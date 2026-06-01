Anthropic złożył poufny wniosek o IPO

Anthropic, twórca modeli językowych Claude, poufnie złożył do amerykańskiej SEC projekt formularza S-1, rozpoczynając formalny proces przygotowań do pierwszej oferty publicznej.
- Liczba akcji, przedział cenowy oraz ostateczny termin debiutu nie zostały jeszcze określone, a decyzja o wejściu na giełdę będzie zależeć od warunków rynkowych.
- Potencjalne IPO Anthropic byłoby jednym z najważniejszych i największych debiutów ery AI, oraz jednym z najbardziej oczekiwanych.
- Spółka, wspierana m.in. przez Amazon i Google, może wykorzystać środki z rynku publicznego do dalszego finansowania kosztownych prac nad modelami AI oraz infrastrukturą obliczeniową.
Inwestorzy będą z zapartym tchem oczekiwać na szczegóły z dokumentu S-1, zwłaszcza dane finansowe, tempo wzrostu i planowaną wycenę spółki.
