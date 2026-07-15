Kalendarz ekonomiczny: Sezon wyników i inflacja PPI – tym żyć będą w środę rynki (15.07.2026)

Sezon wyników w Stanach Zjednoczonych coraz mocniej się rozkręca. Wczorajsze dane opublikowane przez IBM doprowadziły do największego od 1986 r. spadku akcji spółki (tak mocnego obsunięcia nie widzieliśmy nawet w czasie pęknięcia bańki Dot Com). Za nami także być może najważniejszy odczyt makroekonomiczny miesiąca – czerwcowa inflacja CPI z USA. To jednak nie koniec istotnych z perspektywy rynków publikacji danych, przed nami bowiem odczyt inflacji producenckiej (14:30), który uzupełni obraz zarysowany przez wczorajsze dane. 🌏 Najważniejsze publikacje makroekonomiczne Wtorek Stany Zjednoczone W obliczu niższych cen surowców energetycznych, wielu oczekiwało czerwcowego spadku amerykańskiej inflacji. Jego skala jest jednak dla rynków istotnym zaskoczeniem. W ujęciu miesięcznym ceny po raz pierwszy od COVID-owego 2020 r. spadły – i to aż o 0,4%. Co jednak być może jeszcze ważniejsze, dalece niższa od oczekiwań okazała się inflacja bazowa (2,6%), czyli miara wykluczająca najbardziej zmienne ceny energii oraz żywności. Prezes Fed stanął przed Kongresem w ramach standardowego półrocznego przesłuchania. Stwierdził, że "inflacja to w pewien sposób wybór", biorąc na Fed pełną odpowiedzialność za stabilność cen. Zapytany o ewentualne naciski ze strony prezydenta Donalda Trumpa (np. dotyczące obniżek stóp), odpowiedział zaś twardo, że zamierza "po prostu wykonywać swoją pracę", a wewnątrz banku centralnego "nie ma miejsca na politykę". Środa Chiny Dynamika PKB spadła do najniższego poziomu od 2022 r. Chińska gospodarka wzrosła w Q2 o 4,3% w ujęciu rocznym. Ciąży kryzys na rynku nieruchomości, słaby popyt wewnętrzny i spadek inwestycji (w dół o 5,7% r/r w pierwszym półroczu). Silny pozostaje natomiast eksport, zwłaszcza w sektorze technologicznym.

Nieco lepiej wyglądały dane dot. sprzedaży detalicznej (+1% r/r) oraz sprzedaży detalicznej (+5,3%). 📆 Kalendarz makroekonomiczny Środa Strefa euro: Produkcja przemysłowa (maj) Godzina: 11:00 Poprzedni: 0,3% Konsensus: -0,4%

Stany Zjednoczone: Inflacja PPI (czerwiec) Godzina: 14:30 Poprzedni: 6,5% Konsensus: 6,2%

Kanada: Decyzja ws. stóp procentowych Godzina: 15:45 Poprzedni: 2,25% Konsensus: 2,25%

Czwartek Korea Południowa: Decyzja ws. stóp procentowych Godzina: 00:30 Poprzedni: 2,5% Konsensus: 2,75%

Wielka Brytania: Produkcja przemysłowa (maj) Godzina: 8:00 Poprzedni: -0,2% Konsensus: 1,3%

🗂️ Publikacje wyników spółek Johnson & Johnson ($JNJ.US) – przed otwarciem giełdy (BMO)

Morgan Stanley ($ MS.US ) – przed otwarciem giełdy (BMO)

Blackrock ($ BLK.US ) – przed otwarciem giełdy (BMO)

United Airlines ($ UAL.US ) – po zamknięciu giełdy (AMC)

BitMine Immersion ($ BTCM.US ) – po zamknięciu giełdy (AMC)

Kinder Morgan ($ KMI.US ) – po zamknięciu giełdy (AMC) 3 rynki, na które warto zwrócić uwagę Ropa naftowa: Inwestorzy wydają się nie przykładać większej uwagi do komunikatów płynących ze strony amerykańskiego prezydenta, który wycofał się z propozycji wprowadzenia 20-procentowej opłaty na ładunki przepływające przez cieśninę. Ceny ropy pozostają jednak podwyższone, ruch w cieśninie pozostaje bowiem bardzo mocno ograniczony względem stanu z pierwszych dni lipca.

US500 : Początek sezonu wyników przyniósł kilka bardzo pokaźnych zaskoczeń (z IBM na czele). Dziś kolejne istotne publikacje. Co więcej, rynek trawił będzie wczorajsze dane inflacyjne oraz komunikaty płynące ze strony prezesa Fedu, Kevina Warsha.

EURNOK: Od początku miesiąca korona umocniła się już o przeszło 1,5% względem dolara. Kluczowym motorem napędowym jest oczywiście wzrost cen surowców energetycznych. W tle pozostaje sierpniowe posiedzenie Norges Banku, które może przynieść podwyżkę stóp procentowych.

Michał Jóźwiak Financial Markets Analyst Przejdź do eksperta

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