Akcje tej spółki wzrosły 10-krotnie w 18 miesięcy 📈Niska wycena gwiazdy AI to sygnał ostrzegawczy?

Micron wyrósł na jednego z największych beneficjentów boomu na sztuczną inteligencję, a jego akcje należą do najmocniejszych w całym indeksie S&P 500 w tym roku. Mimo eksplozji wyników finansowych i rekordowego popytu na pamięci wykorzystywane w AI, spółka pozostaje jednocześnie jedną z najtańszych firm w sektorze półprzewodników. Dla części inwestorów wygląda to jak okazja inwestycyjna, jednak coraz więcej analityków uważa, że tak niska wycena może być raczej sygnałem ostrzegawczym niż zielonym światłem do dalszych zakupów.

Micron rośnie jak Nvidia, ale wyceniany jest jak spółka cykliczna

Micron handluje obecnie przy wskaźniku około 10-krotności oczekiwanych 12-miesięcznych zysków (forward PE), co czyni go najtańszą spółką w indeksie Philadelphia Semiconductor Index. Jednocześnie firma znajduje się także w gronie najtańszych spółek całego S&P 500. To wyjątkowo nietypowa sytuacja, biorąc pod uwagę skalę wzrostów kursu. Akcje Microna wzrosły o ponad 1000% od końca 2024 roku, a sama spółka dołączyła już do elitarnego grona firm o kapitalizacji przekraczającej 1 bilion dolarów. W samym maju walory podrożały o około 80%, co jest najlepszym miesięcznym wynikiem od ponad 40 lat.

Fundamenty również wyglądają imponująco. W ostatnim kwartale przychody Microna niemal się potroiły rok do roku, notując najszybsze tempo wzrostu w historii danych sięgających 1990 roku. Popyt na pamięci HBM wykorzystywane w serwerach AI i centrach danych pozostaje ogromny, a inwestycje gigantów technologicznych w infrastrukturę sztucznej inteligencji nadal przyspieszają. Paradoks polega jednak na tym, że rynek nadal wycenia Microna bardziej jak producenta surowcowych komponentów pamięci niż strategicznego lidera rewolucji AI.

Niska wycena ... Ostrzeżeniem dla inwestorów?

W przypadku spółek z rynku pamięci bardzo niskie wskaźniki wyceny historycznie pojawiały się właśnie blisko szczytu cyklu wzrostu zysków. Rynek zakłada wtedy, że obecne rekordowe marże i wyniki są trudne do utrzymania, a kolejny etap będzie oznaczał spowolnienie popytu i spadek rentowności. To właśnie dlatego część inwestorów interpretuje obecną wycenę Microna jako sygnał ostrzegawczy. Według AGF Investments rynek może obawiać się, że poprawa wyników osiągnęła już ekstremalny poziom i trudno będzie z tego poziomu rosnąć.

Obecny boom może przypominać klasyczne szczyty cykli w sektorze pamięci, choć tym razem skala wzrostu jest zupełnie bezprecedensowa. Kluczowe pytanie brzmi dziś, czy boom AI rzeczywiście zmienił całą branżę półprzewodników w sposób trwały. Jeśli wydatki Microsoftu, Amazona, Alphabetu czy Meta na centra danych AI pozostaną wysokie przez wiele lat, tradycyjna cykliczność sektora pamięci może zostać częściowo przełamana. To właśnie dlatego Wall Street zaczyna rozważać całkowicie nowe modele wyceny dla spółek takich jak Micron.

AI może całkowicie zmienić sposób wyceny Microna

Coraz więcej analityków uważa, że Micron powinien być wyceniany bardziej podobnie do Nvidii niż do klasycznych producentów pamięci DRAM czy NAND. Analityk UBS Timothy Arcuri wskazuje, że AI może być trwałą zmianą strukturalną dla całego sektora półprzewodników, a nie jedynie kolejnym krótkoterminowym cyklem technologicznym.

Nvidia handluje dziś przy wycenie około 21-krotności prognozowanych zysków, czyli ponad dwukrotnie wyższej niż Micron.

UBS podniósł więc docelowy mnożnik wyceny Microna i wyznaczył jeden z najwyższych targetów na Wall Street, sugerując potencjał dalszego wzrostu kursu nawet o około 75% w perspektywie kolejnych 12 miesięcy.

Argument byków opiera się przede wszystkim na tym, że inwestycje w AI nie pokazują oznak spowolnienia.

Najwięksi gracze technologiczni nadal przeznaczają setki miliardów dolarów na budowę centrów danych oraz rozwój infrastruktury sztucznej inteligencji, a pamięci wysokiej przepustowości pozostają jednym z kluczowych komponentów tego rynku. Jeśli ten trend utrzyma się przez wiele lat, Micron może przestać zachowywać się jak typowa spółka cykliczna.

Technika zaczyna jednak ostrzegać przed przegrzaniem rynku

Mimo bardzo silnej narracji fundamentalnej coraz więcej sygnałów ostrzegawczych pojawia się po stronie analizy technicznej. Skala ostatnich wzrostów była wyjątkowo agresywna, a Micron zanotował najlepszy miesiąc od dekad, w trakcie którego pojedyncze sesje przynosiły niekiedy wzrosty sięgające niemal 20%. Wskaźnik RSI dla akcji znajduje się już na poziomach uznawanych za mocno wykupione. W efekcie rynek może zbliżać się do tzw. „climax move”, czyli końcowej fazy bardzo dynamicznej hossy, po której często pojawiają się gwałtowne korekty. Obecnie średni target analityków na Wall Street znajduje się obecnie poniżej bieżącego kursu akcji i sugeruje spadek o około 25% w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. To pokazuje, jak bardzo podzielony pozostaje rynek w ocenie przyszłości Microna. Z jednej strony inwestorzy widzą potencjalnie historyczną transformację całego rynku pamięci dzięki AI. Z drugiej nadal istnieje ryzyko, że obecna euforia okaże się jedynie kolejnym ekstremalnym szczytem klasycznego cyklu półprzewodnikowego, a ostatecznie układów pamięci będzie nadmiar - sama spółka oczekuje, że niedobory rynku pamięci potrwają jeszcze w 2027 roku.

Źródło: xStation5