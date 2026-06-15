Akcje Ryanair rosną 4% przed otwarciem giełdy w USA 📈 Sektor lotniczy odbija?

- Perspektywa otwarcia Cieśniny Ormuz sprawia, że rynek zaczyna patrzeć na problem z paliwem lotniczym jako problem przejściowy co pomaga liniom lotniczym - zyskują akcje Ryanair
- Spadek cen ropy do 82 USD za baryłkę wspiera scenariusz spadku inflacji i mniejszą determinację banków centralnych by podnosić stopy
- Nastroje na globalnych giełdach poprawiają się wobec finalizacji porozumienia na linii USA - Iran
- Perspektywa otwarcia Cieśniny Ormuz sprawia, że rynek zaczyna patrzeć na problem z paliwem lotniczym jako problem przejściowy co pomaga liniom lotniczym - zyskują akcje Ryanair
- Spadek cen ropy do 82 USD za baryłkę wspiera scenariusz spadku inflacji i mniejszą determinację banków centralnych by podnosić stopy
- Nastroje na globalnych giełdach poprawiają się wobec finalizacji porozumienia na linii USA - Iran
Europejskie akcje z sektora turystycznego i dóbr luksusowych należą dziś do najmocniejszych segmentów rynku po tym, jak ceny ropy naftowej spadły do najniższych poziomów od trzech miesięcy. Inwestorzy pozytywnie przyjęli informacje o wstępnym porozumieniu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem, które ma doprowadzić do zakończenia napięć w regionie oraz ponownego otwarcia strategicznej cieśniny Ormuz. Perspektywa przedłużającego się konfliktu w Zatoce Perskiej była jednym z głównych powodów, dla którego inwestorzy ostrożnie podchodzili do akcji dziesiątek firm z sektora, w tym Ryanaira, który rośnie dziś w handlu przed otwarciem rynku w USA.
Ropa spada po przełomie w relacjach USA-Iran
Notowania ropy Brent spadają do 83 USD za baryłkę, natomiast amerykańska ropa WTI traciła ponad 5,5%, schodząc w okolice 80 USD za baryłkę. Oba benchmarki znalazły się na najniższych poziomach od marca, przedłużając silne spadki rozpoczęte jeszcze pod koniec ubiegłego tygodnia. Źródłem poprawy sentymentu są doniesienia o przełomie w relacjach pomiędzy Waszyngtonem i Teheranem. Donald Trump poinformował w niedzielę, że cieśnina Ormuz - przez którą przepływa około jedna piąta światowego handlu ropą ma zostać ponownie otwarta bez dodatkowych opłat, a amerykańska blokada irańskich portów zostanie zniesiona.
Sektor energetyczny pod presją
Największym przegranym sesji jest sektor energetyczny. Akcje takich spółek jak Equinor, TotalEnergies, Eni, BP, Shell, Neste czy Repsol traciły od 3,5% do nawet ponad 6%.
Inwestorzy zaczęli dyskontować scenariusz poprawy globalnej podaży ropy oraz spadku premii geopolitycznej, która przez ostatnie miesiące wspierała ceny surowca. Dla producentów energii oznacza to słabsze perspektywy marż, zwłaszcza jeśli otwarcie cieśniny Ormuz faktycznie poprawi przepływy handlowe na rynku ropy i gazu.
Linie lotnicze i turystyka korzystają na tańszym paliwie
Zupełnie odwrotnie zachowują się branże korzystające z niższych kosztów energii. Silny popyt pojawił się na akcjach przewoźników i firm związanych z turystyką. Lufthansa, easyJet, IAG, TUI oraz Accor zyskiwały od 2% do ponad 6%. Dla linii lotniczych spadek cen paliwa oznacza bezpośrednią poprawę marż operacyjnych, dlatego sektor tradycyjnie reaguje bardzo pozytywnie na przecenę ropy.
Luksus wraca do łask inwestorów
Pozytywnie wyróżniały się także spółki z sektora dóbr luksusowych. Akcje LVMH, Hermèsa, Keringa, Diora oraz Ferrari rosły od około 2% do 4%. Rynek zakłada, że niższe ceny paliw mogą wspierać nastroje konsumentów oraz poprawić perspektywy dla segmentu premium. Dla europejskich indeksów to istotne, ponieważ sektor dóbr luksusowych ma duży wpływ na zachowanie największych benchmarków regionu.
Porozumienie ma zostać podpisane w Szwajcarii
Według premiera Pakistanu Shehbaza Sharifa, którego kraj uczestniczył w mediacjach, memorandum porozumienia ma zostać podpisane już w piątek w Szwajcarii. Irańska agencja Mehr podaje natomiast, że projekt zakłada pełne otwarcie cieśniny Ormuz w ciągu 30 dni pod nadzorem władz Iranu. Dodatkowo wiceminister spraw zagranicznych Iranu Kazem Gharibabadi poinformował, że podczas 60-dniowego zawieszenia broni mają rozpocząć się negocjacje dotyczące szerszego porozumienia politycznego. Dla rynków finansowych oznaczałoby to potencjalne zmniejszenie jednego z najważniejszych czynników ryzyka dla globalnego rynku energii.
Wykres cen akcji Ryanair (D1)
Akcje spółki Ryanair prawdopodobnie wybiją sie dziś powyżej 200-sesyjnej wykładniczej średniej na interwale dziennym, podejmując próbę odwrócenia spadkowego trendu z powrotem na wzrostowy.
Źródło: xStation5
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