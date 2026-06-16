Akcje SpaceX wzrosły już o prawie 30% od debiutu w ubiegły piątek, a skala zwyżki jest imponująca; dziś walor notowany jest przed otwarciem rynku kolejne 3% wyżej, a cena sięga już niemal 200 USD, co implikuje kapitalizację rzędu 2,6 biliona dolarów. W tle głosy krytyków, wskazujących na absurdalną wycenę nie słabną, ale ostatecznie to nie oni stają się akcjonariuszami spółki. Koncepcja ceny maksymalnej dla akcji nie istnieje, a zwolennicy "rewolucji kosmicznej" wydają się gotowi płacić "każdą cenę" za udział we flagowym biznesie Elona Muska.

Argumentami, jakimi dysponują "byki" jest dominacja SpaceX w zakresie wyniesień na orbitę, ogromne bariery wejścia dla konkurencji, zaawansowana technologia spółki oraz strategiczna rola systemu Starlink - jego potencjał pokazał choćby konflikt w Ukrainie. Wszystko to, w połączeniu z charyzmą i ambicjami Elona Muska, a także "misja" firmy, która wydaje się atrakcyjna nie tylko z samych pobudek biznesowych sprawiają, że inwestorzy płacą za udziały w tym przedsiębiorstwie ogromną, z perspektywy analizy fundamentalnej absurdalną wręcz premię.

Nie oznacza to jednak, że akcje nie będą drożeć, ani nie determinuje "porażki giełdowej". Być może przez dłuższy czas będziemy mieli rzeczywistość, w której SpaceX wymyka się "księgowym" standardom. Ostatecznie jednak, w sytuacji, gdy nastroje na rynkach pogorszą się, rzeczywistość może "dogonić" spółkę. Bezpośrednio zaangażowani w biznes "insiderzy" nie będą mogli sprzedawać akcji jeszcze przez kolejne miesiące. Jeśli kurs spółki miałby wzrosnąć z obecnego poziomu dwukrotnie tj. do 400 USD - SpaceX ceteris paribus wyprzedziłoby kapitalizację rynkową Nvidia, podczas gdy w 2025 roku miała stratę netto w wys. 4,94 mld USD (w roku 2024 zysk netto niespełna 800 mln USD), a Nvidia zarobiła netto w 2025 roku ponad 120 mld USD (wzrost o 64% r/r).

Trudno powiedzieć, jak wysoko akcje SpaceX mogą wzrosnąć i czy 3 biliony USD kapitalizacji jest niebawem w zasięgu, ale zauważyć należy jedno - z obecnych już ekstremalnych poziomów każdy ruch w górę nadaje tej sytuacji abstrakcyjnego wymiaru.

Raporty na własnych zasadach?

SpaceX po debiucie giełdowym chce budować własne zasady relacji inwestorskich - ​chce publikować wyniki finansowe wyłącznie na własnej stronie internetowej oraz na platformie X, pomijając tradycyjne serwisy informacyjne. Firma odchodzi od standardowego modelu komunikacji giełdowej, w którym spółki korzystają z depesz agencyjnych i wyspecjalizowanych kanałów dystrybucji. Z perspektywy inwestorów oznacza to większą zależność od kanałów kontrolowanych bezpośrednio przez spółkę.

Dla SpaceX taka strategia może oznaczać pełniejszą kontrolę nad przekazem, momentem publikacji i sposobem prezentacji danych.

Ryzykiem jest potencjalnie słabszy dostęp do informacji dla części rynku, zwłaszcza inwestorów korzystających z tradycyjnych systemów. Decyzja wpisuje się w szerszy styl komunikacji Elona Muska, który od lat preferuje bezpośredni kontakt z rynkiem przez X.

Akcje SpaceX (SPCX.US), interwał M1

Źródło: xStation5

Eryk Szmyd Analityk rynków finansowych XTB