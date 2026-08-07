Puls GPW: WIG20 utrzymuje rekordowe poziomy, ale Orlen i Modivo ciążą indeksowi

Po wczorajszym historycznym wybiciu powyżej poziomu 4000 pkt. piątkowa sesja przynosi niewielkie schłodzenie nastrojów na warszawskiej giełdzie. Na godzinę 11:30 WIG20 oddaje część wypracowanych w ostatnich dniach wzrostów, ale utrzymuje się nieznacznie powyżej psychologicznej bariery 4000 pkt. Skala ruchu pozostaje jednak ograniczona i nie wpływa na zmianę średnioterminowego obrazu rynku.

Znacznie lepiej zachowują się spółki o mniejszej kapitalizacji. mWIG40 notuje symboliczny wzrost na poziomie około 0,1%, natomiast sWIG80 zyskuje około 0,2 proc., co pokazuje, że kapitał nadal pozostaje obecny na krajowym rynku akcji. Dzisiejsze zachowanie indeksów nie wskazuje na szeroką ucieczkę od ryzyka, lecz raczej na selektywne podejście inwestorów.

Piątkowa sesja wpisuje się w naturalny proces równoważenia rynku po ustanowieniu nowych historycznych szczytów. Inwestorzy ograniczają aktywność na części największych spółek, podczas gdy kapitał pozostaje obecny na szerokim rynku, o czym świadczy lepsze zachowanie indeksów mWIG40 i sWIG80.

Naszym zdaniem dzisiejsza sesja ma charakter przede wszystkim technicznej realizacji zysków po dynamicznych wzrostach z ostatnich dni. Dopóki WIG20 utrzymuje się w pobliżu poziomu 4000 pkt., a presja podaży nie przybiera na sile i nie dochodzi do wyraźnego pogorszenia szerokości rynku, bazowym scenariuszem pozostaje kontynuacja trendu wzrostowego. Obecnie nie obserwujemy sygnałów świadczących o zmianie trendu. Chwilowe schłodzenie nastrojów może okazać się jedynie przystankiem przed kolejną próbą ataku na historyczne maksima.

Wykres 1 prezentuje ruch jaki notują największe spółki notowane na GPW

🟢 Kto dzisiaj zyskuje?

Odzież, handel i dobra konsumpcyjne na czele: Liderami dzisiejszych wzrostów są spółki z sektora dóbr konsumpcyjnych oraz handlu detalicznego. Najmocniej zyskuje LPP oraz handlowe marki Pepco Group, Żabka Group i Dino Polska.

Sektor gier i technologii: Największym indywidualnym wygranym sesji jest CD Projekt, który przewodzi całej liście wzrostów i zapewnia mocne wsparcie indeksowi.

Przemysł surowcowy: Do zielonej strefy dołącza również KGHM Polska Miedź, notując stabilny, dodatni wynik.

🔴 Kto dzisiaj traci?

E-commerce i odzież pod silną presją: Największym przegranym dzisiejszego dnia jest Modivo (CCC), zaliczając najgłębszy spadek na rynku.

Paliwa i energetyka wyraźnie ciąążą indeksowi: Mocne spadki dotknęły giganta paliwowego ORLEN oraz spółki z sektora użyteczności publicznej – PGE i Tauron Polska Energia.

Sektor finansowy i bankowy na minusie: Banki oraz instytucje finansowe notują szerokie spadki. Wyraźnie tracą m.in. mBank, Bank Pekao, PKO Bank Polski, Erste Bank Polska oraz Alior Bank.

Przemysł i budownictwo w czerwonej strefie: Do grona tracących dołącza Budimex z sektora przemysłowego.

Wiadomości ze spółek:

Orlen(PKN.PL) opublikował wyniki za II kwartał 2026 roku, które w większości okazały się zgodne z oczekiwaniami rynku. Spółka nieznacznie przebiła konsensus na poziomie skorygowanej EBITDA LIFO, EBIT oraz zysku netto, natomiast przychody i raportowana EBITDA były nieco niższe od prognoz analityków. Mimo to akcje spółki podczas piątkowej sesji znajdują się pod presją podaży, co sugeruje, że część inwestorów zdecydowała się na realizację zysków po wcześniejszych wzrostach.

