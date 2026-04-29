Alphabet wchodzi poziom wyżej dzięki AI i Cloud

Reakcja rynku na najnowsze wyniki Alphabet jest wyraźnie pozytywna. Po publikacji raportu akcje spółki w handlu pozasesyjnym rosną o około 3 do 4 procent, co pokazuje, że inwestorzy nie tylko docenili skalę pobicia oczekiwań, ale przede wszystkim zaczynają inaczej patrzeć na strukturę wzrostu całego biznesu.

Alphabet zaprezentował bardzo mocny pierwszy kwartał 2026 roku, w którym przychody osiągnęły 109,9 miliarda dolarów, wyraźnie powyżej rynkowego konsensusu. Jeszcze ważniejszy jest jednak wzrost zysku operacyjnego o 30 procent rok do roku oraz poprawa marży operacyjnej do poziomu 36 procent. To pokazuje, że spółka nie tylko rośnie, ale robi to w sposób coraz bardziej efektywny, nawet pomimo rosnącej skali inwestycji.

Fundament biznesu pozostaje niezmienny i nadal niezwykle silny. Segment Google Services kontynuuje stabilny wzrost, a przychody reklamowe rosną o 16 procent rok do roku co daje 90 miliard dolarów przychodów. Wyszukiwarka, będąca sercem całego ekosystemu, notuje wzrost o 19 procent, co jest szczególnie istotne w kontekście wcześniejszych obaw o wpływ sztucznej inteligencji na model biznesowy spółki. Zamiast osłabienia widzimy efekt odwrotny. AI zwiększa zaangażowanie użytkowników i liczbę zapytań, co bezpośrednio przekłada się na wyższą monetyzację.

Prawdziwym punktem zwrotnym tego raportu jest jednak Google Cloud. Segment ten nie tylko rośnie, ale robi to w tempie, które zaczyna zmieniać postrzeganie całego Alphabet. Przychody chmury wzrosły o 63 procent rok do roku osiągając ponad 20 miliardów dolarów i zdecydowanie przebiły oczekiwania, a jeszcze ważniejsze jest to, co dzieje się po stronie rentowności. Zysk operacyjny wzrósł niemal trzykrotnie, co pokazuje, że skala biznesu zaczyna działać na korzyść spółki.

To właśnie tutaj widać najbardziej namacalny efekt inwestycji w sztuczną inteligencję. Rosnące wykorzystanie modeli takich jak Gemini oraz popyt na infrastrukturę AI powodują, że Google Cloud przestaje być jedynie segmentem wzrostowym, a staje się jednym z głównych generatorów zysków. Jeszcze niedawno był to obszar wymagający dużych nakładów i cierpliwości inwestorów, dziś zaczyna przypominać najbardziej dochodowe biznesy chmurowe na rynku. W praktyce oznacza to, że Alphabet przekształca się z dominującej spółki reklamowej w znacznie bardziej zdywersyfikowaną platformę technologiczną, w której chmura i AI odgrywają coraz większą rolę.

Na tym tle jeszcze bardziej imponująco wygląda fakt, że spółka utrzymuje wysoką rentowność pomimo ogromnych inwestycji. Nakłady inwestycyjne w pierwszym kwartale wyniosły 35,7 miliarda dolarów i były ponad dwukrotnie wyższe niż rok wcześniej. Skala tych wydatków jasno pokazuje, że Alphabet znajduje się w środku globalnego wyścigu o dominację w obszarze AI i infrastruktury. Różnica względem poprzednich kwartałów polega jednak na tym, że rynek zaczyna widzieć realny zwrot z tych inwestycji.

Nieco słabszym elementem raportu pozostaje YouTube, który znalazł się minimalnie poniżej oczekiwań. Nie zmienia to jednak ogólnego obrazu, ponieważ kluczowe segmenty biznesu rozwijają się bardzo dynamicznie.

W szerszym ujęciu wyniki pokazują zmianę jakościową całego biznesu Alphabet. Spółka jeszcze kilka lat temu była niemal w pełni uzależniona od reklamy, dziś coraz wyraźniej opiera się na dwóch równoległych filarach wzrostu. Stabilny i niezwykle rentowny segment reklamowy jest uzupełniany przez dynamicznie rosnącą chmurę, która zaczyna generować znaczące zyski. Taka struktura sprawia, że model biznesowy staje się bardziej odporny i jednocześnie daje większą ekspozycję na długoterminowe trendy związane ze sztuczną inteligencją.

Obecny raport zmienia narrację wokół Alphabet w bardzo istotny sposób. Spółka pokazuje, że potrafi jednocześnie utrzymać silny i stabilny biznes reklamowy, dynamicznie rozwijać segment chmurowy oraz agresywnie inwestować w przyszłość. Co najważniejsze, sztuczna inteligencja przestaje być jedynie obietnicą, a staje się realnym motorem wyników.

Alphabet przestaje być postrzegany wyłącznie jako lider reklamy, a coraz bardziej jako jedna z kluczowych spółek definiujących erę sztucznej inteligencji.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB