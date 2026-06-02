Srebro rośnie 2% 📈

Metale szlachetne notują dziś wzrosty - srebro (SILVER) rośnie ok. 2%, a złoto (GOLD) notowane jest niemal 1% wyżej mimo relatywnie stabilnego dolara i rentowności. Nastrojom pomaga taniejąca ropa, gdzie kontrakty terminowe na Brent (OIL) spadają dziś o prawie 1,5% mimo napięć między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Teheran miał przekazać, że zrywa rozmowy z Amerykanami, wskazujać na działania Izraela w Libanie. Donald Trump skomentował, że nie przykłada wagi do komunikatów Teheranu, ale porozmawia z Benjaminem Netanyahu o sytuacji w Libanie.

Odbicie na srebrze wydaje się mieć raczej techniczny charakter, ponieważ fundamenty wydają się wciąż niepewne w kontekście wzrostu inflacji w USA i Europie oraz niepewnej ścieżki decyzji banków centralnych od Fed po EBC. Dla kruszcu sytuacja na rynku paneli fotowoltaicznych także wydaje się mniej wspierajaca - BMO zwraca uwagę, że popyt z sektora fotowoltaiki może być słabszym wsparciem dla cen srebra, niż zakłada część rynku. Srebro pozostaje ważnym metalem dla transformacji energetycznej, ponieważ jest wykorzystywane w panelach słonecznych, ale tempo nowych instalacji PV w Chinach zaczyna budzić obawy.

Według BMO chińskie przyrosty mocy słonecznych od początku roku są obecnie niższe niż w analogicznym okresie 2024 roku.

Chiny są jednym z najważniejszych rynków dla globalnej fotowoltaiki, a słabszy popyt z tego kraju może ograniczać przemysłowe zapotrzebowanie na srebro.

Jednocześnie wojna w Iranie i związane z nią napięcia energetyczne zwiększają zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii, w tym fotowoltaiką.

Dla rynku srebra oznacza to mieszany obraz: geopolityka wspiera narrację wokół zielonej energii, ale słabsze dane z Chin mogą ograniczać pozytywny wpływ sektora solarnego na ceny metalu.

W praktyce srebro pozostaje pod wpływem dwóch sił jednocześnie: popytu inwestycyjnego związanego z niepewnością oraz popytu przemysłowego zależnego od realnej aktywności w sektorze PV.

Jak wygląda popyt? Opinia Scottsdale Mint

Według Scottsdale Mint na rynku fizycznego srebra zachodzi obecnie istotna zmiana strukturalna: metal opuszcza USA i trafia na rynki o bardziej napiętej sytuacji podażowej, głównie do Azji. Mimo ostatniej słabości cen srebra, przepływy fizycznego metalu sugerują utrzymujący się popyt, choć ryenk ffizyczny i rynek kontraktów terminowych wysyłają obecnie odmienne sygnały. Chiny znacząco zwiększyły import srebra. W marcu import wzrósł o 78% m/m do rekordowych około 836 ton, osiągając poziom o 173% wyższy od średniej sezonowej z ostatnich 10 lat.

Rosnący popyt w Chinach może być związany z próbą zabezpieczenia krajowej bazy przemysłowej, gdyż srebro pozostaje kluczowym surowcem dla produkcji paneli słonecznych, półprzewodników, baterii, elektroniki oraz zastosowań wojskowych. Scottsdale Mint podkreśla, że problemem nie jest brak srebra w USA, lecz lokalizacja i dostępność odpowiednio certyfikowanego metalu przeznaczonego do dostaw na rynki międzynarodowe. Dodatkowym sygnałem napięć są rosnące premie za srebro spełniające standardy LBMA Good Delivery. Kupujący są skłonni płacić więcej za metal, który można szybko dostarczyć do globalnych centrów handlu.

Indie również wpływają na rynek. W maju ograniczono import części sztab srebra, co może zmienić globalne przepływy metalu i skierować handel do alternatywnych kanałów. Coraz większe zainteresowanie srebrem wykazują nie tylko inwestorzy detaliczni, ale także spółki. Niektóre firmy zaczynają traktować fizyczne metale szlachetne jako element zarządzania rezerwami finansowymi i zabezpieczenia przed ryzykiem systemowym. Zdaniem przedstawicieli Scottsdale Mint rośnie nieufność wobec systemu bankowego, walut fiducjarnych i globalnych łańcuchów dostaw, co zwiększa zainteresowanie fizycznym złotem i srebrem jako aktywami strategicznymi

SILVER (interwał D1)

Źródło: xStation5