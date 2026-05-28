Puls GPW: Warszawski parkiet w zawieszeniu mimo mocnych wyników Orlenu

Czwartkowa sesja na GPW przebiega bez wyraźnego kierunku, a główne indeksy poruszają się w pobliżu poziomów odniesienia. Szeroki rynek utrzymuje się symbolicznie nad kreską, co dobrze oddaje brak zdecydowania inwestorów i ograniczoną aktywność po stronie zarówno popytu, jak i podaży.

Taki obraz notowań wpisuje się w szerszy, wyczekujący sentyment globalny. Uczestnicy rynku koncentrują się dziś przede wszystkim na czynnikach zewnętrznych. W centrum uwagi znajdują się dane makroekonomiczne z USA, ze szczególnym uwzględnieniem raportu o inflacji PCE, który jest kluczową miarą cenową dla Rezerwy Federalnej. Dzisiejszy odczyt może istotnie wpłynąć na oczekiwania dotyczące dalszej ścieżki stóp procentowych w Ameryce, a tym samym na globalne podejście do aktywów ryzykownych. Równolegle rynek bacznie śledzi doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie inwestorzy wciąż liczą na wyczekiwany przełom w prowadzonych tam negocjacjach.

Na krajowym podwórku uwagę przyciągają natomiast istotne informacje o charakterze gospodarczym i regulacyjnym. Pozytywnym akcentem są zapowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczące planowanego podpisania około 40 umów do końca tego tygodnia w ramach programu SAFE. Finansowanie to, oparte na dużym programie pożyczkowym z Komisją Europejską, ma szansę realnie wesprzeć sentyment wokół krajowych spółek powiązanych z sektorem obronnym i nowoczesnymi technologiami.

Z drugiej strony, na horyzoncie pojawił się czynnik ryzyka dla segmentu surowcowo energetycznego. Minister klimatu i środowiska Miłosz Motyka poinformował, że już w czerwcu do konsultacji ma trafić projekt tak zwanego podatku od zysków nadmiarowych. Perspektywa wprowadzenia nowych obciążeń fiskalnych dla największych koncernów paliwowych i energetycznych może skutecznie chłodzić zapał kupujących i ograniczać skłonność do odważniejszych ruchów na tych walorach.

W efekcie czwartek na warszawskim parkiecie upływa pod znakiem pełnego wyczekiwania. Ostateczny bilans sesji zależy teraz od popołudniowych impulsów zza oceanu oraz rozwoju sytuacji geopolitycznej.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podczas dzisiejszej sesji notowania kontraktów terminowych na WIG20 (W20) oscylują wokół zera, co wpisuje się w obraz rynku pozbawionego wyraźnego kierunku. Aktywność inwestorów jest umiarkowana, a globalne nastroje pozostają w zawieszeniu. Do południa wyraźnie brakuje impulsów, które popchnęłyby notowania w jedną lub drugą stronę. Rynki czekają na popołudniową publikację raportu o inflacji PCE z USA oraz na kluczowe wieści z Zatoki Perskiej, co skutecznie powstrzymuje graczy przed podejmowaniem bardziej zdecydowanych działań i ogranicza skalę zmian indeksu.

Wiadomości ze spółek:

Grupa Orlen(PKN.PL) zaprezentowała wyjątkowo silne wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2026 roku. Mimo dużej niestabilności i bezprecedensowej zmienności na światowych rynkach energii, koncern wyraźnie pobił rynkowe oczekiwania (konsensus analityków). Głównymi motorami napędowymi były wysokie ceny ropy i paliw, które przełożyły się na bardzo dobrą rentowność w segmentach rafineryjnym, energetycznym oraz sprzedaży, a także rosnąca marża pozapaliwowa.

W efekcie dobrej kondycji finansowej zarząd spółki zarekomendował wypłatę najwyższej dywidendy w historii płockiego koncernu, co wywołało pozytywną reakcję na giełdzie (wzrosty kursu akcji). Eksperci z branży wskazują, że jeśli ceny ropy utrzymają się na wysokich poziomach w drugiej połowie roku, firma może zmierzać po kolejny rekordowy rok.

Najważniejsze wyniki finansowe (I kwartał 2026 roku)

Skorygowana EBITDA LIFO: wyniosła 14,08 mld zł (wzrost o 23% rok do roku), przewyższając rynkowe prognozy zakładające 13,36 mld zł.

Zysk netto: sięgnął 8,08 mld zł, co oznacza potężny skok w porównaniu do ubiegłego roku i wynik o około 25% wyższy od oczekiwań rynku (6,46 mld zł).

Przychody: ukształtowały się na poziomie 75,77 mld zł (wzrost o 2,9% r/r), pokonując konsensus rynkowy na poziomie 74,23 mld zł.

