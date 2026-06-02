Analiza techniczna ⚡ Eurodolar reaguje na wyższą bazową inflację CPI ze strefy euro

Para EURUSD nie zareagowała istotnym wzrostem mimo wyższych, od prognoz danych CPI ze strefy euro - inwestorzy widać ostrożnie podchodzą do siły euro w kontekście mieszanych danych makro z gospodarki Starego Kontynentu, które z jednej strony pokazują wzrost inflacji, a z drugiej słabość cyklicznych branż m.in. przemysłu i dość niepokojący trend spowolnienia rynku pracy. Wstępny odczyt CPI za maj wskazał wzrost o 3,2% tj. zgodny z prognozą i bez zmian względem poprzedniej dynamiki, ale bazowa CPI wzrosła o 2,6% wobec 2,4% prognoz i 2,2% poprzednio. Eurodolar notowany jest w środkowym przedziale wzrostowego kanału cenowego, dla którego kluczowym ograniczeniem wydaje się poziom 1.167 - 1.17, a ważnym wsparciem 1.16. Średnie EMA50 i EMA200 (pomarańczowy i czerwony kolor) znajdują się mniej więcej na obecnym poziomie notowań, wskazując, że 1.164 może pełnić rolę poziomu ograniczającego 'momentum'. Biorąc pod uwagę, że obecny relatywnie spokojny impuls wzrostowy ma miejsce po silnym spadku z okolic 1.20 niewykluczone, że nadal mamy doczynienia z formacją spadkową tzw. chorągiewki, którą potwierdziłoby wybicie poniżej 1.16. Źródło: xStation5

