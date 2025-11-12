AMD zyskuje ponad 5%📈Wall Street reaguje na optymistyczne prognozy dot. chipów AI

Akcje Advanced Micro Devices (AMD.US) wzrosły w środę o ok. 5%, po tym jak prezes firmy, dr Lisa Su, podczas spotkania z analitykami zapowiedziała, że rynek centrów danych opartych na sztucznej inteligencji (AI) może osiągnąć wartość 1 biliona dolarów do 2030 roku. Su opisała popyt na moc obliczeniową AI jako „szybszy niż wszystko, co dotąd widzieliśmy”, przedstawiając plan zwiększenia przychodów z segmentu centrów danych do dziesiątek miliardów dolarów do 2027 roku dzięki nowym układom GPU i systemom serwerowym Helios. Wzrost kursu AMD oraz innych spółek AI poprawił także nastroje na Nasdaq — indeks US100 zyskał prawie 0,5%.

AMD i ARM zyskują, Intel traci

Z danych Mercury Research wynika, że w III kwartale 2025 roku AMD oraz ARM zwiększyły swoje udziały w globalnym rynku mikroprocesorów, podczas gdy Intel odnotował spadek. Obecnie AMD planuje osiągnąć 100 mld USD rocznych przychodów z centrów danych w ciągu 5 lat, poszerzając udział w rynku AI, zdominowanym przez Nvidię. Pomimo dominacji Nvidii, analitycy Morgan Stanley wskazują, że sukces AMD będzie zależeć od tego, czy spółka okaże się „lepsza od Nvidii w metrykach najistotniejszych dla klientów”, takich jak wydajność, zużycie energii i zwrot z inwestycji (ROI). AMD zamierza konkurować z Nvidią poprzez akceleratory nowej generacji MI400 oraz systemy Helios, których premiera planowana jest na 2026 rok.

AMD stawia na przyszłość

Dyrektor finansowa (CFO) Jean Hu przedstawiła prognozy zakładające, że w ciągu 3–5 lat AMD spodziewa się:

35% rocznego wzrostu w skali całej spółki,

60% rocznego wzrostu przychodów z centrów danych ,

oraz zysku na akcję (EPS) na poziomie 20 USD (dla porównania: prognoza na 2025 r. to 2,68 USD wg LSEG).

Spółka oczekuje marży brutto w przedziale 55–58%, co przewyższa szacunki części analityków z Wall Street.

AMD umacnia pozycję w GPU i CPU

Firma podkreśliła silną dynamikę w obu segmentach:

układy Instinct AI są już używane przez 7 z 10 największych firm AI ,

procesory EPYC mają ok. 40% udziału w globalnym rynku serwerów.

Nowe produkty, takie jak GPU MI450 i systemy Helios, mają przyspieszyć rozwój usług chmurowych i zwiększyć udział rynkowy w latach 2026–2027. AMD poinformowało też o nowych kontraktach w sektorach aero-kosmicznym, obronnym i telekomunikacyjnym, które mają wejść w fazę skalowania w 2026 roku — wspierając długofalowy wzrost spółki w obszarze AI.

Dane z rynku mikroprocesorów

Całkowita liczba dostarczonych jednostek wzrosła o 3,9% kw/kw , powyżej sezonowej średniej 2,4%.

Udział Intela spadł o 157 punktów bazowych do 64,2% , kontynuując trend spadkowy.

Udział AMD wzrósł o 108 pb do 22,1% , dzięki silnemu popytowi na procesory Ryzen i EPYC .

Procesory ARM zyskały 49 pb, osiągając rekordowy poziom 13,7% rynku.

Dane te potwierdzają rosnącą konkurencję w segmencie CPU, gdzie AMD i ARM sukcesywnie odbierają udziały rynkowe Intelowi zarówno w sektorze PC, jak i centrów danych.

Wyniki finansowe AMD (Q3 2025)

Zysk na akcję (EPS): 1,20 USD (prognoza: 1,12 USD)

Przychody: 9,25 mld USD (+36% r/r, rekordowy poziom)

Sprzedaż w segmencie Data Center: 4,3 mld USD (+22% r/r)

Prognoza przychodów na Q4 2025: 9,3–9,9 mld USD (prognoza: 9,17 mld USD)

CEO Lisa Su określiła wyniki jako „wyraźny krok naprzód w naszej ścieżce wzrostu”, napędzany rosnącym popytem na AI i rozwijającym się portfolio procesorów obliczeniowych.

Pomimo silnych fundamentów, akcje AMD spadły o ok. 1% po godzinach, w związku z obawami o „bańkę AI”, jednak od początku roku pozostają na plusie o ponad 100%.

Akcje AMD wzrosły o ponad 90% od początku roku, a od 6 października — kiedy spółka podpisała strategiczne partnerstwo z OpenAI — zyskały kolejne 16%. Inwestorzy pozytywnie przyjęli ambitne prognozy wzrostu, choć część analityków ostrzega przed ryzykiem związanym z realizacją celów, presją łańcucha dostaw oraz możliwym spowolnieniem inwestycji w infrastrukturę AI. Utrzymująca się silna dynamika przychodów i wprowadzanie nowych układów czyni jednak AMD jednym z najpoważniejszych konkurentów Nvidii w wyścigu o dominację w branży AI. Akcje otworzą się dziś prawdopodobnie powyżej 250 USD za walor.

Źródło: xStation5

Podsumowanie finansowe AMD

Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Źródło: Bloomberg Finance L.P.