Akcje Thermo Fisher Scientific spadają 3% mimo solidnych wyników 📉

Thermo Fisher Scientific opublikował wyniki za pierwszy kwartał 2026, które na poziomie kluczowych danych finansowych okazały się lepsze od oczekiwań rynku, jednak reakcja inwestorów była negatywna: akcje spadają prawie 3% w handlu przed otwarciem rynku.

Spółka zaraportowała skorygowany EPS na poziomie 5,44 USD , wobec konsensusu 5,25 USD , co oznacza 6% wzrost rok do roku . Przychody wyniosły 11,01 mld USD , rosnąc o 6% r/r (vs. 10,36 mld USD rok wcześniej) i przekraczając oczekiwania na poziomie 10,87 mld USD .

Na poziomie raportowanym (GAAP), EPS wyniósł 4,43 USD (+11% r/r), a zysk operacyjny 1,86 mld USD (+9% r/r). Skorygowany zysk operacyjny sięgnął 2,40 mld USD (+6% r/r), przy marży operacyjnej 21,8%, praktycznie bez zmian względem 21,9% rok wcześniej.

Najważniejszym elementem raportu jest jednak struktura wzrostu. Organiczny wzrost przychodów wyniósł tylko 1%, co oznacza, że większość dynamiki pochodzi z akwizycji i efektów zewnętrznych. W praktyce pokazuje to spowolnienie w bazowym biznesie, co tłumaczy chłodną reakcję rynku mimo „pobicia” prognoz.

Akwizycje i alokacja kapitału

W pierwszym kwartale spółka:

przejęła Clario (rozwiązania danych dla badań klinicznych),

(rozwiązania danych dla badań klinicznych), odkupiła akcje własne o wartości 3,0 mld USD ,

, podniosła dywidendę o 10%.

To potwierdza kontynuację strategii wzrostu przez przejęcia oraz aktywnego zarządzania kapitałem.

Nowe produkty, rozwój, ale rynek się zawiódł

W trakcie kwartału Thermo Fisher wprowadził m.in.:

mikroskop Glacios 3 Cryo-TEM ,

, spektrometr TSQ Certis ,

, analizator Niton XL5e ,

, system Gibco CTS Compleo dla terapii komórkowych.

Produkty te adresują segmenty o wyższej wartości dodanej, szczególnie w obszarze life sciences i zaawansowanych badań laboratoryjnych. Spółka ogłosiła również współpracę z:

NVIDIA – integracja AI z aparaturą laboratoryjną,

– integracja AI z aparaturą laboratoryjną, SHL Medical – rozwój produkcji farmaceutycznej i urządzeń.

To wskazuje na kierunek dalszego rozwoju w stronę automatyzacji i cyfryzacji badań. Thermo Fisher dostarczył solidne wyniki, ale organiczny wzrost na poziomie 1% pozostaje głównym ograniczeniem narracji wzrostowej. Rynek wyraźnie sygnalizuje, że w obecnym otoczeniu samo „pobijanie prognoz” nie wystarcza – kluczowe staje się tempo realnego wzrostu biznesu.

TMO.US (interwał D1)

Źódło: xStation5