PULS GPW: KGHM oddaje wzrosty, Inflacja spada

Sentyment wśród inwestorów na europejskich giełdach, w godzinach porannych, jest mieszany, ale z przewagą pesymizmu. Jednak po publikacji danych makroekonomicznych, przewagę przejmują kupujący.
Obserwować można przenikanie się szeregu przeciwstawnych czynników cenotwórczych. Kontrakty na WIG20 notują umiarkowane ruchy, wzrosty głównego indeksu oscylują wokół 0,2%.
Wyraźnie mniejszy od oczekiwań odczyt inflacji konsumenckiej w USA ponownie rozbudził apetyt na ryzyko i nadzieje na obniżki stóp procentowych. Jednocześnie w tym samym czasie wyniki IBM pogarszają sentyment do spółek technologicznych, a niewielkie szanse na rychłą deeskalację w Cieśninie Ormuz wywierają presję na Europę, która wrażliwa pozostaje na ceny energii.
W indeksie WIG20, liderem wzrostu jest Dino, odrabiający niewielką część niedawnych strat. Najbardziej spada Modivo.
Wiadomości ze spółek:
- Woodpecker (WPR.PL): Szacunkowe wyniki grupy w Q2 2026 wyniosły 4,15 mln zł, co jest spadkiem rok do roku o ok. 10%. Spółka traci ponad 1,5%.
- Grupa Azoty (ATT.PL): Organizacje związkowe ogłosiły pogotowie strajkowe i przedstawiły listę żądań. Grupa Azoty poinformowała o trudnej sytuacji spółki i zapewniła, że analizuje otrzymane postulaty. Akcje spółki rosną o 0,5%.
- Kernel (KER.PL): Infrastruktura Kernel Holding w obwodzie odeskim została poważnie uszkodzona w wyniku rosyjskiego ataku dronów. Akcje spółki ograniczają zmienność.
- Vigo Photonics (VGO.PL) : Spółka podejmuje się emisji 131,219 mln nowych akcji serii G. Akcje spółki tracą ponad 4%.
- Onde (OND.PL): Spółka zawarła umowę na prace projektowe oraz roboty budowlane dla Magazynu Energii zlokalizowanego w Polsce. Wartość umowy wynosi ok. 117,8 mln zł netto. Akcje spółki zyskują ok. 2%.
- Bogdanka (LBW.PL): Spółka osiągnęła 5,1 miliona zysku netto wg wstępnych szacunków dla wyników za pierwszą połowę 2026 roku. Akcje spółki zyskują ponad 3%.
- IMS (IMS.PL): Spółka kupuje Digitall Concept z Krakowa. Zakup obejmuje 75% akcji, celem spółki jest między 90 a 100 mln PLN przychodu w 2027 roku. Akcje spółki zyskują 3%.
Analiza techniczna kontraktów W20 (D1)
Kupujący niemal bez walki przejmują inicjatywę na wykresie, gwałtownie przełamując opory na poziomach ~3680 oraz ~3764. Następnym celem dla popytu jest strefa między 3850-3900, której osiągnięcie otwiera drogę do psychologicznego poziomu 4000 punktów.
Źródło: xStation5
Dane Makroekonomiczne:
- Inflacja z Polski za czerwiec spadła do 2,5% rocznie i -0,5% miesięcznie. Jest to zgodne z oczekiwaniami rynku.
- Kolejną istotną publikacją makroekonomiczną w dalszej części dnia będzie inflacja PPI z USA. Rynek oczekuje dalszych wzrostów, do 5,2% rocznie.
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