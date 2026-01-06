PILNE: Inflacja z Niemiec istotnie ponizej oczekiwań, EURUSD traci 📉

14:00, Niemcy — Dane o inflacji za grudzień: HICP: aktualnie 2,0% r/r ; prognoza 2,2% r/r ; poprzednio 2,6% r/r

; prognoza ; poprzednio HICP: aktualnie 0,2% m/m ; prognoza 0,4% m/m ; poprzednio -0,5% m/m

; prognoza ; poprzednio CPI: aktualnie 1,8% r/r ; prognoza 2,0% r/r ; poprzednio 2,3% r/r

; prognoza ; poprzednio CPI: aktualnie 0,0% m/m; prognoza 0,3% m/m; poprzednio -0,2% m/m Inflacja w Niemczech przyniosła wyraźną, spadkową niespodziankę we wstępnym odczycie za grudzień — główny wskaźnik CPI obniżył się do 1,8% r/r (vs 2,1% oczekiwane, 2,3% poprzednio) i pozostał bez zmian w ujęciu miesięcznym. Zharmonizowany wskaźnik HICP spowolnił do 2,0% r/r (vs 2,2% oczekiwane, 2,6% poprzednio) i wzrósł o 0,2% m/m. W ujęciu średniorocznym CPI szacowany jest na 2,2% w 2025 r., natomiast inflacja bazowa — CPI po wyłączeniu żywności i energii — wstępnie oceniana jest na 2,4% r/r w grudniu. Struktura danych wskazuje na silną dezinflację w segmencie dóbr (0,4% r/r), napędzaną przez spadek cen energii (-1,3% r/r) oraz słabszy wzrost cen żywności (0,8% r/r), podczas gdy inflacja usług pozostała podwyższona na poziomie 3,5% r/r, co podkreśla utrzymujące się krajowe presje cenowe mimo ogólnego trendu schładzania. Słabszy odczyt ogólnokrajowy był sygnalizowany wcześniej przez dane z landów — w Nadrenii Północnej-Westfalii inflacja spadła do 1,8% r/r (z 2,3%), a w Saksonii do 1,9% r/r (z 2,2%). Pozostałe duże regiony również wskazywały na łagodniejszy profil inflacyjny. EURUSD kontynuuje zniżkę po publikacji danych.

