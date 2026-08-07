Akcje Orlenu na szczytach po wynikach za Q2 2026. Co dalej?

Orlen opublikował wyniki finansowe za drugi kwartał 2026 roku, po raz kolejny udowadniając swoją odporność na rynkową zmienność i znacząco przebijając konsensus analityków pod względem zysku netto. Mimo bezprecedensowych wyzwań regulacyjnych na krajowym rynku, państwowy gigant wypracował potężne marże z działalności zagranicznej. Z perspektywy indeksu WIG20, akcje spółki znajdują się w rejonie historycznych szczytów, jednak analiza mnożników wskazuje, że rynkowa wycena nadal pozostaje w strefach neutralnych.

Czego oczekiwał rynek, a co dowiozła spółka? Analiza wyników Orlenu

Przed publikacją raportu za drugi kwartał 2026 roku, warszawski parkiet spodziewał się solidnych wyników. Zrealizowane dane faktycznie okazały się dowodem na sprawność operacyjną Grupy Orlen. Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 7,68 mld zł, co stanowiło wynik aż o ponad 19% lepszy od konsensusu Bloomberga, który zakładał 6,43 mld zł.

Zysk operacyjny (EBIT) również przewyższył szacunki, osiągając pułap 10,51 mld zł, podczas gdy rynek wyceniał go na 10,05 mld zł.

Zysk netto: 7,68 mld zł (Konsensus Bloomberga: 6,43 mld zł; Zmiana: +19,4%)

Zysk operacyjny (EBIT): 10,51 mld zł (Konsensus Bloomberga: 10,05 mld zł; Zmiana: +4,6%)

Przychody ze sprzedaży: 76,47 mld zł (Konsensus Bloomberga: 83,20 mld zł; Zmiana: -8,1%)

Skorygowany EBITDA LIFO: 13,91 mld zł (Zmiana vs zeszły rok: +58,0% r/r)*

*Dotyczy zysku EBITDA LIFO w ujęciu r/r bazując na danych skonsolidowanych.

Jedynym elementem, który minął się z celownikami analityków, były przychody ze sprzedaży. Złożyły się one na kwotę 76,47 mld zł (wobec prognozowanych 83,2 mld zł). Ten spadek na linii przychodowej przy jednoczesnym wzroście rentowności dowodzi wysoce zoptymalizowanej kontroli kosztów operacyjnych. Skorygowany zysk EBITDA LIFO – będący jednym z kluczowych mierników w branży rafineryjnej – po eliminacji odpisów aktualizujących wzrósł rok do roku z 9,0 mld zł do imponujących 13,9 mld zł. Sprzyjający wpływ wyższych marż produktowych (tzw. cracków) został jedynie w niewielkim stopniu zniwelowany przez rosnące dyferencjały. W ujęciu narastającym za pierwsze półrocze, zysk netto spółki osiągnął 15,8 mld zł.

Bliski Wschód i rynki zagraniczne na ratunek marżom w Polsce

Silne wyniki Orlenu to efekt umiejętnego balansowania między uwarunkowaniami geopolitycznymi a naciskami lokalnymi. Globalny rynek surowców w II kwartale 2026 roku był silnie wspierany przez napięcia na linii Iran-Izrael oraz permanentne utrudnienia w żegludze przez Cieśninę Hormuz. Sprawiło to, że rok do roku ceny ropy naftowej skoczyły o 20%, a oleju napędowego aż o 60%. Ta wyraźna premia geopolityczna wywindowała zyski segmentu Upstream & Supply (poszukiwanie i wydobycie), który dostarczył 3,9 mld zł EBITDA, co oznacza poprawę o 1,3 mld zł r/r. Segment ten wsparły również nowe akwizycje, w tym przejęcie złóż Goliath i Silesia na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, zwiększające zasoby o 66 mln baryłek ekwiwalentu ropy.