Najważniejsze dane za II kwartał 2026:

Przychody: 76,5 mld zł vs 77,2 mld zł konsensusu (-1,0%)

EBITDA: 13,9 mld zł vs 14,0 mld zł konsensusu (-1,0%)

EBITDA LIFO (skorygowana): 13,9 mld zł vs 12,5 mld zł konsensusu (+11,1%)

EBIT: 10,5 mld zł vs 10,3 mld zł konsensusu (+2,0%)

Zysk netto: 7,7 mld zł vs 6,8 mld zł konsensusu (+13,0%)

Wskaźnik dług netto/EBITDA: 0,10, co potwierdza bardzo dobrą sytuację bilansową grupy.

Na wyniki pozytywnie wpłynęła przede wszystkim poprawa rentowności segmentu rafineryjnego oraz energetycznego, a także utrzymująca się wysoka zdolność do generowania gotówki. Spółka kontynuuje również realizację strategicznych inwestycji w energetykę i odnawialne źródła energii.

Notowaniom Orlenu może jednak ciążyć również otoczenie regulacyjne. W przestrzeni publicznej pojawiają się informacje o analizowanym przez rząd przedłużeniu programu utrzymywania niskich cen paliw, określanego jako program CPN. Tego typu działania mogą ograniczać potencjał poprawy marż detalicznych, dlatego mimo bardzo dobrych wyników finansowych część inwestorów zachowuje ostrożność wobec perspektyw spółki.

Modivo Platform(CCC.PL) poinformowało o wstępnych wynikach za II kwartał roku obrotowego 2026. Spółka wypracowała 390 mln zł skorygowanej EBITDA, przy wzroście sprzedaży LFL o 13% r/r i poprawie marży brutto, jednak raportowane wyniki operacyjne były istotnie słabsze niż rok wcześniej ze względu na koszty związane z rozbudową powierzchni handlowej.

Przychody ze sprzedaży: 3,05 mld zł wobec 2,96 mld zł rok wcześniej (+3% r/r).

Skorygowana EBITDA: 390 mln zł wobec 384 mln zł rok wcześniej (+2% r/r).

Raportowana EBITDA: 340 mln zł wobec 497 mln zł rok wcześniej (-32% r/r).

EBIT: 111 mln zł wobec 331 mln zł rok wcześniej (-66% r/r).

Sprzedaż LFL wzrosła o 13% r/r, wspierana m.in. przez wzrost HalfPrice (+23% r/r) oraz CCC (+4% r/r).

Polimex Mostostal(PXM.PL) poinformował o zmianach w składzie władz spółki. Rada Nadzorcza powołała Piotra Andrusiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu z dniem 10 sierpnia 2026 r. Poza zmianą na stanowisku prezesa spółka uzupełniła również zarząd, powołując Dariusza Locińskiego na Wiceprezesa ds. Operacyjnych oraz Bartosza Krystę na Wiceprezesa ds. Rozwoju i Transformacji. Uporządkowanie sytuacji w organach spółki i stabilizacja kadrowa mogą być istotnym krokiem w kierunku poprawy zarządzania oraz powrotu Polimeksu Mostostal na bardziej stabilne tory operacyjne.

Bumech(BMC.PL) poinformował o rozpoczęciu eksploatacji pierwszej ściany wydobywczej w Kopalni Węgla Kamiennego Silesia. Uruchomienie wydobycia jest kolejnym etapem przejęcia operacyjnego kopalni przez spółkę po zawarciu umowy dzierżawy i przeniesieniu koncesji wydobywczej.

Asseco Business Solutions(ABS.PL) opublikowało wyniki za II kwartał 2026 r., które okazały się nieco słabsze od oczekiwań analityków. Spółka utrzymała jednak bardzo wysoką rentowność oraz znaczące wzrosty rok do roku, co potwierdza stabilność modelu biznesowego.

