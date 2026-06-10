Akcje półprzewodnikowej spółki runęły prawie 50% 📉Pułapka czy okazja?

Akcje Photronics (PLAB.US) znalazły się pod silną presją po publikacji wyników za II kwartał fiskaln przez co obecnie kapitalizacja rynkowa firmy to ok. 1,8 mld USD przy gotówce w pobliżu 650 mln USD. Kurs spadł o prawie 50% od historycznego szczytu w rejonie 56 USD. Powodem tak drastycznej przeceny były słabsze od oczekiwań wyniki oraz ostrożna prognoza na III kwartał - inwestorzy dostrzegli w spółce "marudera" i rozczarowani przenieśli kapitał do innych spółek z sektora chipów. Spółka wskazała, że problemem było wolniejsze tempo nowych projektów układów scalonych, czyli tzw. tape-outs.

Photronics głównie zarabia, gdy projekty nowych układów wchodzą na rynek, co oznacza skok produkcji. Spowolnione tempi firma przypisała napięciom geopolitycznym na Bliskim Wschodzie, co przełożyło się na niższy popyt na fotomaski wykorzystywane w produkcji półprzewodników. Jednocześnie zarząd Photronics zauważył poprawę już na początku maja i wskazał w komentarzu, że firma skorzysta z trendu AI w dłuższym terminie. Liczba nowych projektów chipów zaczęła odbijać, co może sugerować, że obecne osłabienie ma charakter przejściowy.

Co może wspierać Photronics?

Jednym z potencjalnych czynników wzrostu jest segment zaawansowanych masek do wyświetlaczy. Samsung Display rozpoczyna masową produkcję ekranów AMOLED generacji G8.6, które mogą trafić m.in. do przyszłych modeli MacBook Pro. Większa produkcja nowoczesnych paneli oznacza wyższe zapotrzebowanie na wysokiej jakości fotomaski.

Dodatkową szansą jest rosnący outsourcing produkcji fotomasek przez Samsung i SK hynix. Trend ten obejmuje coraz bardziej zaawansowane procesy technologiczne, nawet do poziomu 7 nm. To może zwiększyć długoterminowy rynek dla Photronics w segmencie półprzewodników. Spółka rozbudowuje także moce produkcyjne w Korei Południowej i USA. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec roku fiskalnego 2027 i poowli zacznie mieć przełożenie na wyniki już od przyszłego roku.

Wycena i główna teza

Po spadkach Photronics jest obecnie wyceniany blisko wartości księgowej, ze wskaźnikiem cena/zysk 10, który jak na branżę półprzewodników jest bardzo niski. Choć krótkoterminowa zmienność nadal pozostaje możliwa, spółka nadal jest rentowna i utrzymuje marże netto na wysokim, dwucyfrowym poziomie, nie mając żadnego, istotnego zadłużenia. Główna teza zakłada, że obecna słabość wyników jest przejściowa. Ożywienie w projektach półprzewodnikowych, rozwój rynku AI i pamięci oraz większy outsourcing fotomasek mogą wspierać przychody i zyski Photronics w kolejnych latach. Ryzykiem pozostaje tempo odbicia popytu oraz to, czy spółka będzie w stanie wykorzystać nowe moce produkcyjne i utrzymać marże w bardziej wymagającym otoczeniu rynkowym. Historycznie notowania firmy były bardzo zmienne, dziś notowane są ok. 30% poniżej EMA200 (czerwona linia).

Źródło: xStation5