Na polskim rynku Orlen musiał jednak mierzyć się z zupełnie inną rzeczywistością. Działający w kraju program "Ceny Paliwa Niżej" (CPN) sprawił, że polscy kierowcy tankowali najtańsze paliwo w całej Unii Europejskiej, często o 20% taniej niż wynosiła europejska średnia, a nawet o 40% poniżej najdroższych rynków. Aby utrzymać taką politykę, zarząd “ulgowo” traktował marże detaliczne w Polsce. Jak to się stało, że mimo to zyski eksplodowały?

Odpowiedzią jest doskonała optymalizacja sieci międzynarodowej oraz sprzedaż pozapaliwowa. Orlen w bezprecedensowy sposób zmaksymalizował zyski w Niemczech, Czechach, Austrii i na Słowacji. Przychody z rynków zagranicznych stanowiły rekordowe 36% całkowitych wpływów firmy. Zysk spółki Orlen Deutschland skoczył o 30%, a Unipetrolu o 25%. Udział zysków segmentu paliwowego przypisywanych stacjom zagranicznym wzrósł w ciągu roku aż o 18 punktów procentowych. Dodatkowo udział sprzedaży produktów konsumenckich na stacjach (FMCG) wzrósł z 31% do 43%.

Perspektywa z Warszawy: Windfall tax i ryzyka polityczne

Z perspektywy warszawskiego parkietu, potężnym czynnikiem ryzyka pozostajepolityka fiskalna kraju. W II kwartale 2026 roku zarząd operował w bardzo zmiennym otoczeniu, poddany silnym presjom politycznym.

Zarzewiem sporu stał się podatek od nadzwyczajnych zysków firm energetycznych (windfall tax). W ramach mechanizmu rekompensującego budżetowi koszty programu CPN, rząd planował pozyskać około 4 mld zł (ok. 930 mln EUR) z zysków wypracowanych przez branżę między marcem a grudniem 2026 r.. Uderzyłoby to przede wszystkim w wyniki samego Orlenu, który jako dominujący gracz zapłaciłby z tego tytułu nawet kilka miliardów złotych rocznie.

Jednakże prezydent Karol Nawrocki zablokował te działania, kierując ustawę uchwaloną na początku lipca do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Argumentacja głowy państwa opierała się na zasadzie państwa prawa i regule lex retro non agit (prawo nie działa wstecz), wskazując, że nie można opodatkować w sierpniu zysków wypracowanych na wiosnę. To wywołało konsternację na rynku, ale jednocześnie chwilowo uchroniło zyski spółki. Mimo to, w kuluarach wciąż mówi się o nowej wersji tego podatku. Minister Energii, Miłosz Motyka, zapowiedział niedawno, że rozważanych jest kilka nowych koncepcji nowej daniny, w tym obciążenie wyłącznie kapitału zagranicznego. Choć widmo obciążeń na Orlenie chwilowo zelżało, inwestorzy na GPW zdają sobie sprawę, że to polityczne ryzyko wciąż kształtuje nastroje.

Strategia i transformacja: LNG z USA i wiatr na Bałtyku

Zarząd dysponując potężnym cash flow z działalności operacyjnej (15,2 mld zł w II kwartale), kontynuuje największy w historii polskiej energetyki program inwestycyjny. Nakłady kapitałowe (CapEx) w pierwszej połowie roku wyniosły rekordowe 14,7 mld zł, co stanowi 40% z zaplanowanego na ten rok celu na poziomie 36,3 mld zł.

Dwa filary transformacji, na które stawia Orlen to gaz skroplony (LNG) oraz źródła odnawialne. Zgodnie z zapowiedziami CFO Sławomira Jędrzejczyka, już od czwartego kwartału 2026 roku znacząco wzrośnie import LNG ze Stanów Zjednoczonych. Nowy, długoterminowy kontrakt z Venture Global zapewni dopływ 5,4 mld metrów sześciennych gazu. Z kolei w 2027 roku uruchomiony zostanie wielki kontrakt z firmą Sempra. Obecnie surowiec zza oceanu zaspokaja blisko jedną czwartą potrzeb grupy w zakresie importu błękitnego paliwa.