Przychody: 115,8 mln zł wobec 123,0 mln zł konsensusu (-5,9%).

EBIT: 33,0 mln zł wobec 36,0 mln zł oczekiwań ( -8% ).

Zysk netto.: 28,9 mln zł wobec 32,9 mln zł konsensusu (-12%).

Wyniki były słabsze od prognoz, jednak spółka nadal utrzymała bardzo wysoką rentowność działalności.

Marża EBIT wyniosła 28,5%, a marża netto 25%, potwierdzając efektywność biznesu.

Najważniejsze wydarzenia z krajowego rynku:

Dzisiejsza sesja przebiega w spokojnej atmosferze, a inwestorzy pozostają w trybie oczekiwania na kluczowe dane z amerykańskiego rynku pracy (NFP). Raport będzie jednym z najważniejszych punktów tygodnia, ponieważ może wpłynąć na oczekiwania dotyczące dalszej ścieżki polityki monetarnej Fed. Do czasu publikacji danych rynki zachowują spokój, a inwestorzy ograniczają większe ruchy, czekając na nowy impuls.

Z perspektywy krajowej pozytywnie oceniamy kierunek prac Ministerstwa Finansów nad OKI (Ogólnopolskim Kontem Inwestycyjnym). Rozwiązanie postrzegamy jako krok w dobrą stronę, ponieważ może wspierać rozwój krajowego rynku kapitałowego oraz zwiększać zaangażowanie Polaków w długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie. Kluczowe będzie jednak to, jaki finalnie kształt przyjmie program oraz jakie dodatkowe propozycje przedstawi resort finansów.

Jednocześnie na rynku powraca temat podatku od zysków nadzwyczajnych (windfall tax). Ministerstwo Energii analizuje kilka wariantów takiego rozwiązania, jednak w naszej ocenie istnieją bardziej efektywne sposoby realizacji tego celu. W przypadku spółek takich jak Orlen należy pamiętać, że jest to podmiot kontrolowany przez Skarb Państwa, który może czerpać korzyści z jego wyników również poprzez dywidendę. Nakładanie dodatkowych obciążeń może natomiast negatywnie wpływać na atrakcyjność inwestycyjną spółki i cały sektor.

Pozytywnym sygnałem pozostaje również utrzymujący się wysoki popyt na krajowe obligacje detaliczne. W lipcu sprzedaż tych instrumentów wyniosła około 9,8 mld zł, co pokazuje, że inwestorzy indywidualni nadal chętnie lokują środki w papiery skarbowe. Duże zainteresowanie obligacjami potwierdza zaufanie do polskiego rynku długu oraz wskazuje, że oszczędności gospodarstw domowych w dalszym ciągu mogą być istotnym źródłem finansowania potrzeb państwa.

Rynek pozostaje obecnie w fazie wyczekiwania na dane z USA, które mogą nadać kierunek globalnym aktywom w krótkim terminie. Lokalnie pozytywnie wyróżniają się działania wspierające rozwój rynku kapitałowego oraz silny popyt na obligacje, natomiast większej ostrożności wymagają pomysły zwiększające obciążenia dla przedsiębiorstw, szczególnie tych o strategicznym znaczeniu dla gospodarki. Stabilność regulacyjna i przewidywalne otoczenie pozostają kluczowe dla dalszego wzrostu atrakcyjności polskiego rynku.

Wykres 3 prezentuje analizę techniczną notowań kontraktów na WIG20 w interwale dziennym

Dzisiejsze notowania kontraktów terminowych na WIG20 pozostają pod nieznaczną presją sprzedających. Ruch ten należy jednak traktować przede wszystkim jako techniczną korektę po dynamicznych i silnych wzrostach z ostatnich sesji. Pomimo krótkoterminowego schłodzenia nastrojów kurs kontraktów nadal utrzymuje się na wysokich poziomach, a średnie wykładnicze pozostają wyraźnie poniżej obecnych notowań, wskazując na utrzymującą się przewagę trendu wzrostowego w szerszym ujęciu.

Źródło: xStation5



