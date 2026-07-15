Poranna odprawa: Co z Cieśniną Ormuz, inflacją i stopami w USA? (15.07.2026)

Za nami dzień obfitujący w wydarzenia na niemal każdej płaszczyźnie.

📉 Pierwszy od 6 lat spadek cen w USA

Wpierw bardzo pokaźnie zaskoczyła czerwcowa inflacja w USA.

W ujęciu miesięcznym ceny po raz pierwszy od COVID-owego 2020 r. spadły – i to aż o 0,4%.

Co jednak być może jeszcze ważniejsze, dalece niższa od oczekiwań okazała się inflacja bazowa (2,6%), czyli miara wykluczająca najbardziej zmienne ceny energii oraz żywności.

Tak duże zaskoczenie przyniosło oczywiście repricing w zakresie wycenianej przez rynki ścieżki stóp procentowych Fedu.

Z racji na niedawną eskalację napięć na linii USA-Iran, inwestorzy zaczęli wyceniać na początku tygodnia dwie podwyżki ze strony FOMC jeszcze przed końcem roku.

Obecnie scenariusz bazowy znów stanowi jeden ruch w górę. Prawdopodobieństwo podwyżki już we wrześniu spadło do ok. 68%.

🏛️ Warsh znów jastrzębi

Korekta byłaby mocniejsza gdyby nie kolejne względnie jastrzębie komunikaty Kevina Warsha, który zeznawał przed Kongresem.

Stwierdził, że "inflacja to w pewien sposób wybór", biorąc na Fed pełną odpowiedzialność za stabilność cen.

Zapewnił, że jeśli polityka monetarna będzie odpowiednia, wysoka inflacja z ostatnich pięciu lat stanie się "pieśnią przeszłości".

Wyraźnie zaznaczył, że bank centralny nie będzie już akceptował inflacji przewyższającej cel 2%.

Zapytany o ewentualne naciski ze strony prezydenta Donalda Trumpa (np. dotyczące obniżek stóp), odpowiedział twardo, że zamierza "po prostu wykonywać swoją pracę", a wewnątrz banku centralnego "nie ma miejsca na politykę".

Podkreślił, że amerykański rynek pracy i gospodarka są silne, na co ogromny wpływ mają przyspieszające inwestycje w infrastrukturę AI (centra danych, sprzęt, oprogramowanie). Zaznaczył jednak, że Fed stale monitoruje ten trend pod kątem jego wpływu na inflację i rynek pracy.

🌍 Trump (znów) wycofuje się ze swoich postanowień

W międzyczasie swoją chaotyczną komunikację odnośnie Cieśniny Ormuz kontynuował prezydent Trump.

Ostatecznie wycofał się z propozycji wprowadzenia 20-procentowej opłaty na ładunki przepływające przez cieśninę, która miała pokryć koszty amerykańskiej ochrony szlaku.

Po "wysoce produktywnych rozmowach" z liderami państw Bliskiego Wschodu, opłata ta zostanie zastąpiona potężnymi umowami handlowymi i inwestycjami, które państwa Zatoki Perskiej skierują do USA

Trump zapowiedział na Truth Social, że arabskie inwestycje będą "największe w historii" i przełożą się na masowy napływ fabryk, zakładów oraz sprzętu do USA, co ma stworzyć miliony miejsc pracy.

Jak na to wszystko reagują rynki?

🛢️ Surowce energetyczne

Inwestorzy wydają się nie przykładać większej uwagi do komunikatów płynących ze strony amerykańskiego prezydenta. Choć ruch w cieśninie całkowicie nie stanął (przepływa przez nią nieco statków z wyłączonymi transmiterami), to pozostaje bardzo mocno ograniczony względem stanu z pierwszych dni lipca. Zgodnie z danymi Kpler, liczba zrealizowanych dostaw spadła w tygodniu zakończonym 12 lipca o przeszło połowę.

Ceny ropy naftowej Brent oraz WTI znów rosną. Obecnie zapłacić musimy ok. 85 dolarów za baryłkę Brent oraz 80 dolarów za WTI.

