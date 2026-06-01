HP rośnie przed wynikami.

Akcje Hewlett Packard Enterprise rosną dziś o blisko 6%, osiągając w trakcie sesji nowe historyczne maksima, po tym jak inwestorzy zaczęli pozycjonować się pod publikację wyników za drugi kwartał roku fiskalnego 2026.
Rynek oczekuje, że spółka pokaże zysk na w okolicy 0,53 USD na akcję przy przychodach rzędu ok. 9,75 mld USD.
Za wzrostem oczekiwań stoi przede wszystkim fala optymizmu wokół infrastruktury dla AI. HP korzysta z pozytywnego sentymentu po bardzo mocnych wynikach Dell Technologies, które zostały odebrane jako potwierdzenie silnego popytu na serwery zoptymalizowane pod AI.
Dodatkowym impulsem mogła być zapowiedź nowego serwera ProLiant Compute DL394 Gen12, opartego na procesorze NVIDIA Vera CPU - przeznaczonego do zastosowań w “agenturalnym AI”.
Entuzjazm inwestorów podzielają firmy inwestycyjne, w tym Morgan Stanley, Citigroup, czy Bernstein, wskazując na rosnący popyt na serwery oraz korzystne pozycjonowanie spółki w segmencie infrastruktury AI i sieci.
Od początku roku kurs HP zyskał od ponad 80%, jednak jeśli spółka miała by dogonić wycenami wielu z liderów sektora to przestrzeń na ruch wzrostowy wciąż pozostaje otwarta, rynek będzie skupiony na konferencji wynikowej niemal w całości na infrastrukturze AI.
Pobicie oczekiwań w segmencie AI/Cloud będzie potwierdzeniem tezy inwestycyjnej, a nawet niewielki zawód może wyzwolić 2-cyfrową korektę.
HPE.US (D1)
Przy tak wertykalnym trendzie wzrostowym, jednym z nielicznych narzędzi wskazujących potencjalne poziomy cenowe jest Fibonacci, którego poziom wskazują na potencjalny opór w okolicy 47-48$. Źródło: xStation5
