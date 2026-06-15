Inwestorzy kupują przede wszystkim wizję dominacji SpaceX w sektorze kosmicznym oraz potencjalnych synergii z rozwijanym przez Elona Muska biznesem AI.

Debiut SpaceX był największym IPO w historii amerykańskiego rynku kapitałowego, a obecna wycena firmy przekracza 2 bln USD, co stawia ją w gronie najcenniejszych spółek świata.

W piątek kurs spółki wzrósł o 19%, kończąc dzień na poziomie 161 USD wobec ceny emisyjnej wynoszącej 135 USD, a w poniedziałek przed otwarciem rynku walor rośnie kolejne 6%.

SpaceX kontynuuje wzrost i zyskuje w handlu pre-market 6%, osiągając niemal 170 USD za akcję po rekordowym debiucie giełdowym w ubiegły piątek. Kapitalizacja spółki przekroczyła już 2 bln USD, co wywołuje gorącą debatę o zasadności wyceny oraz dalsze losy "najgorętszego" papieru giełdowego ostatnich godzin.

Czy realia dognią SpaceX?

SpaceX zakończył 2025 rok stratą przekraczającą 5 mld USD, a nakłady inwestycyjne spółki gwałtownie rosną, a w pierwszym kwartale 2026 roku osiągnęły 10,1 mld USD wobec 4,1 mld USD rok wcześniej. Znacząca część wydatków została skierowana na rozwój infrastruktury związanej ze sztuczną inteligencją. Z jednej strony, wśród zwolenników podnoszone są argumenty o przewadze technologicznej spółki i wysokich barierach wejścia na rynek. Jednak nieco absurdalne wydaje się wycenianie dziś tego, ile spółka może zarobić za dopiero 15 czy 20 lat. Dla zobrazowania skali, by akcje spółki wzrosły 2-krotnie z obecnych poziomów, jej giełdowa wycena musiałaby przebić Alphabet (Google) co wydaje się scenariuszem abstrakcyjnym, biorąc pod uwagę jak mały dziś jest biznes SpaceX w porównaniu do powyższych.

CFRA rozpoczęło pokrycie analityczne spółki rekomendacją „sprzedaj” i wyznaczyło cenę docelową na poziomie 115 USD, sugerując niemal 30% potencjału spadkowego względem piątkowego zamknięcia. Według analityków inwestorzy wyceniają dziś bardzo agresywny scenariusz wzrostu przy jednocześnie wysokim ryzyku wykonania i ogromnych potrzebach kapitałowych. Morningstar jest jeszcze bardziej sceptyczny, szacując wartość godziwą SpaceX na zaledwie 63 USD za akcję, co implikowałoby ok 70% spadek z obecnych poziomów.

Największe pytania dotyczą zdolności spółki do zamiany ambitnych projektów w realne przepływy pieniężne. SpaceX prezentuje inwestorom długoterminowe wizje, które wciąż nie znajdują pełnego odzwierciedlenia w wynikach finansowych. W centrum uwagi znajdują się projekty orbitalnych centrów danych przeznaczonych do obsługi sztucznej inteligencji. Rynek oczekuje konkretnych informacji dotyczących harmonogramu komercjalizacji tych przedsięwzięć. Część ekspertów zwraca uwagę na ograniczoną ilość informacji o ryzykach wykonawczych i strukturze nadzoru korporacyjnego zawartych w prospekcie emisyjnym. Inwestorzy będą oczekiwać coraz większej transparentności wraz ze wzrostem kapitalizacji spółki.

Kosmos trudno wycenić

Mimo tych obaw część rynku uważa, że obecna wycena może być uzasadniona przy bardzo długim horyzoncie inwestycyjnym. NewStreet Research rozpoczęło pokrycie SpaceX z ceną docelową 165 USD - zdaniem analityków tej firmy spółkę należy analizować w perspektywie 20 - 25 lat, a nie typowego cyklu giełdowego. Zapewne z taką teorią zgadza się sporo sympatyków sektora "new space". Ostatecznie o cenie akcji decydują tylko bezpośrednio zaangażowani w proces inwestycyjny - słowa krytyki same w sobie nie mają mocy, by zbić kurs waloru. Zwłaszcza, jeśli zauważymy, że prawdopodobnie rację mają Ci, którzy twierdzą, że potencjał spółki jest ogromny.

Obecnie wycena uwzględnia ogromną premię za dominację firmy w amerykańskim sektorze kosmicznym - to rynek na który niezwykle trudno się dostać, a sukces wymaga czasu, chęci podjęcia ryzyka i ogromnego kapitału. Niedawno boleśnie przekonał się o tym Jeff Bezos, po tym jak ogromna rakieta NewGlenn, należąca do Blue Origin (konkurent Falcon Heavy) eksplodowała, powodując prawdopodobnie wielomiesięczne opóźnienia w programie rakietowym. Trudno wycenić też technologię, jaką dysponuje SpaceX, oraz wszelkie zgody regulacyjne, jakimi dysponuje firma.

Według NewStreet większość kluczowych elementów potrzebnych do osiągnięcia sukcesu jest już obecnie budowana. Zwolennicy SpaceX podkreślają, że firma pozostaje bezkonkurencyjna w zakresie wynoszenia ładunków na orbitę.

Zdaniem analityków przewaga technologiczna SpaceX nad konkurencją może wynosić nawet dekadę. Są to przewagi, które naturalnie trudno wycenić - a to przekłada się na premię w wycenie spółki.

Starship ma umożliwić wynoszenie na orbitę znacznie większych ładunków niż obecnie dostępne systemy. Rosnąca skala operacji może stać się fundamentem dla dalszego rozwoju sieci Starlink.

Projekty komunikacji satelitarnej typu direct-to-cell są silnie uzależnione od zdolności transportowych SpaceX. Orbitalne centra danych dla AI również wymagają znaczącego zwiększenia możliwości wynoszenia infrastruktury w przestrzeń kosmiczną. Według NewStreet w ciągu najbliższych 4 do 5 lat SpaceX może odpowiadać za 90–95% globalnych zdolności wynoszenia ładunków na orbitę. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy w kalkulacjach brano również pod uwagę Chiny, których program kosmiczny jest daleko posunięty.

Wykres akcji SPCX (M5)

Źródło: xStation5