Oddajmy cesarzowi, co cesarskie, czyli Nvidia znów zrobiła swoje

Rynek dopiero zaczyna analizować najnowszy raport NVIDIA i już pierwsze minuty handlu posesyjnego pokazują, jak ogromne były oczekiwania wobec spółki. Na moment pisania tego komentarza, kilka minut przed godziną 23:00, notowania Nvidii w handlu po sesji oscylują wokół zera, co dobrze pokazuje, że inwestorzy próbują jeszcze ocenić, czy nawet tak mocne wyniki są wystarczające wobec skali wcześniejszego optymizmu wokół całego rynku sztucznej inteligencji. To zresztą najlepiej oddaje obecne pozycjonowanie spółki. Rynek nie pyta już, czy Nvidia pokaże dobre wyniki. Pytanie brzmi raczej, czy będą one wystarczająco dobre, by dalej podtrzymywać narrację o wieloletnim supercyklu AI.

Oddajmy jednak cesarzowi co cesarskie. Nvidia po raz kolejny dostarczyła raport, który trudno nazwać inaczej niż imponującym. Spółka zakończyła pierwszy kwartał roku fiskalnego 2027 z przychodami na poziomie 81,6 mld USD, co oznacza wzrost o 85% rok do roku oraz o 20% względem poprzedniego kwartału. Jeszcze kilka lat temu takie liczby wydawałyby się całkowicie abstrakcyjne dla producenta półprzewodników. Dziś Nvidia osiąga je przy jednoczesnym utrzymaniu dynamiki wzrostu, która bardziej przypomina spółkę będącą w fazie agresywnej ekspansji niż jedną z największych firm technologicznych świata.

Najmocniej wybrzmiewa oczywiście segment Data Center, który wygenerował 75,2 mld USD przychodów i bezwątpienia jest absolutnym centrum całego raportu. To właśnie tutaj najlepiej widać skalę transformacji, jaką Nvidia przeszła w ostatnich latach. Firma, która jeszcze niedawno była kojarzona głównie z gamingiem i kartami graficznymi dla komputerów osobistych, dziś stanowi jeden z najważniejszych filarów globalnej infrastruktury sztucznej inteligencji. W praktyce ogromna część obecnego boomu AI opiera się właśnie na układach Nvidii, jej architekturze oraz budowanym przez lata ekosystemie technologicznym.

Co istotne, za bardzo mocnym wzrostem przychodów nadal idzie wyjątkowo wysoka rentowność. Marża brutto utrzymała się w pobliżu 75%, podczas gdy zysk operacyjny i netto ponownie wzrosły do rekordowych poziomów. To niezwykle ważny sygnał dla rynku, ponieważ pokazuje, że Nvidia nie tylko korzysta na rosnącym popycie na sztuczną inteligencję, ale również pozostaje spółką zdolną do skutecznej monetyzacji swojej przewagi technologicznej. Przy tak dużej skali działalności utrzymanie podobnych marż staje się potwierdzeniem, że konkurencja nadal pozostaje wyraźnie w tyle.

Jeszcze większe znaczenie od samych wyników ma jednak to, co spółka komunikuje na kolejne miesiące. Guidance zakłada przychody w okolicach 91 mld USD w następnym kwartale, co pokazuje, że Nvidia nadal widzi bardzo silny popyt na swoje rozwiązania i nie dostrzega wyraźnych oznak schłodzenia inwestycji w infrastrukturę AI. Szczególnie interesujące pozostaje przy tym to, że prognozy te nadal nie uwzględniają pełnego potencjału rynku chińskiego w segmencie Data Center. Innymi słowy, nawet bez istotnego udziału Chin spółka rozwija się w tempie, które dla większości rynku pozostaje praktycznie nieosiągalne.

Dzisiejszy raport jest więc czymś więcej niż tylko kolejnym udanym kwartałem. To potwierdzenie, że Nvidia przestała być zwykłą spółką półprzewodnikową i jest centralnym elementem całej narracji związanej ze sztuczną inteligencją. W dużej mierze to właśnie od jej wyników zależy dziś sentyment wobec całego sektora technologicznego i przekonanie inwestorów, że obecny boom AI ma jeszcze przed sobą długą drogę.

Oczywiście wraz z dalszym wzrostem skali biznesu rosną również oczekiwania rynku. Przy tak wysokiej wycenie inwestorzy będą niezwykle wrażliwi na każdy sygnał potencjalnego spowolnienia dynamiki wzrostu, presji na marże czy rosnącej konkurencji. Jednak po tych wynikach trudno uciec od wrażenia, że Nvidia nadal pozostaje spółką, która nie tylko korzysta na boomie sztucznej inteligencji, ale w dużej mierze sama definiuje tempo rozwoju całego rynku AI.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB