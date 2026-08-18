Podsumowanie dnia: Nasdaq najniżej od tygodnia, złoto i srebro wymazują ostatnie zyski (18.08.2026)

📊 Indeksy i spółki
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Indeksy w USA przedłużają spadki, napędzane wyprzedażą w sektorze półprzewodników i pamięci (Philly Semiconductor Index: -5,5%) oraz obawami o globalny wzrost rentowności obligacji skarbowych. Wyprzedaży przewodzą kontrakty na Nasdaq (US100: -1,6%), a za nimi Russell 2000 (US2000: -1,1%), S&P 500 (US500: -0,5%) oraz Dow Jones (US30: -0,1%).
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Spadki dominowały również w Europie. Najbardziej spadły kontrakty na włoski FTSE MIB (ITA40: -0,8%), holenderski AEX (NED25: -0,7%) oraz francuski CAC40 (FRA40: -0,6%). Spadkom oparł się jedynie brytyjski FTSE 100 (UK100: +0,05%) oraz szwajcarski SMI (SUI20: +0,45%).
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WIG20 stracił dzisiaj 0,74%, a spadki napędzał głównie KGHM (-2,7%), Grupa Kęty (-2,1%), LPP (-1,2%) oraz sektor bankowy (m.in. mBank: -1,2%, Pekao: -0,9%, PKO BP: -0,7%). Na zielono zamknęło się 7 spółek, w tym top 3 w składzie: Dino (+2,6%), Modivo (+1,4%) oraz Orlen (+1%).
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Apple (AAPL.US: +1,5%) zmieni od października zasady dla deweloperów w UE, kończąc spór antymonopolowy z Komisją Europejską. Nowe regulacje ujednolicają stawki prowizji oraz blokują przekierowania do płatności zewnętrznych dla użytkowników poniżej 13 lat, co pozwala gigantowi uniknąć kar sięgających 10% rocznego obrotu.
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Meta (META.US: -3,1%) staje przed sądem federalnym w procesie wytoczonym przez 29 stanów za celowe uzależnianie młodzieży i naruszanie prywatności dzieci. Gigantowi grożą nakazane prawem zmiany w działaniu Facebooka i Instagrama oraz gigantyczne kary finansowe sięgające od 193 mld do nawet 1,4 bln USD.
🌍 Gospodarka i geopolityka
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Donald Trump poinformował o otwarciu i odminowaniu Cieśniny Ormuz przez US Navy przy jednoczesnym utrzymaniu blokady portów Iranu. Prezydent dodał jednak, że nie odbywają się żadne rozmowy z Iranem. Teheran zapowiedział ataki sabotażowe na przepływające statki, utrzymując wysokie ryzyko dla transportu surowca.
💱 Waluty, surowce i kryptowaluty
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Na rynku Forex obserwujemy delikatny risk-off. Indeks dolara (USDIDX) odbija 0,1%, a odpływ widoczny jest głównie na walutach Antypodów (AUDUSD: -0,2%; NZDUSD: -0,4%). USDJPY dodaje 0,15% i znajduje się najwyżej od ostatniej interwencji walutowej (przy 159,60). EURUSD handluje bez zmian przy 1,157.
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Złoto (GOLD) wymazało niemal wszystkie zyski z ostatnich dwóch sesji (-1,2% do ok. 4360 USD). Srebro (SILVER) osuwa się 2,8% do ok. 64 USD.
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Kontrakty na ropę brent (OIL) handlują w zawieszeniu przy 91 dolarach za baryłkę w obliczu dyplomatycznego klinczu na Bliskim Wschodzie. Kontrakty na gaz ziemny (NATGAS) zyskują zarówno w Europie, jak i na NYMEX (kolejno: 2,7% i 2,2%).
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Bitcoin zyskuje skromne 0,6% do 64 820 USD, podobnie Ethereum (+0,5% do 1916 USD). Sentyment na szerszym rynku krypto pozostaje mieszany (Polygon: +2,8%; Graph: -1,5%, Dogecoin: -0,15%).
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