Alphabet wchodzi do DJIA i zyskuje ponad 4%🚀

Poniedziałkowa sesja na amerykańskiej Wall Street należy do Alphabet i Tesli jako liderów nominalnych wzrostów. Google odrobia część strat z ostatnich tygodni, i notuje podczas dzisiejszej sesji zwyżkę zędu 4%.

Głównym katalizatorem był symboliczny, choć rynkowo istotny debiut akcji GOOGL w indeksie Dow Jones Industrial Average — spółka zastąpiła Verizon i jako pierwsza notowana przez NYSE firma dołączyła do grona pięciu przedstawicieli „Magnificent Seven" w ikonicznym 30-składnikowym indeksie, obok Nvidii, Amazona, Apple'a i Microsoftu. Ze względu na cenę akcji (~$350), Alphabet natychmiast awansował na szóste miejsce pod względem wagi w tym indeksie ważonym cenowo.

Dodatkowym paliwem do wzrostów był raport FT ujawniający, że Google ogranicza dostęp do mocy obliczeniowych dla kluczowych klientów enterprise, w tym Meta. O ile brzmi to niepokojąco, w krótkim terminie rynek odczytał to jako sygnał, że popyt na Gemini przewyższa podaż — co paradoksalnie wzmacnia narrację o sile produktu.

Mimo tego odbicia kontekst makro dla GOOGL pozostaje wymagający. Spółka notuje jeden z najgorszych miesięcy od lutego ubiegłego roku — sześć z ostatnich siedmiu tygodni zakończyła na minusie. Inwestorzy wyceniają w kursie szereg ryzyk: odpływ kluczowych talentów z DeepMind (w tym Noama Shazeer'a, który odszedł do OpenAI), presję cenową ze strony chińskich modeli (DeepSeek V4 zapowiadany na najbliższe tygodnie), a także napięcia bilansowe — Alphabet po raz pierwszy od blisko dekady pominął skup własnych akcji w Q1, a łączne zadłużenie wzrosło o ponad $140 mld w ramach finansowania wyścigu capex AI.

Debiut w Dow to kamień milowy — ale sam w sobie nie zmienia fundamentów. Warto pamiętać, że ostatnie trzy spółki dołączające do indeksu (Nvidia, Salesforce, Apple) traciły na wartości przez 60 dni po włączeniu do DJIA. Kluczowe pytanie dla inwestorów pozostaje bez odpowiedzi: czy ogromne nakłady kapitałowe przełożą się na zyski z AI, zanim niżej wycenione modele z Chin wyprą Gemini z rynku enterprise?

Akcje GOOGL próbują odbijać powyżej 100-dniowej EMA, która może stanowić istotny punkt kontrolny z perspektywy analizy technicznej. Źródło: xStation