Historycznym przełomem dla spółki będzie jednak przełom 2026 i 2027 roku w segmencie OZE. Kluczowym projektem jest farma wiatrowa Baltic Power – zlokalizowana w polskiej części Morza Bałtyckiego, współtworzona z kanadyjskim Northland Power. Projekt o docelowej mocy 1,2 GW wyposaży polski system w zieloną energię pochodzącą z 76 gigantycznych turbin Vestas o mocy 15 MW każda. To jedne z największych maszyn w Europie, osiągające 250 metrów wysokości i wykorzystujące łopaty o długości 115 metrów. Baltic Power pokryje samodzielnie 3% rocznego zapotrzebowania Polski na energię elektryczną i zostanie połączony z krajową siecią w czwartym kwartale.

Równolegle, do końca roku operacyjność uzyska potężna elektrownia gazowa (CCGT) w Grudziądzu, a w połowie 2027 roku analogiczny obiekt w Ostrołęce. Jak zaznaczył Jędrzejczyk, po zakończeniu tych inwestycji Orlen zwiększy udział nisko- i zeroemisyjnych źródeł we własnej produkcji energii z obecnych 65% do imponujących 80%.

Wycena i perspektywy spółki Orlen - czy to koniec rajdu na akcjach?

W lipcu 2026 roku akcje Orlenu,po miesiącach stabilnych i trendowych wzrostach pobiły swój historyczny rekord (ATH), docierając do poziomu 156,50 zł. Kapitalizacja giganta z Płocka w szczytowym momencie sięgnęła 176,5 mld zł, co czyni go niekwestionowanym liderem wycen rynkowych wyprzedzającym wielu europejskich konkurentów. Silne wzrosty Orlenu walnie przyczyniły się również do tego, że szeroki indeks WIG20 po raz pierwszy w historii przebił na przełomie lipca i sierpnia barierę 4000 punktów, pokonując rekord ustanowiony przed niemal dekadą. Źródło: xStation

Pojawia się naturalne pytanie: czy kupowanie akcji po wynikach na tych poziomach cenowych to wciąż dobra inwestycja, czy może bańka, która niebawem pęknie?

Fundamenty pokazują, że spółka nie jest wyceniana astronomicznie drogo. Estymowany na kolejne 12 miesięcy wskaźnik cena do zysku (P/E NTM - Next Twelve Months) wynosi zaledwie 7,3x. Dla porównania, średnia wartość tego rozkładu statystycznego notowana od 2019 roku kształtuje się na poziomie 7,5x. Zjawisko to świadczy o tym, że skokowy wzrost ceny akcji był całkowicie uzasadniony jeszcze szybszym przyrostem twardych zysków finansowych.

Oczywiście w wycenę akcji wpisana jest gigantyczna "premia za ryzyko" wywołana trwającym na Bliskim Wschodzie konfliktem zbrojnym. Globalne zawirowania wokół szlaków transportowych napędzają wzrost marż produktowych. Do momentu, w którym żegluga pozostaje utrudniona, ta zewnętrzna premia może podtrzymywać fundamenty paliwowego molocha.

Jeśli polski parlament znajdzie metodę na skuteczne wprowadzenie kolejnej odsłony windfall tax dla wielkich podmiotów energetycznych, to spółka przy tak zdywersyfikowanej strukturze (gdzie już 36% przychodów generuje zagranica) wydaje się doskonale uodporniona na lokalne wstrząsy. Rekordowa, wypłacona na przełomie czerwca dywidenda w wysokości 8,00 zł na akcję (pompująca w akcjonariuszy 9,3 mld zł w gotówce) jedynie pieczętuje tezę, że największy krajowy koncern energetyczny w pełni potrafi czerpać profity z trwającej na globalnych rynkach burzy. Największym elementem ryzyka, jak i swoistym sprzymierzeńcem, pozostaje kwestia Bliskiego Wschodu i to od niej zależeć może, jak w przyszłości poruszać się będą akcje Orlenu.