Rekomendowana dywidenda: rekordowe 8,00 zł na akcję (łącznie 9,3 mld zł przeznaczone dla akcjonariuszy), co przy obecnym kursie daje stopę dywidendy powyżej 6%. Proponowany dzień dywidendy to 18 czerwca, a wypłaty 25 czerwca 2026 roku.

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): koncern przeznaczył w pierwszym kwartale na inwestycje 5,4 mld zł (w tym po 1,8 mld zł na segmenty Upstream&Supply oraz Downstream, a 1,4 mld zł na segment Energy).

Przepływy operacyjne i zadłużenie: wygenerowano 8,5 mld zł z działalności operacyjnej, utrzymując bezpieczny wskaźnik długu netto do EBITDA na poziomie (-) 0,04.

Wyniki segmentowe: segment Upstream & Supply wypracował 5 mld zł EBITDA (przy średnim wydobyciu 202 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie), natomiast segment Downstream osiągnął 3,1 mld zł EBITDA LIFO przy łącznym przerobie ropy na poziomie 9,4 mln ton.

Grupa Wielton(WLT.PL) zaprezentowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2026 roku. Choć spółka zanotowała wyraźną poprawę w ujęciu rok do roku, zwiększając przychody o 16% oraz wyraźnie zmniejszając stratę netto, to opublikowane dane okazały się gorsze od prognoz analityków giełdowych.

Władze spółki wskazują na pierwsze oznaki ożywienia na europejskim rynku transportowym oraz pozytywne efekty wewnętrznej optymalizacji kosztów i poprawy efektywności operacyjnej. Grupa odnotowała także wzrost liczby sprzedanych pojazdów o ponad 6% i umocniła swoje pozycje na kluczowych rynkach zagranicznych, między innymi we Francji i Wielkiej Brytanii. Inwestorzy zareagowali jednak na rozczarowujący raport wyprzedażą akcji, co doprowadziło do spadku kursu na giełdzie na początku sesji. W celu wzmocnienia elastyczności finansowej spółka podjęła działania zmierzające do dokapitalizowania.

Najważniejsze wyniki finansowe (I kwartał 2026 roku)

Przychody ze sprzedaży: wyniosły 565,13 mln zł (wzrost o 16,2% rok do roku), ale okazały się niższe od średnich prognoz rynkowych zakładających 588,1 mln zł.

Zysk EBITDA: osiągnął poziom 3,4 mln zł wobec ujemnego wyniku (16,6 mln zł straty) w analogicznym okresie ubiegłego roku. Rezultat ten drastycznie rozminął się jednak z rynkowym konsensusem, który przewidywał zysk na poziomie 15,3 mln zł.

Marża EBITDA: wróciła na dodatni poziom i wyniosła 0,6% (wobec minus 3,4% rok wcześniej).

Strata operacyjna (EBIT): ukształtowała się na poziomie 20,65 mln zł, wykazując poprawę względem ubiegłorocznej straty wynoszącej 40,22 mln zł. Analitycy spodziewali się jednak znacznie łagodniejszego wymiaru straty w wysokości 6,7 mln zł.

Strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej: wyniosła 38,17 mln zł. Choć oznacza to ograniczenie straty w porównaniu do ubiegłego roku (52,34 mln zł), wynik jest wyraźnie gorszy od rynkowych oczekiwań, które zakładały stratę na poziomie 19,4 mln zł.

Wolumen sprzedaży: Grupa sprzedała 3858 sztuk pojazdów (wzrost o 6,2% rok do roku). Udział rynkowy spółki w Polsce wzrósł do 15% z 13,3% rok wcześniej, co pozwoliło zająć trzecią pozycję w kraju mimo ogólnego spadku całego rynku naczep o 3,2%.

Mo-Bruk(MBR.PL) opublikowała raport finansowy za pierwszy kwartał 2026 roku, wykazując wzrosty we wszystkich głównych pozycjach bilansowych w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Spółka, działająca w sektorze zagospodarowania odpadów przemysłowych, odnotowała wyższe przychody oraz poprawę zysków na poziomie operacyjnym i netto.

Zarząd wskazuje, że wypracowane rezultaty są wynikiem zwiększenia wolumenów przetwarzanych odpadów oraz utrzymania stabilnej efektywności kosztowej. Spółka kontynuuje realizację zaplanowanych projektów inwestycyjnych, które mają na celu rozbudowę dotychczasowych mocy produkcyjnych oraz unowocześnienie bazy technologicznej.

Najważniejsze wyniki finansowe (I kwartał 2026 roku)

Przychody ze sprzedaży: wyniosły 79,15 mln zł w porównaniu do 75,1 mln zł wykazanych w pierwszym kwartale poprzedniego roku.

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): ukształtował się na poziomie 22,8 mln zł wobec 21,6 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA: osiągnął poziom 30,4 mln zł w porównaniu do 29,7 mln zł w analogicznym okresie

Zysk netto: uplasował się na poziomie 15,2 mln zł wobec 16,2 mln zł rok wcześniej,



