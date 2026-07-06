Analiza techniczna - GOLD (06.07.2026)

GOLD – interwał D1

Notowania złota od dłuższego czasu utrzymują się w tendencji spadkowej. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami kurs odbił się jednak od strefy wsparcia przy poziomie 3940 USD, co otwiera drogę do rozbudowy korekty wzrostowej nawet w kierunku 4380 USD.

Z drugiej strony, gdyby poziom 3940 USD został trwale przebity, złoto mogłoby znaleźć się w poważnych tarapatach, a trend spadkowy mógłby wyraźnie przyspieszyć. Aby natomiast mówić o zmianie średnioterminowego sentymentu na wzrostowy, cena musiałaby przebić zarówno opór przy 4380 USD, jak i wyjść powyżej średniej EMA100, czyli średniej z ostatnich 100 okresów, zaznaczonej na wykresie niebieską linią.

GOLD – interwał D1. Źródło: xStation5

GOLD – interwał H1

Na niższym interwale czasowym H1 możemy obserwować krótkoterminową zmianę sentymentu. W ostatnich dniach cena zgodnie z oczekiwaniami przebiła strefę 4040–4050 USD, a następnie przetestowała ją od drugiej strony, co zostało zaznaczone na wykresie strzałką. Test zakończył się powodzeniem, po czym rozbudowany został ruch wzrostowy.

Aktualnie obserwujemy lokalną korektę. Jeżeli będzie się ona pogłębiała, kluczowym wsparciem pozostaje poziom 4102 USD, gdzie znajduje się dolne ograniczenie lokalnego układu 1:1 zaznaczonego zielonym prostokątem, a także średnia EMA100 z interwału H1, zaznaczona kolorem czerwonym.

Najbliższym oporem pozostaje natomiast poziom 4222 USD, wynikający z wcześniejszych reakcji cenowych. Dopóki wsparcie przy 4102 USD pozostaje utrzymane, większe prawdopodobieństwo przemawia za kontynuacją krótkoterminowego ruchu wzrostowego.

GOLD – interwał H1. Źródło: xStation5