowe i rozwijając własne oprogramowanie, co pozwala oferować kompleksowe rozwiązania dla klientów. Nowy program skupu akcji o wartości 10 miliardów dolarów ma dodatkowo wzmocnić zaufanie jak i atrakcyjność Broadcom.

Guidance Broadcom Q2 FY2026:

Przychody: około 22 miliardów USD, co przewyższa konsensus analityków na poziomie 20,53 miliarda USD

Kontynuacja ekspansji w segmencie niestandardowych układów AI, w tym akceleratorów i komponentów sieciowych

Rozwój sprzedaży dla kluczowych partnerów takich jak OpenAI, Anthropic, Google i Meta

Wzmocnienie segmentu infrastruktury oprogramowania poprzez aktualizacje platform sieciowych i rozwój własnego oprogramowania

Nowy program skupu akcji o wartości 10 miliardów USD, mający na celu wzmocnienie zaufania inwestorów

Analiza finansowa Broadcom

Wyniki finansowe Broadcom w ostatnich kwartałach wyraźnie pokazują rosnący trend przychodów oraz znaczną poprawę rentowności. Przychody systematycznie zwiększają się, osiągając rekordowe poziomy, co potwierdza skuteczność strategii firmy w szybko rozwijającym się segmencie półprzewodników i infrastruktury oprogramowania. Wysokie marże operacyjne i netto świadczą o sprawnym zarządzaniu kosztami oraz mocnej pozycji konkurencyjnej Broadcom.

Solidna płynność finansowa jest kolejnym istotnym atutem spółki. Pomimo wzrostu zadłużenia, Broadcom utrzymuje zdrową strukturę kapitałową i wysoki wskaźnik bieżącej płynności, co zapewnia jej elastyczność potrzebną do realizacji ambitnych planów inwestycyjnych oraz dalszego wzmacniania kluczowych segmentów, zwłaszcza w obszarze sztucznej inteligencji.

Efektywność zarządzania kapitałem stale się poprawia. Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) przewyższa koszt kapitału (WACC), co potwierdza zdolność Broadcom do generowania trwałej wartości dla akcjonariuszy, a rosnąca EBITDA świadczy o rosnącej zdolności firmy do generowania gotówki, co umożliwia finansowanie kolejnych inwestycji oraz programów skupu akcji.

Dodatkowym potwierdzeniem silnej pozycji spółki jest zachowanie jej akcji na tle szerokiego rynku. Od początku 2025 roku skumulowana stopa zwrotu Broadcom wyraźnie przewyższa wyniki głównych indeksów technologicznych i szerokiego rynku, takich jak S&P 500 czy Nasdaq-100. Po początkowym okresie zwiększonej zmienności kurs akcji spółki wszedł w fazę dynamicznego wzrostu, osiągając w szczycie znacznie wyższe stopy zwrotu niż indeksy.

Z perspektywy wyceny rynkowej widoczna jest również stopniowa normalizacja wskaźnika P/E dla kolejnych czterech kwartałów. W poprzednim okresie dynamicznego wzrostu kursu akcji mnożnik ten znacząco wzrósł, odzwierciedlając wysokie oczekiwania inwestorów wobec przyszłych wyników finansowych firmy. W ostatnim czasie obserwowany jest jednak spadek wskaźnika P/E przy względnie stabilnym poziomie cen akcji, co sugeruje poprawę prognozowanych zysków oraz stopniowe zmniejszanie się premii wzrostowej w wycenie. Taka tendencja może wskazywać na dojrzewanie wyceny spółki oraz bardziej zrównoważoną relację między ceną rynkową a fundamentami.

Broadcom jawi się jako stabilny i rentowny uczestnik rynku, który konsekwentnie zwiększa efektywność działania i dysponuje mocnymi fundamentami finansowymi do dalszego wzrostu, zwłaszcza w obszarach związanych z technologiami sztucznej inteligencji i infrastrukturą sieciową.

Spojrzenie na wycenę

Przedstawiamy wycenę Broadcom Inc metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Należy podkreślić, że ma ona wyłącznie charakter informacyjny i nie powinna być traktowana jako rekomendacja inwestycyjna ani precyzyjna wycena.

Broadcom jest jednym z czołowych globalnych graczy w sektorze półprzewodników i infrastruktury sieciowej, dostarczając niestandardowe układy AI, akceleratory oraz rozwiązania sieciowe dla centrów danych i klientów korporacyjnych. Spółka korzysta na rosnącym popycie na chipy wspierające sztuczną inteligencję oraz rozwój infrastruktury sieciowej, a strategiczne inwestycje w niestandardowe układy i rozwój oprogramowania tworzą solidne fundamenty dla dalszego wzrostu.

Warto jeszcze raz podkreślić, że Broadcom utrzymuje wysoką rentowność oraz przewagę technologiczną nad konkurencją, co ogranicza ryzyka rynkowe i pozwala z dużym spokojem planować rozwój w nadchodzących latach. Jednocześnie wycena pozostaje ostrożna, uwzględniając presję konkurencji oraz zmienność globalnego rynku półprzewodników.

Na podstawie przeprowadzonej analizy DCF wartość jednej akcji Broadcom szacujemy na 435,72 USD, co w porównaniu z aktualnym kursem 317 USD daje potencjał wzrostu na poziomie 37%. Pokazuje to, że spółka nie tylko prezentuje solidne fundamenty finansowe, ale także oferuje atrakcyjną perspektywę dla inwestorów wierzących w dalszy rozwój rynku AI i infrastruktury sieciowej.

Kluczowe wnioski: