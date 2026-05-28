Akcje Photronics spadają 30% po rozczarowujących wynikach 📉 Zły znak dla półprzewodników?

Photronics (PLAB.US), jeden z najważniejszych producentów fotomasek dla przemysłu półprzewodnikowego, opublikował wyniki, które mocno rozczarowały Wall Street i wywołały gwałowną wyprzedaż akcji. Spółka nie tylko nie dowiozła oczekiwań dotyczących przychodów i zysków, ale także przedstawiła słabsze prognozy na kolejny kwartał. W efekcie kurs akcji runął o około 26 - 29% tuż po publikacji raportu, mimo że jeszcze przed wynikami akcje pozostawały około 67% na plusie od początku roku i notowały ponad 200% wzrostu w perspektywie ostatnich 12 miesięcy. Dla rynku był to wyraźny sygnał, że nawet firmy korzystające pośrednio z boomu AI nie są całkowicie odporne na klasyczne problemy sektora półprzewodników - opóźnienia projektów, słabszy popyt w niektórych segmentach czy rosnącą presję kosztową. Firma wyraźnie wskazała, że na jej biznes i jego przewidywalność negatywnie wpłynął konflikt USA i Izraela z Iranem.

Kluczowe fakty

Photronics pokazał wyniki 6,7 mln USD poniżej prognoz, raportując płaską dynamikę sprzedaży rok do roku.

Spółka prowadzi strategiczną ekspansję w USA i Korei, która ma wspierać przyszły wzrost.

Przychody z segmentu high-end IC rozczarowująco spadły o 5% zawodząc oczekiwnia co do wzrostu wpływu na AI na bieżący biznes firmy, podczas gdy segment FPD wzrósł o 13%.

Na wyniki wpłynęły trudne warunki rynkowe, w tym wysokie wykorzystanie fabryk i problemy z podażą pamięci. W efekcie przychody wyniosły 210 mln USD i były płaskie rok do roku.

Rozwodniony EPS GAAP wyniósł 0,54 USD, lekko powyżej prognoz. EPS non-GAAP wyniósł 0,42 USD, m.in. pod wpływem efektów walutowych.

Marża brutto wyniosła 31%, pokazując utrzymanie dźwigni operacyjnej, a operacyjna wyniosła 20%.

Aktualnie mnożnikowo Photronics wyceniony jest na poziomie c/z 18.5 (pe ratio) i 15 ceny do oczekiwanych 12-miesięcznych zysków (forward pe ratio)

Photronics - ukryty filar rynku półprzewodników?

Photronics działa w jednej z najbardziej strategicznych nisz całego łańcucha dostaw półprzewodników. Spółka produkuje fotomaski, czyli niezwykle precyzyjne szablony wykorzystywane podczas procesu litografii do przenoszenia wzorów układów scalonych na wafle krzemowe. Bez fotomasek produkcja nowoczesnych chipów jest praktycznie niemożliwa.

Model biznesowy Photronics różni się od klasycznych producentów chipów. Firma nie projektuje procesorów ani nie produkuje wafli, lecz dostarcza kluczowe narzędzie wykorzystywane przez foundry, producentów pamięci oraz firmy projektujące układy scalone. W praktyce oznacza to, że Photronics jest silnie uzależniony od aktywności całego rynku półprzewodników i liczby nowych projektów trafiających do produkcji.

To właśnie dlatego spółka jest często traktowana jako bardzo czuły wskaźnik kondycji całej branży. Kiedy firmy półprzewodnikowe ograniczają nowe projekty lub opóźniają wdrożenia kolejnych generacji chipów, Photronics zwykle odczuwa to bardzo szybko.

Photronics zarabia najmocniej wtedy, gdy klienci przechodzą na nowe procesy technologiczne i wykonują dużą liczbę tzw. tape-outów, czyli pierwszych wdrożeń nowych projektów chipów do produkcji. Każda nowa generacja GPU, pamięci HBM czy zaawansowanych układów AI oznacza większe zapotrzebowanie na bardziej skomplikowane fotomaski o wyższej marży. Problem pojawia się wtedy, gdy fabryki są przepełnione lub klienci przesuwają premiery nowych układów. Nawet przy bardzo silnym końcowym popycie na AI Photronics może wtedy odczuwać krótkoterminowe spowolnienie zamówień niemal natychmiast.

Wyniki pokazały pierwsze oznaki spowolnienia

W drugim kwartale fiskalnym Photronics osiągnął przychody na poziomie 209,9 mln dolarów wobec 211 mln dolarów rok wcześniej. Sam spadek sprzedaży był więc minimalny, jednak wynik okazał się wyraźnie niższy od oczekiwań analityków wynoszących około 216–216,7 mln dolarów.

Jeszcze większym rozczarowaniem okazał się zysk. Skorygowany EPS wyniósł 0,42 dolara wobec oczekiwanych 0,53 dolara. Rynek zwrócił jednak uwagę na bardzo ciekawy paradoks — mimo ogromnej negatywnej reakcji giełdowej zysk netto spółki nadal wzrósł bardzo mocno rok do roku. GAAP net income wyniósł 31,4 mln dolarów wobec zaledwie 8,9 mln dolarów rok wcześniej, a rozwodniony EPS wzrósł z 0,15 do 0,54 dolara, lekko przebijając konsensus rynkowy.

Wyniki pokazały jednak wyraźne pogorszenie struktury biznesu. Segment high-end IC, czyli najbardziej zaawansowanych fotomasek dla rynku półprzewodników, zanotował spadek przychodów o 5%. Jednocześnie segment FPD związany z wyświetlaczami wzrósł o 13%, częściowo kompensując słabość głównego biznesu.

To bardzo ważny sygnał dla inwestorów, ponieważ to właśnie zaawansowane maski IC generują najwyższe marże i są najmocniej powiązane z boomem AI oraz nowoczesnymi procesami technologicznymi.

Mimo presji na przychody spółka utrzymała relatywnie solidną rentowność. Marża brutto wyniosła 31%, a marża operacyjna około 20%, co pokazuje, że Photronics nadal korzysta z efektu dźwigni operacyjnej i wysokich barier wejścia technologicznego.

To pokazuje, że problemem nie było załamanie biznesu, lecz przede wszystkim bardzo wysoko ustawione oczekiwania inwestorów po wcześniejszej euforii wokół AI i sektora półprzewodników.

Jeszcze bardziej niepokojąco wyglądały prognozy. Spółka oczekuje przychodów w kolejnym kwartale na poziomie 207–215 mln dolarów, ze środkowym punktem guidance na poziomie około 211 mln dolarów, podczas gdy rynek liczył na około 218,9 mln dolarów. Guidance dotyczący zysków również okazał się wyraźnie słabszy od oczekiwań Wall Street - Photronics prognozuje EPS na poziomie 0,39–0,45 dolara wobec oczekiwanych około 0,54 dolara.

Rynek szczególnie negatywnie odebrał komentarze zarządu dotyczące opóźnień nowych projektów. CEO Peter Kirlin oraz CFO Eric Rivera wskazali, że część premier chipów została przesunięta z powodu bardzo wysokiego wykorzystania fabryk, problemów z dostawami pamięci, presji kosztowej po stronie producentów OEM oraz napięć geopolitycznych.

Rivera zwrócił dodatkowo uwagę, że konflikt pomiędzy USA i Iranem w trakcie kwartału dodatkowo pogorszył widoczność popytu i zwiększył niepewność klientów. Zarząd przyznał także, że po chińskim Nowym Roku pojawiło się nietypowo długie spowolnienie aktywności, które zaburzyło standardowe sezonowe odbicie zamówień.

To niezwykle istotny sygnał dla całego sektora półprzewodników. Photronics znajduje się bardzo wysoko w łańcuchu produkcyjnym, dlatego wszelkie opóźnienia nowych projektów często pojawiają się tutaj wcześniej niż w wynikach największych producentów chipów.

