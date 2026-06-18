- Akcje Orlenu spadły z okolic 148 PLN do 124 PLN
- Ceny ropy na rynkach globalnych cofnęły się poniżej 80 USD wobec 120 USD w szczycie wiosną
- Według opublikowanego tekstu MoU, Iran zobowiązał się do nieposiadania broni jądrowej
- Akcje Orlenu spadły z okolic 148 PLN do 124 PLN
- Ceny ropy na rynkach globalnych cofnęły się poniżej 80 USD wobec 120 USD w szczycie wiosną
- Według opublikowanego tekstu MoU, Iran zobowiązał się do nieposiadania broni jądrowej
Akcje Orlenu (PKN.PL) notują spadek o prawie 15% od szczytów, po tym jak ceny ropy na globalnych rynkach tąpnęły na fali porozumienia USA z Iranem i otwarcia Cieśniny Ormuz, wokół której blokada ma zostać luzowana w najbliższych dniach. Trudno wskazać tu inną przyczynę spadków, niż cenę ropy, która w ogromnym stopniu wpływa na marże i rentowność spółki. Sytuacja pokazuje też jak bardzo Orlen pozostaje zależy od sytuacji na rynkach energetycznych. Prognozy dla cen ropy zaktualizowane po porozumieniu z Iranem wskazują przeważnie na spadek względem cen z wiosny tego roku. Wśród największych banków prezentują się następująco i w zasadzie tylko Bank Światowy utrzymuje jeszcze prognozę ceny Brent powyżej 90 USD za baryłkę. Jak dotąd ropa cofnęła się do 78,6 USD z prawie 120 USD 9 marca 2026 roku.
Instytucje zmieniają prognozy po umowie z Iranem
- Goldman Sachs oczekuje obecnie, że średnia cena ropy Brent wyniesie około 80 USD za baryłkę w IV kwartale 2026 roku, wobec wcześniejszej prognozy zakładającej 90 USD za baryłkę.
- Morgan Stanley również obniżył swoje oczekiwania, prognozując cenę Brent na poziomie około 90 USD za baryłkę w III kwartale 2026 roku oraz 80 USD za baryłkę w IV kwartale. Jeszcze bardziej pesymistyczny jest Citi, który przewiduje średnią cenę Brent na poziomie około 75 USD za baryłkę w III kwartale 2026 roku, a następnie spadek do około 70 USD za baryłkę pod koniec roku.
- Prognozy na 2027 rok są jeszcze niższe. Goldman Sachs zakłada średnią cenę Brent na poziomie 75 USD za baryłkę, podczas gdy Citi oczekuje spadku do około 65 USD za baryłkę.
- Nie wszystkie instytucje podzielają jednak tak pesymistyczne prognozy. Bank Światowy nadal oczekuje, że średnia cena ropy naftowej w 2026 roku wyniesie około 94 USD za baryłkę, wskazując na utrzymujące się ryzyka po stronie podaży oraz niepewność geopolityczną.
- Z kolei US Energy Information Administration (EIA) prognozuje, że cena ropy Brent będzie stopniowo spadać w drugiej połowie roku i osiągnie około 79 USD za baryłkę pod koniec 2026 roku.
Wykres powyżej wyraźnie pokazuje zależność między ceną akcji Orlenu, a ropą. Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Akcje Orlenu (PKN.PL), interwał D1
Źródło: xStation5
Wycena Orlen (DCF, Gordon)
Nawet przy dość agresywnym założeniu dynamiki przychodów rzędu > 10%, model DCF wskazuje na cenę poniżej obecnej ceny rynkowej.
Źródło: XTB Research
Stosowany dla spółek dywidendowych model wyceny Gordona zakłada, który zakada koszt kapitału własnego (CoE) w przedziale 9-12% oraz długoterminowy wzrost dywidendy na poziomie 2,25-3,5%. Scenariusz bazowy opiera się na Cost of Equity bliskim 10% i wzroście dywidendy ok. 3% rocznie, co wskazuje na wartość godziwą akcji Orlenu w przedziale 135-140 PLN - nieznacznie powyżej obecnej ceny rynkowej. Model ten podobnie jak DCF jest bardzo wrażliwy na przyjęte założenia.
Źródło: XTB Research
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