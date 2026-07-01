PULS GPW: KGHM i Budimex tracą, w tle słaby PMI.

GPW zaczyna środową od umiarkowanych spadków. Kontrakt W20 traci ok. 0,2%, podczas gdy część europejskich indeksów próbuje utrzymać się blisko zera lub lekko nad kreską. Poprzednia sesja w USA była mocna zwłaszcza dla technologii, ale ten impuls nie wystarczył rano do wyraźniejszego podbicia europejskich wycen.
Krajowy kontekst makro jest mieszany. Niższa inflacja CPI, która w czerwcu spadła do 2,5 proc. r/r, wspiera oczekiwania na łagodniejszą politykę pieniężną, ale słabszy obraz przemysłu po danych PMI studzi apetyt na spółki cykliczne.
Dodatkowym czynnikiem kosztowym dla konsumentów i firm może być wygaszenie pakietu CPN, po którym ceny paliw mogą wzrosnąć o ok. 50 gr/l.
KGHM jest dziś najsłabszą spółką WIG20 i osuwa się on o ok. 1,5%, za nim utrzymuje się Budimex ze spadkiem ok. 0,9%. Spada również CD-Projekt oraz Kruk. Wsparciem dla indeksu jest Modivo, jako lider wzrostów.
Wiadomości ze spółek:
- KGHM (KGH.PL): KGHM i South32 zainwestują w czwartą linię mielenia w kopalni Sierra Gorda w Chile. Projekt ma zwiększyć moce przerobowe z ok. 48 mln ton do ok. 60 mln ton rudy rocznie, a produkcja płatnej miedzi ma wzrosnąć średnio o ok. 20 proc. Nakłady od 1 lipca 2026 r. do uruchomienia oszacowano na ok. 725 mln USD. W późniejszym porannym kwotowaniu kurs KGHM stracił ok. 1%.
- Adatex (ADX.PL): Spółka debiutuje dziś na głównym rynku GPW po przejściu z NewConnect. Cena otwarcia była o ok. 3,5 proc. wyższa od kursu odniesienia.
- Grupa Azoty (ATT.PL): Spółka przedłużyła porozumienia z instytucjami finansującymi do 30 września 2026 r. To daje więcej czasu na ustalenie docelowego harmonogramu spłat, zabezpieczeń i planu poprawy sytuacji finansowej grupy. Według szacunków cytowanych przy informacji zadłużenie Grupy Azoty wynosi ok. 11–12 mld zł. Kurs spadał rano o ok. 0,5 proc.
- Amica (AMC.PL): Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie 2,50 zł dywidendy na akcję, łącznie ok. 19,18 mln zł. Dzień dywidendy ustalono na 8 lipca, a wypłatę na 16 lipca 2026 r. Kurs Amiki rósł rano o ok. 2,5%.
- Mercator Medical (MRC.PL): Spółka wypłaci prawie 15 mln zł dywidendy, czyli 1,64 zł na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 22 lipca, a termin wypłaty na 5 sierpnia 2026 r. Kurs Mercatora zyskiwał rano ok. 0,5 proc.
- Atal (1AT.PL): Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie ok. 194,7 mln zł dywidendy, czyli 4,50 zł na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 15 lipca, a wypłatę na 1 października 2026 r. Spółka ma też bieżący komunikat dotyczący emisji obligacji serii BF. Kurs Atalu rósł rano o ok. 1,5 proc.
- Bank Millennium (MIL.PL): Millennium Bank Hipoteczny wyemitował hipoteczne listy zastawne o wartości 500 mln zł, przy popycie przekraczającym 830 mln zł. Kurs Banku Millennium spadał rano o ok. 1%.
Dane Makroekonomiczne
Najważniejszym krajowym sygnałem pozostaje słabszy obraz przemysłu. Wskaźnik PMI pokazał wyraźne pogorszenie koniunktury: spadły nowe zamówienia i produkcja, a zamówienia eksportowe obniżały się już siódmy miesiąc z rzędu. To nie jest dobra informacja dla spółek cyklicznych, eksporterów oraz firm zależnych od odbicia w europejskim przemyśle.
W20 (D1)
Popytowi udało się wyhamować ostatnią falę spadkową, obecnie kurs przechodzi w wąską konsolidację między poziomami FIBO 61,8 oraz 38,2. Za dodatkowe wsparcie dla kupujących może służyć również zbliżająca się średnia EMA100. MACD w dalszym ciągu wysyła sygnał spadkowy, jednak wyraźnie osłabł on w ostatnich dniach. Jednocześnie, średnio i długoterminowy trend w dalszym ciągu wspiera wzrosty na indeksie. Scenariuszem bazowym na chwilę obecną może być utrzymanie szerokiej konsolidacji między 3400-3700. Źródło: xStation5
Ceny kakao znowu rosną. Czekolada będzie jeszcze droższa?
Wykres dnia: Złoto nurkuje poniżej 4000 USD pod presją jastrzębiego Fed 🟡 📉 (01.07.2026)
Przegląd rynkowy: Spółki zbrojeniowe odbijają mimo mieszanych nastrojów w Europie 🔼 Rheinmetall rośnie 4%
EURUSD odbija po danych PMI dla przemysłu w Europie 🇪🇺 Koniec presji cenowej w sektorze❓
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.