Analiza techniczna: Bitcoin pogłębia spadki📉

Bitcoin pogłębia dzisiejszą wyprzedaż i spada w kierunku 66,5 tys. USD, które stanowią potencjalnie silniejszą strefę wsparcia (okolice szczytów z hossy 2021 roku). Wskaźnik RSI na interwale dziennym spadł do okolic 18 i świadczy o ekstremalnie rzadkim wyprzedaniu, a tło dla ewentualnego odbicia może stanowić geometryczny układ korekty 1:1. W przypadku zrealizowania go i konsolidacji w pobliżu 66 - 70 tys. USD niewykluczony jest powrót w kierunku 75 tys. USD w horyzoncie kilku tygodni i ewentualny, kolejny impuls spadkowy o zbliżonym do aktualnego zasięgu, który mógłby kierować cenę kryptowaluty w strone 50 tys. USD, gdzie widzimy istotne wsparcia on-chain (m.in. Delta Price).

Patrząc na dynamikę obecnych spadków niewykluczone jednak, że cena Bitcoina spadnie mocniej - bez konsolidacji w obecnym zakresie; zwłaszcza jeśli spadki wzmogłaby głębsza korekta na amerykańskim rynku akcji. Ewentualne odwrócenie trendu spadkowego mogłoby przyjść po wybiciu powyżej 89 tys. USD (EMA50, pomarańczowa linia) - nie wydaje się to obecnie prawdopodobne. Bitcoin (interwał D1) Źródło: xStation5 Na szerszym interwale czasowym widzimy, że w ostatnich RSI w okolicach 18 znajdowało się tylko w listopadzie 2023 roku oraz podczas covidowego krachu z roku 2020. Skala wyprzedaży jest już bardzo duża. Źródło: xStation5

