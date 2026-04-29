Amazon pod presją oczekiwań mimo bardzo mocnych wyników!

Reakcja rynku na wyniki Amazona jest wyraźnie negatywna, mimo że sam raport trudno uznać za słaby. Akcje spółki tracą ponad 3 procent w handlu posesyjnym, co pokazuje, że inwestorzy nie kwestionują fundamentów, ale raczej rozczarowali się skalą pozytywnego zaskoczenia w relacji do bardzo wysokich oczekiwań.

Amazon opublikował bardzo solidne wyniki za pierwszy kwartał 2026 roku. Przychody wyniosły 181,5 miliarda dolarów wobec oczekiwań na poziomie 177,2 miliarda dolarów, a zysk na akcję sięgnął 2,78 dolara, wyraźnie przebijając konsensus. Jeszcze mocniej wyróżnia się zysk operacyjny, który wyniósł 23,85 miliarda dolarów i również znacząco przewyższył prognozy rynkowe. Jednocześnie marża operacyjna poprawiła się do 13,1 procent, co potwierdza dalszą poprawę efektywności całego biznesu.

Na poziomie segmentów szczególnie dobrze wypada AWS, który wygenerował 37,6 miliarda dolarów przychodów, rosnąc o 28 procent rok do roku i notując najsilniejszą dynamikę od kilkunastu kwartałów. Jest to nadal bardzo dobry wynik, jednak w kontekście narracji o przyspieszeniu w obszarze sztucznej inteligencji i chmury rynek mógł oczekiwać jeszcze bardziej wyraźnego sygnału przyspieszenia i silniejszego efektu skali.

Istotnym elementem wpływającym na wynik netto jest jednorazowy zysk księgowy związany z wyceną inwestycji w spółkę Anthropic. To zdarzenie istotnie podbiło zysk na akcję i sprawiło, że skala przebicia oczekiwań wygląda na wyjątkowo dużą. W praktyce jednak nie wynika ona w pełni z bieżącej rentowności operacyjnej, co powoduje, że część rynku podchodzi do tego wyniku z większą ostrożnością.

W szerszym kontekście Amazon pozostaje bardzo silną operacyjnie spółką. E-commerce utrzymuje stabilny wzrost, reklama nadal rozwija się w dwucyfrowym tempie, a AWS pozostaje kluczowym motorem przyszłej monetyzacji sztucznej inteligencji. Jednocześnie jednak rynek coraz mocniej koncentruje się nie na samym poziomie wyników, ale na ich dynamice względem bardzo wysokich oczekiwań inwestorów.

Obecna reakcja pokazuje klasyczny mechanizm działania spółek wycenianych pod silną narrację wzrostową. Amazon dostarczył bardzo dobre wyniki, ale nie zmienił znacząco oczekiwań co do tempa przyspieszenia w obszarze sztucznej inteligencji i chmury. Brak wyraźnego pozytywnego zaskoczenia w tym zakresie sprawia, że inwestorzy pozostają ostrożni i w krótkim terminie wybierają realizację zysków.

W efekcie rynek nie tyle reaguje na słabe fundamenty, ile na fakt, że raport nie był wystarczająco „przełomowy” względem bardzo wysokich oczekiwań. W centrum uwagi pozostaje teraz pytanie, czy kolejne kwartały przyniosą wyraźniejsze przyspieszenie w AWS oraz silniejszą monetyzację trendu sztucznej inteligencji.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB