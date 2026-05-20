Podsumowanie dnia: 6-proc. spadek cen ropy napędza rynki

🔑 Główny czynnik kształtujący zmienność
Głównym motorem napędowym dzisiejszych ruchów wydają się być spadki cen surowców energetycznych. Za baryłkę ropy naftowej Brent zapłacimy obecnie mniej niż 105 dolarów, czyli o 6% mniej niż na otwarciu. Gaz TTF zaliczył spadek podobnej skali. Ograniczyło to dalsze wzrosty rentowności obligacji, które sięgały w Stanach Zjednoczonych najwyższych poziomów od stycznia 2025 r., kiedy zaprzysiężony został prezydent Trump.
Rynki wyczekują publikacji wyników NVIDII, zaplanowanej na 22:30. Rynek półprzewodników notuje dziś silne wzrosty, po części wzmagane zapowiedzią strajków pracowników Samsunga. Zyski notują m.in. Intel (5,6%) oraz Micron (3,4%).
🌍 Geopolityka
Rzeczony wzrost cen surowców energetycznych po części wynika z komunikatów, które wystosowywuje prezydent Trump. Podkreślał on dziś, że rozmowy negocjacyjne z Iranem są na “finałowym etapie”. Jednocześnie zaznaczał jednak, że jeśli Iran nie przystanie na żądania USA, powinien liczyć się z nawrotem ataków. Wypowiedzi Republikanina są wysoce erratyczne i niespójne, co nie pozwala rynkom zwiększyć zakładów za prędkim osiągnięciem trwałego porozumienia między stronami w bardziej istotnym stopniu. Implikowane przez portal Polymarket prawdopodobieństwo wystąpienia takiego wydarzenia przed końcem czerwca wzrosło dziś z 28% do 37%, co po części odzwierciedla zmianę rynkowego sentymentu.
Wykres 1: Prawdopodobieństwo osiągnięcia trwałego porozumienia między USA a Iranem przed końcem czerwca wg. Polymarket (18.04 - 20.05)
Źródło: Polymarket via Bloomberg (20.05.2026)
📊 Dane makro
Brytyjskie dane dot. inflacji CPI zaskoczyły dziś w dół. Miara bazowa sięgnęła najniższego poziomu od lipca 2021 r. (2,5%), co stanowiło dla inwestorów miłe zaskoczenie i istotnie ograniczyło zakłady za podwyżkami stóp procentowych Banku Anglii. 2 ruchy w górę przed końcem roku nie są już w pełni wyceniane, a prawdopodobieństwo podwyżki w lipcu porównać można do rzutu monetą.
Inwestorzy spoglądają już w kierunku zaplanowanych na jutro publikacji wskaźników PMI za maj dla głównych gospodarek. W międzyczasie czekają nas jednak jeszcze minutki FOMC, czyli zapis dyskusji z ostatniego posiedzenia komitetu.
📈 Indeksy
Przed publikacją wyników NVIDII, S&P zyskuje 0,8%, NASDAQ Composite zaś 1,2%. Jeszcze mocniejszymi wzrostami dzień zamknęły rynki europejskie. Niemiecki DAX wzrósł o 1,4%, francuskie CAC40 o 1,7%, paneuropejskie EuroStoxx50 zaś o 2,1%. W górę pokierował się także WIG20 (1,6%). Nieco skromniejsze wzrosty obserwowaliśmy na mWIG40 (1,3%) oraz sWIG80 (0,9%).
💼 Akcje
Po raz kolejny świetnie radzą sobie spółki z ekosystemu AI. Jak wspominaliśmy, część z nich wspierana jest przez zaplanowany na czwartek początek strajku pracowników Samsunga. Rynek wyczekuje jednak przede wszystkim wyników NVIDII, które pomogą wytyczyć dalszy kierunek w zakresie rynkowego sentymentu względem sektora.
Wśród największych zwycięzców znajdziemy dziś:
- AMD (9,8%),
- Intel (5,6%),
- Micron (3,4%).
Na polskiej giełdzie wyróżniają się:
- Grupa Kety SA (3,4%),
- PKO BP (3,3%),
- Bank Pekao (2,5%)
💱 Waluty
W otoczeniu ogólnej poprawy sentymentu względem ryzyka, zyskują waluty o wyższej becie, takie jak szwedzka korona czy waluty antypodów. Pomimo malejących oczekiwań wobec podwyżek, na sile zyskuje także brytyjski funt. Para EUR/USD pozostaje względnie stabilna (0,2%).
- Na rynkach wschodzących zyskują waluty najbardziej narażone na długotrwały kryzys energetyczny w Cieśninie Ormuz (ZAR, KRW, HUF).
🛢️ Surowce
Wzrost nadziei na zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie doprowadził dziś do znacznego spadku cen ropy naftowej oraz gazu (zarówno ropa naftowa Brent, jak i gaz z holenderskiej giełdy TTF spadły o ponad 6%). Będący ich konsekwencją spadek rentowności obligacji skarbowych wsparł z kolei srebro (3%) oraz złoto (1%).
₿ Kryptowaluty
Rynkowy sentyment sprzyja zarówno Bitcoinowi, jak i Ethereum. Oba zyskują dziś ok. 1%.
—
Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB
