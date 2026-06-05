Srebro traci 7% i spada poniżej 200-sesyjnej średniej 📉Metale szlachetne w odwrocie

Srebro notuje dziś niemal 7% wyprzedaż i testuje okolice 68 USD za uncję, cofając się poniżej 200-sesyjnej, wykładniczej średniej kroczącej na interwale dziennym (EMA200, czerwona linia). Średnia pełni rolę istotnej granicy momentum i może wskazywać na dłuższą słabość kruszcu w kontekście skoku rentowności obligacji i szarżującego dziś dolara. Spadki wsparły bardzo mocne dane z amerykańskiego rynku pracy; raport NFP wskazał, że gospodarka USA dodała aż 172 tys. etatów w maju, a za poprzednie dwa miesiące rewizje wyniosły aż 92 tys. etatów. Mocno traci też złoto, platyna i pallad. Źródło: xStation5 Kontraktna indeks dolara (USDIDX) notuje dziś jedną z najlepszych sesji ostatnich lat i wybija się zdecydowanie poniżej granicy 100, umacniając się w relacji do koszyka głównych walut. Obawy przed jastrzębią polityką Fed i podwyżką stóp w 2026 roku rosną wraz z trendami cenowymi w gospodarce amerykańskiej, gdzie kluczowe dane dot. komponentów cenowych z indeksów ISM wskazują rekordowe wzrosty, a CPI i PCE utrzymują sie wyraźnie powyżej celu inflacyjnego banku. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.