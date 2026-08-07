Wykres dnia: Co nada kierunek amerykańskiej giełdzie? (07.08.2026)

Nasdaq 100 notuje od początku sierpnia dynamiczne odbicie.

🌍 Ceny ropy naftowej

Wtorkowe umocnienie (3,2%) było jednym z najmocniejszych w tym roku. Indeksowi sprzyjały niższe ceny ropy naftowej, będące pokłosiem komunikatów ze strony Scotta Bessenta. Sekretarz skarbu powiedział wówczas na antenie CNBC, że istnieje szansa, że jeszcze dzisiaj lub jutro uda nam się osiągnąć porozumienie w sprawie otwarcia cieśniny i poczynić kroki w kierunku większej normalizacji sytuacji w tym konflikcie.”

To oczywiście nie nastąpiło.

Obecnie ceny ropy naftowej ponownie rosną, ciążąc kluczowemu amerykańskiemu indeksowi technologicznemu.

Za baryłkę ropy naftowej WTI zapłacić musimy niemal 78 dolarów, co oznacza wzrost o ok. 4,5% względem środowych minimów.

Na bardzo wysokich poziomach pozostaje także tzw. crack spread, czyli różnica między ceną surowej ropy naftowej a cenami uzyskiwanych z niej produktów ropopochodnych (takich jak benzyna czy olej napędowy).

Wykres 1: Cena i crack spread dla ropy WTI (2025 - 2026)

Źródło: XTB Research, 07.08.2026

Za wzrostami stoją oczywiście nagłówki z Bliskiego Wschodu.

Iran oraz Oman zbliżają się do osiągnięcia porozumienia ws. udrożnienia ruchu w cieśninie Ormuz. Umowa ma obecnie wyczekiwać na akceptację irańskiego parlamentu. Niewiele wskazuje jednak na to aby miała ona realne szanse na znalezienie akceptacji ze strony USA.

Władze z Teheranu mają dążyć do:

wprowadzenia całkowitego zakazu przepływu dla statków amerykańskich i izraelskich,

wprowadzenia nowego systemu opłat pokrywających m.in. ubezpieczenia i koszty środowiskowe

wypłaty specjalnych odszkodowań od strony wrogich państw w zamian za przywrócenie możliwości żeglugi.

📈 Sezon wyników

Nasdaqowi sprzyjały w pierwszej części tygodnia także i wyniki publikowane przez gigantów. Po publikacji raportu za Q2 o ok. 30% wzrosły akcje Palantira, którego produkty to obecnie nie tylko wąska nisza dla kontraktów rządowych, ale potężne narzędzie biznesowe dla sektora prywatnego.

Wzrost przychodów sięgnął 1,94 miliarda dolarów (+94% r/r). W Q3 spółka spodziewa się wyniku rzędu 2,16 miliarda dolarów.

EPS sięgnął 0,41 dolara (+256% r/r).

Wykres 2: Dashboard dla Palantira (07.08.2026)

Źródło: XTB Research, 07.08.2026

Korzystna była także poprawa sentymentu względem sektora półprzewodników, które odbiły nieco względem lokalnych minimów. Spółki otrzymały pewne wsparcie ze strony hyperscalerów, których raporty kwartalne wykazały niesłabnące wydatki inwestycyjne. W przypadku Alphabet CAPEX ma sięgnąć w 2026 r. 200 miliardów dolarów.

Skala lipcowej korekty była jednak na tyle duża, że indeks SOX, w którego skład wchodzi 30 największych amerykańskich spółek zajmujących się projektowaniem, produkcją, dystrybucją i sprzedażą półprzewodników znajduje się obecnie ok. 17% poniżej szczytu.

Nie pomogły wyniki AMD, które – jak pisaliśmy w środę – okazały się “jedynie” dobre.

Spółka pobiła konsensus zarówno pod względem przychodów, jak i zysku na akcję. Przedstawiła także lepszą od oczekiwań prognozę na kolejny kwartał.

Jej akcje spadły jednak o przeszło o 10%, co pokazuje jak wysoko są zawieszone oczekiwania inwestorów i jak mocne wyniki dostarczać muszą spółki z sektora aby zaledwie podtrzymać obecne notowania.

