Akcje Allbirds wzrosły na dzisiejszej sesji o ponad 500%, cena wzrosła z ~2,5$ do ok. 18$, po tym jak producent obuwia poinformował, że pozyskuje kapitał i zmienia kierunek działalności, by zająć się infrastrukturą obliczeniową dla AI.
Spółka z San Francisko zajmowała się do tej pory głównie produkcją i sprzedażą obuwia, nie jest to spółka duża na amerykańskie standardy, jeszcze wczoraj była warta zaledwie ~25 milionów dolarów, dziś jednak jest to już 150 milionów.
Spółka poinformowała że zawrze z inwestorem instytucjonalnym umowę finansowania zamiennego o wartości 50 mln dolarów i zamierza przeznaczyć pozyskane środki na zakup procesorów graficznych.
Allbirds planuje także zmianę nazwy na „NewBird AI” i z czasem przesunąć fokus na oferowanie mocy obliczeniowej w chmurze oraz usług AI, choć nie podała dodatkowych szczegółów dotyczących nowej strategii.
AllBirds jest spółką której rzeczywiście przydałaby się reforma modelu biznesowego, z uwagi że mimo iż pozostaje ona rentowna, to zarówno przychody jak i zyski spadają regularnie od kilku kwartałów. Allbirds w ostatnich miesiącach zamykała większość swoich sklepów stacjonarnych z powodu słabego popytu oraz przejścia na partnerstwa internetowe. W zeszłym miesiącu Allbirds poinformowała, że sprzedała swoją markę oraz aktywa związane z obuwiem spółce American Exchange Group za 39 mln dolarów.
Ruch ten budzi bezpośrednie, i raczej negatywne skojarzenia z bańką dot-com oraz szeregiem podobnych inicjatyw w okolicach roku 2017 i bańki spekulacyjnej na rynku kryptowalut. Rynek wydaje się widzieć w spółce potencjał, zwielokrotniające jej wyceny.
Pozostaje kwestią czasu czy strategia ta okaże się w jakikolwiek sposób udana, dużo informacji na temat miejsca w jakim znajduje się gospodarka, może dostarczyć obserwacja czy podmiotów takich jak AllBirds zacznie pojawiać się więcej.
Zwolnienia AI: Czy to fikcja?
US OPEN: Rynek utrzymuje się w pobliżu szczytów
Komentarz giełdowy: Czy IPO mogą wywołać kryzys?
Podsumowanie dnia: Nerwowe oczekiwanie, przecena SaaS i słabe dane z gospodarki USA
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.