AI nadal pomaga, ale nie rozwiązuje problemu wzrostu zapasów

Najciekawszym elementem raportu jest jednak to, że fundamentalnie sytuacja spółki wcale nie wygląda dramatycznie. EBITDA wzrosła o niemal 45% rok do roku, a marża EBITDA przekroczyła 40%. Photronics nadal korzysta na długoterminowym wzroście zapotrzebowania na bardziej zaawansowane układy, szczególnie w obszarze AI, centrów danych oraz wysokowydajnych pamięci.

Problem polega jednak na tym, że boom AI nie przekłada się równomiernie na cały rynek półprzewodników. Największe korzyści trafiają obecnie głównie do producentów GPU, pamięci HBM oraz najbardziej zaawansowanych foundry. Firmy takie jak Photronics nadal pozostają mocno zależne od ogólnego tempa wdrażania nowych projektów chipów przez klientów. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli wydatki na AI pozostają bardzo wysokie, część segmentów rynku półprzewodników może przechodzić krótkoterminowe fazy schłodzenia.

Jednym z ważniejszych sygnałów ostrzegawczych jest wzrost wskaźnika Days Inventory Outstanding do 43 dni wobec 39 dni kwartał wcześniej. W sektorze półprzewodników rosnące zapasy często są jednym z pierwszych symptomów słabnącego popytu lub spowolnienia nowych zamówień. W przypadku Photronics nie musi to jeszcze oznaczać poważnego problemu strukturalnego, ale rynek bardzo uważnie obserwuje wszelkie oznaki możliwego pogorszenia cyklu w branży chipów. Szczególnie po bardzo silnym odbiciu sektora napędzanego euforią wokół AI.

Spółka inwestuje agresywnie mimo krótkoterminowej presji

Mimo słabszych wyników Photronics kontynuuje agresywne inwestycje w rozwój najbardziej zaawansowanych technologii fotomasek. Firma rozbudowuje moce produkcyjne w USA oraz Korei Południowej, próbując umocnić pozycję w segmencie high-end, gdzie bariery wejścia technologicznego są bardzo wysokie.

To kluczowy element strategii spółki. Produkcja zaawansowanych fotomasek dla nowoczesnych procesów litograficznych staje się coraz bardziej skomplikowana i kapitałochłonna, co ogranicza konkurencję. W długim terminie może to pozwolić Photronics utrzymać wysokie marże i korzystać z dalszego wzrostu zapotrzebowania na zaawansowane chipy AI.

Istotnym elementem jest również bardzo mocny bilans spółki. Photronics posiada obecnie zerowe zadłużenie netto i więcej gotówki niż długu, co daje firmie dużą elastyczność finansową do dalszych inwestycji nawet w okresie krótkoterminowego schłodzenia rynku. Rynek obawia się jednak, że najbliższe kwartały mogą przynieść dalsze spowolnienie zamówień, zanim nowe inwestycje zaczną realnie przekładać się na wzrost wyników.

Gwałtowna reakcja rynku pokazuje, jak wysoko ustawiona była poprzeczka

Prawie 30 procentowy spadek kursu pokazuje przede wszystkim, jak bardzo wygórowane były oczekiwania inwestorów wobec całego sektora półprzewodników. W ostatnich kwartałach rynek praktycznie ignorował większość oznak cykliczności branży, zakładając, że boom AI będzie napędzał wzrost wszystkich spółek technologicznych bez wyjątku. Photronics przypomniał jednak inwestorom, że półprzewodniki pozostają jedną z najbardziej cyklicznych branż świata. Nawet firmy posiadające strategiczną pozycję w łańcuchu dostaw mogą doświadczać gwałtownych wahań popytu, opóźnień projektów oraz presji marżowej. Kluczowe pytanie brzmi dziś, czy obecne problemy są jedynie krótkoterminowym zakłóceniem wynikającym z przejściowych ograniczeń produkcyjnych i napięć geopolitycznych, czy też początkiem szerszego schłodzenia rynku półprzewodników po rekordowej hossie napędzanej AI.

Źródło: xStation5