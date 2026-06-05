Przegląd rynkowy: Wejście SpaceX do S&P 500 zablokowane! SAP opiera się spadkom w sektorze Tech (05.06.2026)

Rynki i Indeksy Sentyment na rynku definiują rozbieżne wyniki sektorów oraz rosnąca ostrożność przed najnowszym raportem z amerykańskiego rynku pracy (NFP). Publikacja nada ton pierwszemu posiedzeniu Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych pod przewodnictwem nowego prezesa, Kevina Warsha.

Ostatnia seria danych makro (rosnąca inflacja, słabnący konsument i zupełnie inny obraz koniunktury w przemyśle i usługach) komplikuje trajektorię polityki monetarnej. Nawet zgodny z oczekiwaniami, pozytywny odczyt NFP może doprowadzić do umocnienia dolara amerykańskiego.

Rotacja sektorowa trwa. Spółki technologiczne robią duży krok w tył po ostatnich wzrostach ( ASML : -3,1%) i ustępują miejsca sektorom, które zostały w tyle podczas ostatniej fali optymizmu związanego ze sztuczną inteligencją.

Kontrakty terminowe na hiszpański indeks IBEX 35 (SPA35: +1%) przewodzą dziś wzrostom w Europie, dzięki dużej koncentracji w indeksie spółek z sektora finansowego ( Banco Santander : +1,2%), dóbr konsumpcyjnych ( Inditex : +3,5%) i spółek energetycznych ( Repsol : +0,4%, Enagas : +1,3%), które rosną pomimo łagodnej presji na kontrakty na ropę naftową.

Kontrakty terminowe na francuski CAC40 (FRA40: +0,4%) idą w ich ślady z silną reprezentacją sektora dóbr luksusowych (LVMH: +2,39%; Hermès: +2,02%).

Kontrakty terminowe na niemiecki DAX (DE40: +0,3%) zamykają pierwszą trójkę, gdzie po raz kolejny akcje spółek z sektora dóbr konsumpcyjnych, takich jak Zalando (+5,4%) i Adidas (+2%), równoważą wyprzedaż gwiazdy ostatnich sesji, firmy Infineon (-6,48%). Zaskakująco, SAP ostro kontrastuje z wyprzedażą w sektorze technologicznym, powiększając wczorajsze zyski o kolejne +2,10%.

S&P Global odmówiło zmiany wymogów wejścia do swojego indeksu, skutecznie blokując masowe IPO SpaceX o wartości 75 mld USD przed szybkim wejściem do S&P 500. Pomimo celowania w wycenę rzędu 1,75 bln USD, SpaceX nie spełnia surowych zasad rentowności S&P, odnotowując stratę w wysokości 4,94 mld USD w 2025 roku. Podczas gdy S&P utrzymuje swój standard, odmawiając wyjątków opartych wyłącznie na kapitalizacji rynkowej, konkurenci tacy jak Nasdaq i FTSE Russell już złagodzili swoje zasady, aby umożliwić wejście tak wielkich spółek.

FOREX: Dolar amerykański (USDIDX) spada przed odczytem NFP, tracąc około 0,35% od jednomiesięcznego maksimum osiągniętego podczas środowej sesji. Funt brytyjski jest dziś najsilniejszą z głównych walut, zyskując 0,4% w stosunku do dolara (GBPUSD) i japońskiego jena (GBPJPY). Para EURUSD rośnie o 0,2% do poziomu 1,163.

SUROWCE: Kontrakty terminowe na ropę odrobiły niewielkie straty z wcześniejszego handlu, obecnie próbując wyjść na plus ( OIL : -0,05%, OIL . WTI : +0,3%). Gaz ziemny ( NATGAS ) pogłębił wczorajsze straty o kolejne 1,2%. Metale szlachetne również znajdują się pod presją – złoto ( GOLD ) spada o 0,3% do 4460 USD/oz, a srebro ( SILVER ) traci 1,6% do 72,70 USD/oz.

KRYPTOWALUTY: Płynność opuszcza cyfrowe aktywa, a większość głównych i mniejszych tokenów notowana jest głęboko na minusie. Bitcoin spada o 1,1% do 62 600 USD, Ethereum traci 4,6% do 1680 USD. Solana (-1,7%), Dogecoin (-3,1%) i Chainlink (-4%) również odnotowują straty. Dzisiejsze wyniki członków indeksu Stoxx 50. Źródło: Dział Analiz XTB na podstawie danych Bloomberg Ekonomia i Geopolityka Pomimo rozejmu wynegocjowanego przy mediacji USA, izraelskie ataki w Libanie zabiły cztery osoby, co kontrastuje z twierdzeniami prezydenta Trumpa o postępach w rozmowach z Hezbollahem i Netanjahu. Tymczasem pojawiły się mieszane sygnały dotyczące negocjacji na linii USA-Iran; Trump zasugerował potencjalne porozumienie i spotkanie z najwyższym przywódcą Iranu, podczas gdy Iran zaprzeczył znaczącym postępom. Dodatkowo utrzymują się napięcia wokół cieśniny Ormuz w związku z planami Iranu dotyczącymi pobierania "opłat serwisowych" za bezpieczeństwo żeglugi, czemu stanowczo sprzeciwiają się Stany Zjednoczone, żądając bezpłatnego tranzytu.

Media donoszą również o rzekomej zgodzie Iranu, przekazanej Pakistanowi, na transfer części swojego uranu do państwa trzeciego, uzgodnionego przez obie strony konfliktu.

Zrewidowane dane Eurostatu wskazują, że PKB strefy euro skurczyło się o 0,2% w porównaniu do poprzedniego kwartału, podczas gdy PKB UE spadło o 0,1%. Jednocześnie zatrudnienie w strefie euro nieznacznie wzrosło o 0,1%, podczas gdy w UE pozostało na niezmienionym poziomie 0,0%. Te zaktualizowane szacunki wykorzystują szersze zestawy danych niż początkowe raporty flash i uwzględniają wejście Bułgarii do strefy euro w 2026 roku.

Prezydent Rosji Władimir Putin stanowczo odrzucił europejskich przywódców jako mediatorów w konflikcie w Ukrainie, oskarżając ich o brak neutralności. Zamiast tego zażądał przestrzegania kompromisu pokojowego, rzekomo zawartego z Donaldem Trumpem na Alasce. Tymczasem prezydent Ukrainy Zełenski zaproponował bezpośrednie negocjacje, podczas gdy Putin zagroził kolejnymi atakami rakietami hiperdźwiękowymi na Ukrainę. Dzienny wykres SPA35 wykazuje silną strukturę byczą. Cena znajduje się na poziomie 18479, znacznie powyżej 10-, 30- i 100-okresowych średnich EMA, co wskazuje na solidne momentum wzrostowe. Po przebiciu poziomu Fibonacciego 100,0% na wysokości 18391, byki testują wielomiesięczny opór w okolicach 18569. Rosnący wskaźnik RSI potwierdza presję popytową, pozostawiając jednocześnie miejsce przed wejściem w terytorium wykupienia. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.