Coinbase i MicroStrategy szybują: Trump rzuca wyzwanie bankom

Rynek aktywów cyfrowych przeżywa gwałtowne ożywienie, napędzane nie tylko przez optymistyczne dane gospodarcze i ogólną poprawę nastrojów, ale przede wszystkim przez wyraźne sygnały politycznego wsparcia z najwyższych szczebli władzy w USA. Akcje czołowych firm z sektora kryptowalut zanotowały w środę dwucyfrowe wzrosty po tym, jak prezydent Donald Trump publicznie opowiedział się po stronie branży w jej narastającym sporze z sektorem bankowym.

Polityczny impuls: Trump i Coinbase ramię w ramię

Kluczowym katalizatorem wzrostów stały się doniesienia o prywatnym spotkaniu prezydenta Donalda Trumpa z CEO giełdy Coinbase, Brianem Armstrongiem. Choć szczegóły rozmowy nie zostały oficjalnie ujawnione, tuż po spotkaniu Trump opublikował w mediach społecznościowych serię postów uderzających w tradycyjne instytucje finansowe.

Prezydent stwierdził, że banki muszą „dobić uczciwego targu z branżą krypto”, dodając, że blokowanie innowacji w tym sektorze, a w szczególności podważanie przepisów dotyczących stablecoinów jest „niedopuszczalne”. Trump bezpośrednio wsparł stanowisko branży w sprawie tzw. Clarity Act, czyli ustawy o strukturze rynku, która ma uregulować kwestię tokenów cyfrowych oferujących stopy zwrotu podobne do odsetek.

Mocne ożywienie crypto spółek: Coinbase liderem wzrostów

Reakcja giełdowa była natychmiastowa i zdecydowana:

Coinbase (COIN): Akcje największej amerykańskiej giełdy kryptowalut wzrosły o ponad 14%.

MicroStrategy (Strategy): Spółka znana z ogromnych rezerw Bitcoina zanotowała wzrost o 9%.

Circle (CRCL): Firma powiązana z rynkiem stablecoinów zyskała blisko 6%, choć obecnie wzrosty zostały zredukowane do 2%

Sektor bankowy: W tym samym czasie akcje gigantów takich jak JPMorgan Chase i Bank of America zanotowały niewielkie spadki. Prezes JP Morgan krytykuje mocno spółki krytpowalutowe i wskazuje, że powinny je obowiązywać takie same regulacje jak banki

Od dołka z 13 lutego akcje Coinbase zyskały już niemal 50%. Źródło: xStation5

Ożywienie na rynku Bitcoina i Ethereum

Polityczne wsparcie dla sektora zbiegło się w czasie z powrotem byków na rynek samych kryptowalut. Bitcoin i Ethereum odrobiły straty z początku tygodnia, rosnąc odpowiednio o 7% i 9% w ciągu jednej sesji. Kurs Bitcoina przekroczył barierę 73 000 USD, co dodatkowo poprawiło sentyment inwestorów. Ethereum nie tylko na stałe melduje się powyżej 2000 USD, ale dzisiaj przekracza poziom 2150.

Analitycy wskazują, że determinacja Trumpa, by uczynić Amerykę „światową stolicą krypto”, staje się realnym fundamentem pod powrót możliwej hossy w 2026 roku. Przełamanie oporu banków w kwestii oprocentowanych stablecoinów może otworzyć drogę do masowego napływu kapitału, co już teraz znajduje odzwierciedlenie w wycenach giełdowych podmiotów związanych z kryptowalutami.

Bitcoin pozostaje mocno w tyle w porównaniu do Nasdaqa z którym mocno korelował w przeciągu poprzednich kilkunastu miesięcy. Jeśli proces regulacyjny dla rynku kryptowalut faktycznie przyspieszy, być może druga połowa tego roku będzie ponownie należała do Bitcoina i Ethereum, a nie klasycznych aktywów takich jak złoto czy srebro, które świeciły triumf przez ostatnie miesiące.