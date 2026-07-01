PULS GPW: KGHM i Budimex tracą, w tle słaby PMI.

GPW zaczyna środową od umiarkowanych spadków. Kontrakt W20 traci ok. 0,2%, podczas gdy część europejskich indeksów próbuje utrzymać się blisko zera lub lekko nad kreską. Poprzednia sesja w USA była mocna zwłaszcza dla technologii, ale ten impuls nie wystarczył rano do wyraźniejszego podbicia europejskich wycen.

Krajowy kontekst makro jest mieszany. Niższa inflacja CPI, która w czerwcu spadła do 2,5 proc. r/r, wspiera oczekiwania na łagodniejszą politykę pieniężną, ale słabszy obraz przemysłu po danych PMI studzi apetyt na spółki cykliczne.

Dodatkowym czynnikiem kosztowym dla konsumentów i firm może być wygaszenie pakietu CPN, po którym ceny paliw mogą wzrosnąć o ok. 50 gr/l.

KGHM jest dziś najsłabszą spółką WIG20 i osuwa się on o ok. 1,5%, za nim utrzymuje się Budimex ze spadkiem ok. 0,9%. Spada również CD-Projekt oraz Kruk. Wsparciem dla indeksu jest Modivo, jako lider wzrostów.

Wiadomości ze spółek:

KGHM (KGH.PL): KGHM i South32 zainwestują w czwartą linię mielenia w kopalni Sierra Gorda w Chile. Projekt ma zwiększyć moce przerobowe z ok. 48 mln ton do ok. 60 mln ton rudy rocznie, a produkcja płatnej miedzi ma wzrosnąć średnio o ok. 20 proc. Nakłady od 1 lipca 2026 r. do uruchomienia oszacowano na ok. 725 mln USD. W późniejszym porannym kwotowaniu kurs KGHM stracił ok. 1%.

Adatex (ADX.PL): Spółka debiutuje dziś na głównym rynku GPW po przejściu z NewConnect. Cena otwarcia była o ok. 3,5 proc. wyższa od kursu odniesienia.

Grupa Azoty (ATT.PL): Spółka przedłużyła porozumienia z instytucjami finansującymi do 30 września 2026 r. To daje więcej czasu na ustalenie docelowego harmonogramu spłat, zabezpieczeń i planu poprawy sytuacji finansowej grupy. Według szacunków cytowanych przy informacji zadłużenie Grupy Azoty wynosi ok. 11–12 mld zł. Kurs spadał rano o ok. 0,5 proc.

Amica (AMC.PL): Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie 2,50 zł dywidendy na akcję, łącznie ok. 19,18 mln zł. Dzień dywidendy ustalono na 8 lipca, a wypłatę na 16 lipca 2026 r. Kurs Amiki rósł rano o ok. 2,5%.

Mercator Medical (MRC.PL): Spółka wypłaci prawie 15 mln zł dywidendy, czyli 1,64 zł na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 22 lipca, a termin wypłaty na 5 sierpnia 2026 r. Kurs Mercatora zyskiwał rano ok. 0,5 proc.

Atal (1AT.PL): Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie ok. 194,7 mln zł dywidendy, czyli 4,50 zł na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 15 lipca, a wypłatę na 1 października 2026 r. Spółka ma też bieżący komunikat dotyczący emisji obligacji serii BF. Kurs Atalu rósł rano o ok. 1,5 proc.

Bank Millennium (MIL.PL): Millennium Bank Hipoteczny wyemitował hipoteczne listy zastawne o wartości 500 mln zł, przy popycie przekraczającym 830 mln zł. Kurs Banku Millennium spadał rano o ok. 1%.

Dane Makroekonomiczne

Najważniejszym krajowym sygnałem pozostaje słabszy obraz przemysłu. Wskaźnik PMI pokazał wyraźne pogorszenie koniunktury: spadły nowe zamówienia i produkcja, a zamówienia eksportowe obniżały się już siódmy miesiąc z rzędu. To nie jest dobra informacja dla spółek cyklicznych, eksporterów oraz firm zależnych od odbicia w europejskim przemyśle.

W20 (D1)

Popytowi udało się wyhamować ostatnią falę spadkową, obecnie kurs przechodzi w wąską konsolidację między poziomami FIBO 61,8 oraz 38,2. Za dodatkowe wsparcie dla kupujących może służyć również zbliżająca się średnia EMA100. MACD w dalszym ciągu wysyła sygnał spadkowy, jednak wyraźnie osłabł on w ostatnich dniach. Jednocześnie, średnio i długoterminowy trend w dalszym ciągu wspiera wzrosty na indeksie. Scenariuszem bazowym na chwilę obecną może być utrzymanie szerokiej konsolidacji między 3400-3700. Źródło: xStation5