Wykres 3: Dashboard dla AMD (07.08.2026)

Źródło: XTB Research, 07.08.2026

W tym tygodniu nie czekają nas już publikacje ze strony gigantów. Największą uwagą zwrócą dziś zapewne raporty ze strony Take-Two Interactive, Wendy’s oraz Under Armour. W przyszłym tygodniu czekają nas m.in. odczyty ze strony Plug Power (poniedziałek) oraz Super Micro Computer (wtorek), które raczej także nie mają zbyt dużego potencjału na poruszenie szerszym rynkiem.

📈 Raport NFP

Dziś czeka nas z kolei bezwzględnie najbardziej wyczekiwana publikacja danych makroekonomicznych w tym tygodniu. O godzinie 14:30 ukażą się dane NFP, czyli najważniejszy raport z amerykańskiego rynku pracy.

Po lipcowym posiedzeniu, które nie przyniosło ani podwyżki stóp procentowych, ani większej klarowności odnośnie dalszych działań ze strony komitetu, rynkowe wyceny podwyżek stóp procentowych istotnie spadły, co było dla rynku akcji zdecydowanie sprzyjające.

Inwestorzy wydają się coraz mocniej powątpiewać w to, że za jastrzębimi komunikatami nowego prezesa Fedu pójdą konkretne działania. Przypomnijmy, że niemal równo przed rokiem, Warsh otwarcie stanął po stronie Trumpa, stwierdzając, na antenie FOX News, że frustracja prezydenta wynikająca ze sposobu prowadzenia polityki monetarnej przez Powella jest w pełni uzasadniona. Krytykował wówczas instytucję za zbyt powolne obniżanie stóp procentowych i nadmierne przywiązanie do wstecznych danych gospodarczych.

Jako że Fed musi dbać zarówno o stabilność cen, jak i maksymalizację zatrudnienia, sygnały ochłodzenia na amerykańskim rynku pracy mogłyby doprowadzić do dalszej gołębiej rewizji w zakresie oczekiwanej ścieżki stóp procentowych w USA. Na to w pewnym stopniu wskazują dane ADP oraz JOLTS opublikowane w tym tygodniu – oba z odczytów uplasowały się poniżej rynkowych oczekiwań. Są to jednak albo dane w standardowych warunkach drugorzędne (jak ADP), albo istotnie opóźnione (jak JOLTS). Co więcej, ich korelacja z odczytem NFP jest w ostatnich latach względnie niewielka.

Wykres 4: NFP oraz komponent ISM PMI dot. zatrudnienia (2020 - 2026)

Źródło: XTB Research, 07.08.2026

Warto wspomnieć o tym, że ekonomiści mają w ostatnich latach skłonność do niedoszacowywania liczby nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych. Odczyt NFP w aż 35 na 50 ostatnich miesięcy okazywał się ostatecznie lepszy od oczekiwań.

Analiza techniczna

Wykres 5: US100 [D1] (18.12.2025 - 07.08.2026)

Źródło: xStation, 07.08.2026

Indeks od marca 2026 roku znajduje się w wyraźnym, długoterminowym trendzie wzrostowym. Po wyznaczeniu lokalnego szczytu na poziomie 30,76 tys., wszedł w naturalną fazę korekty spadkowej, redukując część wcześniejszych zysków. Obecna cena oscyluje w okolicach 29,6 tys., wykazując silne oznaki zakończenia ruchu korekcyjnego i powrotu do głównego trendu.

Kluczowym momentem dla strony popytowej była skuteczna obrona strategicznych stref wsparcia w drugiej połowie lipca. W ostatnich dniach kupującym udało się z impetem wyprowadzić notowania z powrotem powyżej 50-okresowej średniej kroczącej (EMA 50, żółta linia, poziom ok. 29077). Jest to bardzo istotny techniczny sygnał, świadczący o tym, że byki ponownie przejęły krótkoterminową kontrolę nad rynkiem.

Sytuację tę potwierdzają wskaźniki oscylacyjne. RSI przebiło od dołu naturalną barierę 50 punktów, potwierdzając powrót pozytywnego momentum. Jednocześnie znajduje się wciąż daleko od strefy wykupienia, co pozostawia sporo przestrzeni do kontynuacji ruchu w górę.