Gaz na holenderskiej giełdzie TTF także drożeje, do 54 dolarów za MWh.

🧈 Metale szlachetne

Po blisko 2-proc. wzroście będącym pokłosiem niższej od oczekiwań inflacji (spadły wówczas rentowności amerykańskich obligacji) ostatecznie na niemal niezmienionych względem otwarcia poziomach pozostały metale szlachetne. To po części kwestia względnie jastrzębiej retoryki Kevina Warsha, która ograniczyła gołębi repricing w zakresie stóp procentowych Fedu.

Za uncję trojańską złota zapłacić musimy ok. $4030, srebra zaś $58,4.

📈 Akcje

Na azjatyckich rynkach znów zielono.

Liderem koreański KOSPI, który rośnie dziś o ok. 7%. Jednym z motorów napędowych notowanych zysków jest ponowny napływ inwestorów zagranicznych i instytucjonalnych. Obserwujemy także ponowną poprawę sentymentu względem spółek z sektora półprzewodników. Ok. 10% zyskują SK Hynix oraz Samsung.

Na plusie także Hang Seng (+1,4%) oraz Nikkei (+1,4%).

W tyle pozostaje Shanghai SE Composite (-0,1%). Wiązać można to w dużej mierze z gorszymi danymi gospodarczymi z Chin.

Przed nami kolejny dzień obfitujący w publikacje wyników największych amerykańskich spółek. Uwagę inwestorów przykuły zwłaszcza dane IBM.

Publikacja miała miejsce po bardzo pokaźnych wzrostach w zakresie wyceny spółki, wspieranych przez ekspansję informatyki kwantowej oraz AI.

Od maja 2026, akcje spółki wzrosły z ~215 USD do blisko 300.

Przychody sięgnęły “zaledwie” 17,2 miliarda dolarów (konsensus: 17,8 miliarda).

Spadł wzrost sprzedaży wysokomarżowego oprogramowania, co inwestorzy odbierają jako sygnał ostrzegawczy.

CEO spółki, Arvind Krishna, zwrócił uwagę na to, że klienci zaczęli przekierowywać wydatki CAPEX w stronę pamięci.

Kurs akcji spadł o ok. 24%, najmocniej od 1987 r.

Dziś przed nami kolejne istotne publikacje.

Przed otwarciem giełdy poznamy m.in . wyniki: Johnson & Johnson, Morgan Stanley, Blackrock.

Po zamknięciu wyniku pokażą m.in .: United Airlines, BitMine Immersion, Kinder Morgan.

📈 Dane makroekonomiczne

Chiny

Dynamika PKB spadła do najniższego poziomu od 2022 r. Chińska gospodarka wzrosła w Q2 o 4,3% w ujęciu rocznym. Ciąży kryzys na rynku nieruchomości, słaby popyt wewnętrzny i spadek inwestycji (w dół o 5,7% r/r w pierwszym półroczu). Silny pozostaje natomiast eksport, zwłaszcza w sektorze technologicznym.

💱 Waluty

Wczorajsze dane dot. inflacji i będący ich pokłosiem repricing w zakresie oczekiwanej ścieżki stóp procentowych w USA doprowadziły do pokaźnej wyprzedaży dolara. W godzinach wieczornych nieco wyhamował ją Kevin Warsh.

Para EURUSD ostatecznie zakończyła wtorek 0,3% na plusie i dziś kontynuuje wzrost. Obecnie znajdziemy ją w okolicy 1,142.

Umocniły się wszystkie waluty G10 oraz niemal wszystkie waluty rynków wschodzących.

Wśród zwycięzców znajdziemy nowozelandzkiego dolara, wspieranego przez kolejne jastrzębie komunikaty płynące ze strony RBNZ oraz norweską koronę, której sprzyjają wyższe ceny surowców energetycznych.

₿ Kryptowaluty

Poprawa sentymentu związana z niższym odczytem amerykańskiej inflacji dotknęła także kryptowaluty.