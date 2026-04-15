Akcje Allbirds wzrosły na dzisiejszej sesji o ponad 500%, cena wzrosła z ~2,5$ do ok. 18$, po tym jak producent obuwia poinformował, że pozyskuje kapitał i zmienia kierunek działalności, by zająć się infrastrukturą obliczeniową dla AI.

Spółka z San Francisko zajmowała się do tej pory głównie produkcją i sprzedażą obuwia, nie jest to spółka duża na amerykańskie standardy, jeszcze wczoraj była warta zaledwie ~25 milionów dolarów, dziś jednak jest to już 150 milionów.

Spółka poinformowała że zawrze z inwestorem instytucjonalnym umowę finansowania zamiennego o wartości 50 mln dolarów i zamierza przeznaczyć pozyskane środki na zakup procesorów graficznych.

Allbirds planuje także zmianę nazwy na „NewBird AI” i z czasem przesunąć fokus na oferowanie mocy obliczeniowej w chmurze oraz usług AI, choć nie podała dodatkowych szczegółów dotyczących nowej strategii.

AllBirds jest spółką której rzeczywiście przydałaby się reforma modelu biznesowego, z uwagi że mimo iż pozostaje ona rentowna, to zarówno przychody jak i zyski spadają regularnie od kilku kwartałów. Allbirds w ostatnich miesiącach zamykała większość swoich sklepów stacjonarnych z powodu słabego popytu oraz przejścia na partnerstwa internetowe. W zeszłym miesiącu Allbirds poinformowała, że sprzedała swoją markę oraz aktywa związane z obuwiem spółce American Exchange Group za 39 mln dolarów.

Ruch ten budzi bezpośrednie, i raczej negatywne skojarzenia z bańką dot-com oraz szeregiem podobnych inicjatyw w okolicach roku 2017 i bańki spekulacyjnej na rynku kryptowalut. Rynek wydaje się widzieć w spółce potencjał, zwielokrotniające jej wyceny.

Pozostaje kwestią czasu czy strategia ta okaże się w jakikolwiek sposób udana, dużo informacji na temat miejsca w jakim znajduje się gospodarka, może dostarczyć obserwacja czy podmiotów takich jak AllBirds zacznie pojawiać się więcej.